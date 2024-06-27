Турция обыграла команду Чехии и вышла в 1/8 финала Евро-2024

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сегодня, 00:00

Сборная Чехии уступила команде Турции в 3-м туре Евро-2024 (1:2).

Хакан Чалханоглу вывел номинальных гостей вперед на 51-й минуте, а Томаш Соучек на 66-й сравнял счет. Победный гол забил Дженк Тосун на 90+4-й.

На 20-й минуте чешская команда осталась в меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля был удален Антонин Барак. А на 90+8-й другой игрок этого коллектива был наказан: Томас Чоры получил красную карточку на 90+8-й.

Чехия заняла последнее место в группе F (1 балл), Турция расположилась на 2-й строчке (6 пунктов).