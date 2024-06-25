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Месси: «Бог выбрал меня. Я воспользовался этим даром»

вчера, 21:30

Нападающий клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своем таланте.

Я начал играть уже в 3-4 года. Тогда мне не было известно что-либо о чемпионатах мира и других турнирах. Я любил эту игру, как и многие другие аргентинцы. Не ставил перед собой каких-то целей, просто наслаждался игрой.

Но с самых малых лет мне говорили, что я особенный. Люди приходили, чтобы увидеть меня. В детстве я на это не обращал внимания. Бог выбрал меня и дал мне этот дар. Я этим воспользовался. Я сделал все возможное, чтобы выжать из него максимум.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:22
Я был в Лужниках ,когда Бразилия выиграла 3:0 и Пеле сделал из Воронина посмешище
Amellus Amellus
Amellus Amellus
сегодня в 10:12
В 1970 году союзное ТВ транслировало ЧМ в Мексике полностью. Весь мир видел великую сб. Бразилии и великого Пеле, который был сердцем и мозгом сборной.
В 2022 году мир видел инвалидную Аргентину и "великого" пенальтиста Месси, которого тянули к чемпионству всеми способами.
В 1970 году мне было 14 лет и я видел все матчи.
FreshMeat
FreshMeat ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 09:50, ред.
Тут есть еще и фактор СМИ. Ни одни СМИ вообще не раскручивал информацию о рекорде на ЧМ в Катаре по числу пенальти данных Аргентине. Почему? Потому что Месси лидер еще под одному показателю - ударам по воротам. Он бил, бил, бил, бил. И сильно большая часть ударов - мимо ворот. Он лидер ВСЕГО ЧЕМПИОНАТА МИРА по ударам по воротам суммарно (32), и числу попаданий в створ (18). Но при этом забил всего 3 или 2 гола с игры. То есть у него 10% голевая меткость попадания по воротам всего. Это худший показатель на ЧМ в Катаре среди всех футболистов, и при этому присвоили приз "золотой мяч ЧМ"! Это такой фарс.. Убогий... А в СМИ фигурирует инфа что он в свои мол 35 такой весь активный приехал, смотрите маленькие дауны сколько он бьет по воротам! Ух!
А если бы вместо него били люди получше и техничнее? Может и Саудовской Аравии не проиграли бы? Может и голов у Аргентины было бы без пенальти много? А?
А при намного меньшем числе ударов Мбаппе забил не 3 гола, а 8... Как так?
А получается в конечном итоге, что победителя ЧМ решали только судьи, дававшие пенальти. Алис. Решающее значение попадания сборной Аргентины вообще в финал - только пенальти при убогой игре. В некоторых играх они вообще играли хуже современной Англии ЧЕ.
Nazi
Nazi
сегодня в 09:35
Совсем уже поплыл чемодан с чипсами :) Совсем скоро ему выдадут еще пару ЗМ, а потом уже выберут папой римским.. Как пить дать.. Скриньте.
cska1948
cska1948 ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 09:31
"...Бразильцы первыми возвели его на трон, потом весь мир, а не наоборот..."
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И это вполне естественно в те времена. Ведь Пеле регулярно играл в Бразилии, а "весь мир" его видел только один раз в четыре года на ЧМ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:02
Ответ Р. Карлосу.
Нет..., к сожалению нет сейчас талантов калибра Месси, Кришке, Зизу. Есть пара самобытных, вне сомнения сильных форвардов... и плеяда ровных, выше среднего по качеству и игре футболистов. Однако футбольный космос в их исполнении огромная редкость по сравнению с предыдущими поколениями.
R. Carlos
R. Carlos ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 07:14
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:02
    Чуть-чуть меньше пафоса было бы эстетически вернее
    А по сути всё правильно
    Флибустьер Джонии
    Флибустьер Джонии
    сегодня в 04:51
    Какой же гнусный этот мелкий паразит, расскажи лучше как вы с папашкой обанкротили Барселону, да так что до сих пор в кризисе
    FreshMeat
    FreshMeat ответ Sкрудж (раскрыть)
    сегодня в 04:14, ред.
    Какой спич! Достойно фильма "адвокат дьявола". Зачем бесконечные расследования коррупции и опубликованные частично журналистские расследования с данными как катарцы взятками и пиаром тащили в свою страну чемпионат - только коpрупцией, без малейшего намека на честные выборы?

