Сборная США проиграла Панаме в матче Кубка Америки

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вчера, 07:07

Хозяева Кубка Америки сборная США проиграла команде Панамы в матче 2-го тура группового этапа. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу панамцев.

Фоларин Балогун вывел США вперед на 22-й минуте, однако уже на 26-й Сезар Блэкмэн забил ответный мяч. Победный гол провел Хосе Фахарадо на 83-й минуте.

США с 18-й минуты играли в меньшинстве после удаления Тимоти Веа. У Панамы на 88-й минуте был удален Адальберто Карраскуилья.