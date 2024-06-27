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«Спартак» обыграл «Торпедо» в контрольном матче

вчера, 13:22

«Спартак» одержал победу над «Торпедо» в контрольном матче.

На 27-й минуте счёт открыл Антон Зиньковский. «Автозаводцы» отыгрались на 37-й усилиями Александра Иванькова. На 49-й Павел Мелёшин вывел «красно-белых» вперёд. Увеличил преимущество «спартаковцев» Даниил Зорин на 73-й.

Игра прошла в закрытом режиме. Она стала первой для «Спартака» под руководством Деяна Станковича, который возглавил московскую команду в мае.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 21:36
А я, часто пересматриваю программу "ВРЕМЯ", за 1977г., и доклад Л.И.Брежнева к новой конституции СССР. А в конце программы, объявили о победе московского Динамо в КК, в Румынии над Университатей!!! Я помню эту игру- как сейчас!!! Неповторимые, незабываемые минуты счастья!!! Молодому поколению этого не понять, они этого не видели и не пережили. Но мы- хорошо это помним.
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:17, ред.
Оптимистично! Поддерживаю и жму руку! Я последнее время,частенько пересматриваю, либо фильмы молодости, либо футбольные матчи, недавно пересмотрел ФРГ-Франция , полуфинал ЧМ 82 года. Вот где триллер. Как говорил Басов в "Шагаю по Москве" Во сюжет! Концерт " Песня - 78 случайно вылез, тоже посмотрел. Жена говорит, совсем рехнулся😂 ..... Походы с отцом на футбол, хоккей, просмотр всей семьёй " Семнадцать мгновений весны ". Все, стоп стоп.....а то понесло в настольгические дебри
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 20:54
Привет, Алексей!!!
К Жванецкому, никогда особо не питал интерес, больше- к Хазанову, Винокуру. А то что ностальгия пробивает, так это нормально- стареем Дружище, как это не больно и страшно признавать... Я тоже, если начинаю пересматривать газеты-70х, такая тоска навивает. Вспоминаю игры, уже давно забытые, сразу воспоминания, как с Батей смотрели футбол, как переживали. А если удается в интернете, даже самый маленький ролик увидеть из прошлых лет- то это вообще за счастье!!! Пару лет назад, случайно попался минутный ролик 1977г., игра Кайрат-ЦСКА и гол К.Бердыева. В жизни бы не узнал, какой молодой был Курбан. Да, Дружище, мы стареем, но наши воспоминания потпитывают нас и дают надежду...
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:07, ред.
Привет, Виктор! Да, ностальгия, воспоминания. Раньше спокойно к этому относился, а сейчас.....как- то даже не по себе. Особенно, когда кумиры молодости из жизни уходят и не важно,спортсмены ли это, артисты или просто известные люди. Вчера выступления Жванецкого смотрел, за какой - то 90-й год. Такое удовольствие получил, словами не передать. А потом, такая тоска напала и сразу мысль, а ведь я был тогда на тридцать лет моложе....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:54
Относительно предсказуемый результат!
Логичный итог.
Всех КБ с победой!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:44
А мне нравился Борис Батанов, Шустиков, Коля Маношин. Очень красиво Торпедо играло. Много раз бывал на стадионе на Восточной улице. Там собиралась рабочая Зиловская публика . Часто бывал директор ЗИЛа. Тот футбол невозможно забыть, как. футбол Спартака времён Татушина, Исаева, Нетто, Парамонова Маслёнкина, Миши Огоньков а. Про Сальникоаа и Симоняна молчу это были европейские звезды
LOpp
LOpp
вчера в 16:43
Вернулись править!!!
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан
вчера в 16:15
Помню игру Торпедо в Кубке европейских чемпионов против французской команды,если не ошибаюсь это был Монако и Торпедо в гостях обыграл со счётом 3:1 ,хорошая игра была. Это то ли 1988 или 89 год был
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:59
... увеличил преимущество Деян Станкович)) показалось
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:22
Иного исхода я даже и не ожидал .
lotsman
lotsman
вчера в 14:16
Спартак с победой. Подготовка к чемпионату идёт успешно.
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 14:14
Привет, Володя!!!
Времена- Стрельцова, Иванова, Симоняна я не застал. Единственный раз, когда вживую видел игру Стрельцова, в 1969г., в Киеве. Но зато, игру- Гершковича, Козлова, Феди, Юрки Гаврилова- конечно видел!!!!!!! То было особое время, особые люди и незабываемые команды!!!!!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:09
Болел КБ с победой!Но главное чтобы без травм
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:01, ред.
Привет Виктор...! Ностальгия, аж.по душе шкваркнуло.....Торпедо времен Стрельцова, Гершковича, Иванова, Воронина , Пахомова ..... Ну и конечно Спартак тех времен , который всегда играл командой , как одно целое
Capral
Capral
вчера в 13:35, ред.
Эх, разве это те матчи, на которые толпами ходил народ? На моей памяти, столько разных игр, этих Замечательных команд!!! Я помню настоящее Торпедо советских времен, и Спартак К.И.Бескова!!!!!!! Помню игру Торпедо-Спартак, в 1978г., которая закончилась вничью, со скандалом, когда после игры, недовольный результатом, тренер Торпедо, Легендарный В.К.Иванов ворвался с кулаками в судейскую и ударил гл.судью матча, после чего, в "Известиях" появилась статья: "Как не стыдно, тренер"?!

Помню матч в 1979г., скандальный, и победный гол Пимушина из офсайда в ворота Спартака. Или игру этих команд в проливной ливень, когда стена дождя стояла и практически ничего не было видно, но команды играли великолепно!!! Увы, и Спартак сейчас не тот, и Торпедо- давно уже не в элите... А как хочется вернуть, то, незабываемое время, тот футбол, и тех Личностей, футбол- нашего времени!!!!!!!
wu87dkw8qacw
wu87dkw8qacw
вчера в 13:28
Класс команды сказался
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