Месси: «Бог выбрал меня. Я воспользовался этим даром»

Нападающий клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своем таланте.
Я начал играть уже в 3-4 года. Тогда мне не было известно что-либо о чемпионатах мира и других турнирах. Я любил эту игру, как и многие другие аргентинцы. Не ставил перед собой каких-то целей, просто наслаждался игрой.
Но с самых малых лет мне говорили, что я особенный. Люди приходили, чтобы увидеть меня. В детстве я на это не обращал внимания. Бог выбрал меня и дал мне этот дар. Я этим воспользовался. Я сделал все возможное, чтобы выжать из него максимум.
Роналду уже забил больше всех, но что-то никто не ставит его выше всех. Его теория очевидно ошибочная.
Роналду уже забил больше всех, но что-то никто не ставит его выше всех. Его теория очевидно ошибочная.
Красота, гениальность и восхищения идут от комбинации эффектности с эффективностью и результатами.
Красота, гениальность и восхищения идут от комбинации эффектности с эффективностью и результатами.