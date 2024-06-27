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Турция обыграла команду Чехии и вышла в 1/8 финала Евро-2024

сегодня, 00:00
ЧехияЛоготип футбольный клуб Чехия1 : 2Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Сборная Чехии уступила команде Турции в 3-м туре Евро-2024 (1:2).

Хакан Чалханоглу вывел номинальных гостей вперед на 51-й минуте, а Томаш Соучек на 66-й сравнял счет. Победный гол забил Дженк Тосун на 90+4-й.

На 20-й минуте чешская команда осталась в меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля был удален Антонин Барак. А на 90+8-й другой игрок этого коллектива был наказан: Томас Чоры получил красную карточку на 90+8-й.

Чехия заняла последнее место в группе F (1 балл), Турция расположилась на 2-й строчке (6 пунктов).

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 09:50
В плей офф вроде обнуляется карточки?? Нет??
up44unkp8cap
up44unkp8cap
сегодня в 07:57
Чехи провалили чемпионат,хотя и смотрелись неплохо
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:16
К судейству конечно есть вопросы. Но чехи сами виноваты. Вернее Барак вроде. Висишь на карточке и идёшь в стык в центре поля.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:43
Судейка оказался засланным казачком - турка не удалил( Елдыз, кажется) и вот вам турки в 1/8...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:24
Провальное выступление чехов на турнире...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:01
Интересный матч получился... Турки молодцы.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:06
Тяжёлый был матч для Турции победили только в добавленное время
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:59
Игрок Чехов рановато получил жк вторую
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:57
Сегодня Турция была сильнее
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:58
17 жёлтых карточек это конечно что-то...
Рекорд Иванова достигнут по жёлтым карточкам.
Иванов ещё 4 красных вроде в том матче давал. С кем тогда голландцы играли(если это модно назвать игрой)? Вроде с Португалией или Англией. Так быстро время летит. 20 лет уже прошло с того момента, если не ошибаюсь, то это было в 2004 году в Португалии.
azkan
azkan
сегодня в 00:31
Очень много карточек получила Турция. С Австрией им будет очень сложно.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:13, ред.
С победой сборную Турции и всех болельщиков этой турецкой команды. Конечно же им помогло удаление Барака. Мощнейший пушечный выстрел Хакана Чалханоглу вывел турков вперёд. Чехи сумели сравнять счёт усилиями Томаша Соучека. Но Дженк Тосун не согласен был с этим результатом и забил в концовке матча победный гол. Чехи очень хорошо держались конечно. После финального свистка устроили цирк. Обилие жёлтых и красных карточек. Проигрывать и побеждать надо с достоинством. Успехов сборной Турции в 1/8 финала!!! Надеюсь выйдут в 1/4 финала!!!
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:08
Красная карта сломала всю игру !
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