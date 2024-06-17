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Роналду хочет сыграть на чемпионате мира 2026

вчера, 13:37

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду намерен выступить на чемпионате мира 2026.

Турнир состоится в Канаде, США и Мексике.

В 31 матче за «Аль-Наср» в прошлом сезоне футболист забил 35 голов и отдал 11 голевых передач.

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Все комментарии
azul74
azul74
сегодня в 01:33
Захочет Рон сыграть в следующем ЧМ и сыграет и ни какие хейтеры и персофаны полурослика ему в этом не помешают!
Икарус
Икарус
вчера в 22:52
Если только в качестве талисмана. Через два года будет еще старше,чем сейчас.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:25
И Вам здоровья!Мечтать надо!Как сказано: мечтать не вредно!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:21
Сразу хочу пожелать Вам- Крепчайшего Здоровья и Долголетия!!!!!!! С Вами согласен- загадывать глупо и неразумно. Но, хотя бы помечтать, иногда можно.
Ещё раз- Здоровья Вам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝💪💪💪💪💪💪💪🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
Capral
Capral ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 21:18
Бобров тоже брал напором и силой. Г.Мюллер был типичный позиционщик. Но, никто из этих выдающихся футболистов, менее великим не стал. Не будем гадать. Наберётся терпения...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:57
Он всегда брал напором, силой, а сейчас видно сдал.
Голы в СА не дают ему титулов, он уже 7-й титул подряд проиграл. В Катаре на ЧМ ничего особенного не показал.
Время идёт, а с молодыми львами конкурировать всё сложнее. Понятно его огромное желание выступить на таком желанном турнире, но всё - таки пора выбирать турниры по силам.
Посмотрим, как свои минуты отыграет на поле)
DXTK
DXTK
вчера в 18:44, ред.
Надо во время остановится и дать дорогу молодым......но это не относится к Рону....... он будет из кожи вон лезть, ради персональной статистики и посредственных рекордов....невзерая на то, что он уже не тянет крупные турниры последний ЧМ это доказал 1 гол и тот с левого пенадаля был забит........

PS Ну если он и поедет на турнир если только в качестве тренера....сам себя на поле будет выпускать потому что здравомыслещий тренер его отцепит от сборной или его будет ждать тоже самое что и Сантуша после ЧМ 22.......ушат помоев от него и его семьи.....что виноваты в проигрыше все, а не Рон......жертва которого на скамейку определили.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:16
Все дело в том , когда я загадал в 14 году приехав с моря где я буду отдыхать на следующий год! Ровно на второй день после моего 45-летия , был отвезен с кровоизлиянием в мозг! Теперь упаси Бог загадывать!
salleeh
salleeh
вчера в 18:00
Не будьте палачами, наслаждайтесь жизнью и футболом. Что Рон, что Месси, каждый по своему украсили современный футбол и теперь, унизить одного из них и возвысить другого не получится, своими нелестными словами, в адрес кого либо из них. вы унижаете самих себя.
Zak11
Zak11
вчера в 17:55
Этот Евро покажет в каком состоянии находится Роналду. Думаю в качестве игрока, который может выйти на замену и сделать разницу он сейчас вполне годится. Надо понимать что годы идут и Рон уже не может отрабатывать в полной мере. Мартинес поставил ряд условий ему и он согласился. Посмотрим что из этого всего выйдет.
Elliada_
Elliada_ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:31
На Спортсе вышла статья, что Месси 27 раз уступил пенальти, когда мог сделать хет-трик. Если бы он был эгоистом, то у него было бы на 27 хет-триков больше, чем сейчас. Вот отличный пример, что Месси работает на команду, а не думает о своих достижениях.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:27
Из него весь песок высыпется к 2026 😄😄😄
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 17:25
Вы совершенно правы. У меня за время карьеры этих двух футболистов сложилось стойкое убеждение, что Месси играет на команду, а Роналду - на свои личные достижения. И никто не переубедит меня в обратном, хотя переубеждать бесполезно, так как мы не знаем, что в головах этих футболистов, и чем они руководствуются, выходя на поле. Поэтому каждый из нас может только высказывать личное мнение по этому поводу. Не более.
Вдруг Месси на самом деле хапуга, а Роналду думает только о футболе. Шучу.
Elliada_
Elliada_ ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 17:10
Даже пешком Месси полезен команде. Умение сделать пас, видение поля, исполнить штрафной удар, обыграть 2-3 футболистов и т. д. с возрастом у него никуда не делось. А вот Роналду другой случай. Нет дриблинга, не может исполнить штрафной, то в стенку пробьет, то по воробьям, забить может, если стенка распадется или вратарь будет просто стоять, не реализует много моментов, не прессингует, не отрабатывает в защите. С Роналду в составе игра всегда в меньшинстве. Это видно по отсутствию трофеев. МЮ выиграл 2 трофея, Юве выиграл трофей, а Роналду за 3 года только товарняк.
goodmonter
goodmonter
вчера в 17:05
Это заявление говорит только о том, что сейчас Роналду настолько уверен в своей текущей форме, что готов через 2 года сыграть на ЧМ. Это сигнал соперникам на Евро, не более. Ну а так оно, или иначе, скоро увидем!
Elliada_
Elliada_ ответ stromshik (раскрыть)
вчера в 17:03
В чем проблема? Пусть выиграет ЧМ и получит свой ЗМ. Роналду когда-то получил ЗМ только за выход на ЧМ, а тут победа на ЧМ.

