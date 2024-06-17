Роналду хочет сыграть на чемпионате мира 2026

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вчера, 13:37

Нападающий сборной Португалии намерен выступить на чемпионате мира 2026.

Турнир состоится в Канаде, США и Мексике.

В 31 матче за «Аль-Наср» в прошлом сезоне футболист забил 35 голов и отдал 11 голевых передач.