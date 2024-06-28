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Сборная США проиграла Панаме в матче Кубка Америки

вчера, 07:07
ПанамаЛоготип футбольный клуб Панама2 : 1Логотип футбольный клуб СШАСШАМатч завершен

Хозяева Кубка Америки сборная США проиграла команде Панамы в матче 2-го тура группового этапа. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу панамцев.

Фоларин Балогун вывел США вперед на 22-й минуте, однако уже на 26-й Сезар Блэкмэн забил ответный мяч. Победный гол провел Хосе Фахарадо на 83-й минуте.

США с 18-й минуты играли в меньшинстве после удаления Тимоти Веа. У Панамы на 88-й минуте был удален Адальберто Карраскуилья.

У США 3 очка после 2 туров и 3-е место. У Панамы тоже 3 очка и 2-я строчка. Также в этой группе Уругвай разгромил Боливию 5:0.

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Все комментарии
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 18:06
Отомстили за 89-й )))
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:05, ред.
А потому что в основе должен выходить Саржент и Хаджи Райт, а не Рейна
и невнятный Веа, который не забил за сезон ни гола.

У Саржента с Райтом по 16 мячей в чемпионшипе и оба провели прекрасный сезон, но в основе играют другие люди.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:27
Второй раз опрокинули полосато-звёздных!
Ладно первый раз не основной состав, но сейчас....)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:12
Неожиданный результат...но и Панама молодцы...важный матч взяли
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:37
Неожиданно америкосы пролетели.Панама молодцы!
Зюпин
Зюпин ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 08:13
И за что этот Ваш Бог наказал США, любопытно узнать?
Зюпин
Зюпин
вчера в 08:12
Шота гномик никак не разродится. Ну, это же не дантистам забивать)))
adekvat
adekvat
вчера в 08:07
Замечательно, еще Уругвай вставит пиндосам и все будет хорошо.
sv_1969
sv_1969
вчера в 07:46
Неожиданно, но приятная новость
lotsman
lotsman
вчера в 07:39
Панама и должна была выиграть, молодцы.
4sv7qst5tfra
4sv7qst5tfra
вчера в 07:27
Уругвай в этой группе явный фаворит, теперь похоже Панама себе второе место обеспечило
5rzws8u9ugk9
5rzws8u9ugk9
вчера в 07:25
Наконец радостная новость с этого кубка
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
вчера в 07:23
Нам надо радоваться в контексте современной политики? Я, как выросший в СССР, естественно рад )))
eyg7k2emwpvc
eyg7k2emwpvc
вчера в 07:16
Были слишком уверены в своей победе
Аксинья
Аксинья
вчера в 07:13
Футбольный Бог начал раздавать наказания и не только на ЧЕ
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