    Месси не входит даже в 20ку лучших голеадоров предварительного этапа. Ни в 20ку лучших ассистентов. Там Дарвин и Роналлду, там Мбаппе и Бруно Фернандеш, там куча известных фамилий, Месси только нет вообще.
    Странно? Ведь ввели ВАР! Ведь все объяснимо! Это и о командной игре, и об уровне тренера, и о количестве пенальти в том числе - часть голов лучшие забивали с пенальти. В сборной Месси никогда не мог за всю свою жизнь сделать хоть что-то стоящее. Он пас толком в сборной отдать не может.
    С такими аргументами про ВАР... бред..
    амурец
    амурец ответ FreshMeat (раскрыть)
    сегодня в 03:09, ред.
    Как говорится не в бровь, а в глаз, все так, но скорее всего больше в этом позорном чемпионстве приложили руку ФИФА что бы сделать из своего пиар продукта типа лучшего игрока всех времен, и согласен Месси запомнился только липовыми пенальтями
    Икарус
    Икарус ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 02:53
    Есть фотки Месси возле стены плача, где он молится. Вот и откуда растут успехи Месси.
    Imrebellion
    Imrebellion ответ FreshMeat (раскрыть)
    сегодня в 02:30
      Imrebellion
      Imrebellion ответ Sкрудж (раскрыть)
      сегодня в 02:23
      А я извиняюсь, Вы сами из Бразилии проживший 60-70ые годы там?? Я уже написал опираясь на все статьи. 10 из 10 гласит Пеле лучший (уж точно не распиаренный!), затем Гарринча, Зико, Роналдо и т.д.
      Есть цитаты легенд тех лет, например Пушкаша.
      Это что за бразилец разбрасывается такими оценками о своей легенде??
      Sкрудж
      Sкрудж ответ FreshMeat (раскрыть)
      сегодня в 02:17, ред.
      Не смешите людей ! Ну было 5 пенальти и что ? До этого было 4 , сейчас 5 , легко объяснимо - появился вар ( то что не видели ранее , теперь видят ) , поменялись некоторые правила ( малейшее косание руки - это пенальти ) , увеличилось число команд ( соответственно и матчей ) . Сечас 5 , а буде позже 6 или 7 и что ? Сейчас на Евро 24 не бывалое количество автоголов ( на сечас 7 по моему ) и что ? До этого тоже такого не было. И за пару минут до финального свистка Мартинес тоже потянул очень сложный мяч , это часть сценария ? Не смешите людей своей писанинкой ! Люди смотрели и чм 2022 и финал в том числе и всё видели , свои больные фантазии оставьте себе .
      Imrebellion
      Imrebellion ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      сегодня в 02:11
      Азар недооценен для рядовых фанов. Но сам Неймар не раз отмечал Эдена в вопросах кто по его мнению талантливее него. Также и Месси не раз упоминал.
      Чисто по цифрам, Месси за 15 лет обвел 2000 соперников, а Азар за 7-8 не полноценных сезонов 1500 раз. Соло голы против топ6 АПЛ это иконичные моменты. Против Бразилии и Франции вышел и накрутил всем позвонки. Можно по сравнить как Аргентина всем составом мучается в играх с ними.
      Да, с Рональдиньо рядом не поставишь его, но из того же теста. 100% футбольная любовь, вся семья футбольная, 0 тренировок, в начале карьеры 4 года подряд МВП Лиги1 и АПЛ, +последующие сезоны в номинантах.
      Можно пересмотреть его игры за Челси и сб.Бельгии и убедиться в данных.
      Sкрудж
      Sкрудж ответ Imrebellion (раскрыть)
      сегодня в 02:08
      Так вот и почитайте , не нынешних болел , а тех , которые их вдивую видели.
      Imrebellion
      Imrebellion ответ Sкрудж (раскрыть)
      сегодня в 02:02
      Гарринча тоже величайший. НО мнение бразильцев что тогда, что сейчас, легко запечатлено в документах, видео и статьях. Это всё легко гуглится.
      Sкрудж
      Sкрудж ответ Imrebellion (раскрыть)
      сегодня в 01:53, ред.
      Я вам ещё раз говорю , сами бразильцы больше любили Гаринчу ! Пеле великий игрок , но его болельщики жившие в одно время когда выступали эти игроки больше любили Гаринчу . Только Гаринча умер в нищете , а Пеле сделали брендом , народным достоянием и расрутили , у нас продавали кофе Pele . Не Гаринча кофе , а Пеле . Это ли вам не результат популиризации человека ? Продавать кофе используя его имя , к кофе же Пеле не имел никакого отношения. И остался в истории Пеле , потому как очень его раскручивали , хороший игрок спору нет , а вот лучший ли , если его соотечествиники в своё время признавали лучшим другого.
      FreshMeat
      FreshMeat
      сегодня в 01:51, ред.
      Интересно как фанаты Месси объясняют причины, по которым вокруг ЧМ в Катаре проводилось несколько расследований в коррупции, начиная с назначения самого ЧМ в эту страну, и заканчивая ролью гнилых функционеров в спектакле "как игрок катарских владельцев ПСЖ стал чемпионом мира в Катаре, пробив рекордное число пенальти в истории чемпионатов мира, никто и никогда не пробивал 5 пенальти, дважды в истории команды пробивали 4 пенальти суммарно за чемпионат, ради Месси - сделали 5".
