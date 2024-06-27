«Спартак» обыграл «Торпедо» в контрольном матче

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вчера, 13:22

«Спартак» одержал победу над «Торпедо» в контрольном матче.

На 27-й минуте счёт открыл Антон Зиньковский. «Автозаводцы» отыгрались на 37-й усилиями Александра Иванькова. На 49-й Павел Мелёшин вывел «красно-белых» вперёд. Увеличил преимущество «спартаковцев» Даниил Зорин на 73-й.

Игра прошла в закрытом режиме. Она стала первой для «Спартака» под руководством Деяна Станковича, который возглавил московскую команду в мае.