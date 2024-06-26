«Челси» придётся заплатить за Исака больше 115 млн фунтов

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вчера, 14:27

Нападающий «Ньюкасла» может перейти в «Челси».

По информации источника, клубы провели переговоры. Чтобы подписать форварда сборной Швеции, лондонцам придётся заплатить больше 115 млн фунтов стерлингов, которые в прошлом году были отданы за полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.