      Каждый глупец способен посмотреть все пенальти бревна Месси в Катаре, бревна ставшего по точности ударов по воротам и точности передач - самым убогим игроком ЧМ. "Диспетчер". Видимо за это ставший самым "ценным" игроком.
      В финале с Францией пенальти был назначен за столь откровенный нырок Ди Марии, от которого корпус Дембеле был в полуметре, что судья отказался смотреть VAR. Он просто ждал из-за конверта в кармане о владельцев ПСЖ когда придет время. На повторе видно как Ди Мария заплел себе одну ногу другой. Такого позора как ЧМ в Катаре и его "чемпионы" еще не было в истории спорта. Позорище всех времен.
      Расследование получения взяток коснулось таких фигур как Бекенбауер (отказавшийся сотрудничать со следствием), Платини, шейхи Катара, владельцы ПСЖ, министр спорта Катара и другие. Отчет внутреннего расследования ФИФА был сокращен в 10 раз, 430 страниц отчета начальник отдела по этике ФИФА Эккерт сократил до 42 и ФИФА отказался публиковать изначальный отчет в ответ на официальные апелляции. Создатель отчета из комитета по этике Майкл Гарсия ушел в знак протеста в отставку. Реальная информация так и не была разглашена... Если вам нечего скрывать, то... зачем скрывать?
      "Руку бога" сменил "Конверт бога".
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
      сегодня в 01:47
      Ставить Азара рядом с Неймаром и Роналдиньо ?! )))
      Ну ты выдал перл, Илья!
      Бельгиец просто один из хороших игроков на определенном - краткосрочном этапе локального ( местного) значения, не более.
      Рядом с Рони надо ставить людей не ниже Зубастика или Ван Бастена. А Азар рядом с ними мелко плавает.
      Sкрудж
      Sкрудж ответ arsworld (раскрыть)
      сегодня в 01:45
      Марадону всё же для начала за "гол столетия " , " рука бога" всё же ниже.
      НE Эго Ист
      НE Эго Ист ответ arsworld (раскрыть)
      сегодня в 01:43
      Как не приехал?.. А кому Infinity за спиной написали?.. Хе.. Учи матчасть..
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      сегодня в 01:32, ред.
      Ясно дело богом поцелованный аргентинец.
      Кто бы что не говорил и как бы к нему не относился..., но ставить под сомнение его необъяснимую, Вселенскую игру, глупо.
      Пеле я не видел, но то, что Месси круче Марадоны, - факт.
      Его многогранность и искрометность не поддается никакому логическому или иррациональному воззрению. Чтобы так играть..., даже не играть, а творить на поле, нужен не просто дар, а Божественное провидение.
      Поэтому..., когда такие люди демонстрируют гениальность, то возводят мысли и взор к Нему ( Месси всегда смотрит на небо и креститься, когда совершает чудо голы).
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 01:25
      Это не евреи так говорят. Это говорит их Талмуд. Поэтому ортодоксы из Ислама и Христианства их в разные времена поправляют...))
      Imrebellion
      Imrebellion
      сегодня в 01:15
        Imrebellion
        Imrebellion ответ Sкрудж (раскрыть)
        сегодня в 01:11
        Говорить про раскрученность Пеле это неуважение к футболу. Бразильцы первыми возвели его на трон, потом весь мир, а не наоборот. Рональдиньо не просто за красоту всеми любимый, он добился всего в соло затащив кризисную Барсу, и за сборную в трио RRR феерил. Как это не за голы будут помнить??? Он забивал каждый второй матч, ровно исполнял все штрафные, а еще чаще пасовал и обводил с наименьшим браком. А Месси не только по красоте, но и по статистике космический уровень. У него голов чуть меньше у кое-кого, но он тупо меньше сыграл. По частоте гол за матч/минуту выше всех, не говоря об ассистах.
        Красота, гениальность и восхищения идут от комбинации эффектности с эффективностью и результатами.
        Triem
        Triem ответ Elliada_ (раскрыть)
        сегодня в 01:06
        Среди величайших его нет? Откуда тогда ты про него знаешь?
        arsworld
        arsworld ответ Elliada_ (раскрыть)
        сегодня в 00:52
        Согласен,гол Ван Перси рыбкой будут помнить многие ,или Бергкампа, да даже того же португалишки ножницами. А Марадону помнить будут за руку бога))). Ну а Месси за 8 мячей золотых,на последний, который он не приехал,так как неожидал что его получит)
        azul74
        azul74
        сегодня в 00:42
        Авейру никто по сравнению с универсалом Месси.

        Сказал персофан меськи)
        Двойные стандарты не более.
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