Проблема Роналду в том, что он обуза. Если убрать пенальти и замыкания, то от него пользы никакой. Не прессингует, не отрабатывает в защите, не реализует много моментов, не соглашается на замену, не думает о команде. Зачем он нужен? Без голов он ноль.
stromshik
stromshik ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 16:48
Всё правильно, только вместо "мелочных рекордов" - "золотой мяч", а вместо "Евро" - "кубок Америки".
xgjr6apv36vf
xgjr6apv36vf
вчера в 16:43
Какие злые высказывания о Роналду! Пусть играет, если сможет..
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 16:39
посидит в запасе, за былые заслуги, выпустят на последней минуте финала, если дойдут туда и будут побеждать, чтобы утешить девочку и она стала не хуже Месси
Capral
Capral ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 16:34
Посмотрим, что у него получится сейчас, на ЧЕ. Человек имеет желание сыграть на ЧМ, не вижу ничего плохого. Если спортивные кондиции позволят и здоровье не подведет- то, можно подумать, попробовать...)))
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:31
Хотеть не вредно, вредно не хотеть.)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:12
о сборной --- это не я заперт с вами, это вы заперты со мной (с)
из книги рекордов Криштиану Роналду
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:10
Месси ведь не говорит, что сыграет, он ссылается на своё состояние и правильно делает.
Так и моложе на 2 года. А этот скорее всего поедет лишь бы просто галочка была, что он единственный, кто сыграл на 20ти ЧМ))
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 16:08
Конкретно, какая польза от него сборной?
В Катаре толком не играл, забил один гол с пенальти и ещё один желал украсть у партнёра.
Возраст ещё никто не обманывал.

7 титулов проиграл в Аль-Насре. Молодец!
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:01
Я вот все понимаю . Но зачем загадывать не отыграв ЧЕ даже!
3fpyfvtnv3kq
3fpyfvtnv3kq
вчера в 15:38
Всё в его силах, хочет сыграть, держи форму
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:34
1. Порты ещё не отобрались на ЧМ.
2. К тому времени дайверу уже будет 41 годик, и сможет он принести пользу - большой вопрос.
3. Тренеру могут быть параллельны его давние заслуги и рекорды.

В любом случае - надо следить за португалами на текущем турнире, до ЧМ ещё далеко...
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 15:33
Месси - хозяин Авейру.. ☝️.. Да какой Месси.. Одна только фамилия Величайшего командует балластом.. Factos.. А-ха-ха-ха.. 🤭😀
4ypgtr73fb48
4ypgtr73fb48
вчера в 15:32
Что же, стоит пожелать ему удачи в осуществлении его планов.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:31
Если этот ЧЕ выдюжит, не станет ерепениться и поможет команде ( а мы убедимся в этом воочию), то почему и нет. Но что значит "намерен" ?. Хотелось бы услышать его мнение на этот счёт. Если информация соответствует истине, отдам должное португальцу, как одному из двух лучших футболистов нашего века и мысленно ему поаплодирую.
Но... два года - просто гигантский срок в его возрасте и желай - не желай, но функционал уже не тот, мышцы, сухожилия, скорость... да кому, как ни нам это знать.
Гость
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