Турция обыграла команду Чехии и вышла в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Чехии уступила команде Турции в 3-м туре Евро-2024 (1:2).
Хакан Чалханоглу вывел номинальных гостей вперед на 51-й минуте, а Томаш Соучек на 66-й сравнял счет. Победный гол забил Дженк Тосун на 90+4-й.
На 20-й минуте чешская команда осталась в меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля был удален Антонин Барак. А на 90+8-й другой игрок этого коллектива был наказан: Томас Чоры получил красную карточку на 90+8-й.
Чехия заняла последнее место в группе F (1 балл), Турция расположилась на 2-й строчке (6 пунктов).
Рекорд Иванова достигнут по жёлтым карточкам.
Иванов ещё 4 красных вроде в том матче давал. С кем тогда голландцы играли(если это модно назвать игрой)? Вроде с Португалией или Англией. Так быстро время летит. 20 лет уже прошло с того момента, если не ошибаюсь, то это было в 2004 году в Португалии.
Рекорд Иванова достигнут по жёлтым карточкам.
Иванов ещё 4 красных вроде в том матче давал. С кем тогда голландцы играли(если это модно назвать игрой)? Вроде с Португалией или Англией. Так быстро время летит. 20 лет уже прошло с того момента, если не ошибаюсь, то это было в 2004 году в Португалии.