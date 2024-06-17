Роналду хочет сыграть на чемпионате мира 2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду намерен выступить на чемпионате мира 2026.
Турнир состоится в Канаде, США и Мексике.
В 31 матче за «Аль-Наср» в прошлом сезоне футболист забил 35 голов и отдал 11 голевых передач.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду намерен выступить на чемпионате мира 2026.
Турнир состоится в Канаде, США и Мексике.
В 31 матче за «Аль-Наср» в прошлом сезоне футболист забил 35 голов и отдал 11 голевых передач.
Тут еще не сыграл, а уже планирует что-то... Не совсем понял восторженные отзывы после товарищеской игры, всё что я увидел очень плохую готовность и скорость рывка - пенсионера из пустыни, буду рад ошибиться, но даже на этом Евро приезд Роналду в сборную = погоня за мусорной статистикой. Пока не угробит это шикарное поколение португальцев, оставив их без медалей ЧМ, в угоду своих рекордов, не успокоится.
Тут еще не сыграл, а уже планирует что-то... Не совсем понял восторженные отзывы после товарищеской игры, всё что я увидел очень плохую готовность и скорость рывка - пенсионера из пустыни, буду рад ошибиться, но даже на этом Евро приезд Роналду в сборную = погоня за мусорной статистикой. Пока не угробит это шикарное поколение португальцев, оставив их без медалей ЧМ, в угоду своих рекордов, не успокоится.