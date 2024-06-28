Сборная США проиграла Панаме в матче Кубка Америки

Хозяева Кубка Америки сборная США проиграла команде Панамы в матче 2-го тура группового этапа. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу панамцев.
Фоларин Балогун вывел США вперед на 22-й минуте, однако уже на 26-й Сезар Блэкмэн забил ответный мяч. Победный гол провел Хосе Фахарадо на 83-й минуте.
США с 18-й минуты играли в меньшинстве после удаления Тимоти Веа. У Панамы на 88-й минуте был удален Адальберто Карраскуилья.
У США 3 очка после 2 туров и 3-е место. У Панамы тоже 3 очка и 2-я строчка. Также в этой группе Уругвай разгромил Боливию 5:0.
и невнятный Веа, который не забил за сезон ни гола.
У Саржента с Райтом по 16 мячей в чемпионшипе и оба провели прекрасный сезон, но в основе играют другие люди.
и невнятный Веа, который не забил за сезон ни гола.
У Саржента с Райтом по 16 мячей в чемпионшипе и оба провели прекрасный сезон, но в основе играют другие люди.
Ладно первый раз не основной состав, но сейчас....)
Ладно первый раз не основной состав, но сейчас....)