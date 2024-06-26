«Челси» придётся заплатить за Исака больше 115 млн фунтов

Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак может перейти в «Челси».
По информации источника, клубы провели переговоры. Чтобы подписать форварда сборной Швеции, лондонцам придётся заплатить больше 115 млн фунтов стерлингов, которые в прошлом году были отданы за полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.
Поэтому и комментировать ничего не буду...
Поэтому и комментировать ничего не буду...
Александра Исака в Челси за какие то 100 млн + Мадуэке.
сам Ньюкасл давно заинтерес. вингером синих Нони Мадуэке.
плюс к этому, Ньюкасл задумал вернуть Нголо Канте в АПЛ.
Александра Исака в Челси за какие то 100 млн + Мадуэке.
сам Ньюкасл давно заинтерес. вингером синих Нони Мадуэке.
плюс к этому, Ньюкасл задумал вернуть Нголо Канте в АПЛ.