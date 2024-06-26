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«Челси» придётся заплатить за Исака больше 115 млн фунтов

вчера, 14:27

Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак может перейти в «Челси».

По информации источника, клубы провели переговоры. Чтобы подписать форварда сборной Швеции, лондонцам придётся заплатить больше 115 млн фунтов стерлингов, которые в прошлом году были отданы за полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:01
Не знаю кто такой Исак...и не представляю как выглядят 115 млн...
Поэтому и комментировать ничего не буду...
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 17:11
А ффп им не жмет? Не продают, только покупают за конский оверпрайс
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:43
скорей всего Челси и Ньюкасл придумают схему))
Александра Исака в Челси за какие то 100 млн + Мадуэке.
сам Ньюкасл давно заинтерес. вингером синих Нони Мадуэке.
плюс к этому, Ньюкасл задумал вернуть Нголо Канте в АПЛ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:59
Если Боэли начинает покупать, то его не остановить!))
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