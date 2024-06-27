«Спартак» обыграл «Торпедо» в контрольном матче

«Спартак» одержал победу над «Торпедо» в контрольном матче.
На 27-й минуте счёт открыл Антон Зиньковский. «Автозаводцы» отыгрались на 37-й усилиями Александра Иванькова. На 49-й Павел Мелёшин вывел «красно-белых» вперёд. Увеличил преимущество «спартаковцев» Даниил Зорин на 73-й.
Игра прошла в закрытом режиме. Она стала первой для «Спартака» под руководством Деяна Станковича, который возглавил московскую команду в мае.
К Жванецкому, никогда особо не питал интерес, больше- к Хазанову, Винокуру. А то что ностальгия пробивает, так это нормально- стареем Дружище, как это не больно и страшно признавать... Я тоже, если начинаю пересматривать газеты-70х, такая тоска навивает. Вспоминаю игры, уже давно забытые, сразу воспоминания, как с Батей смотрели футбол, как переживали. А если удается в интернете, даже самый маленький ролик увидеть из прошлых лет- то это вообще за счастье!!! Пару лет назад, случайно попался минутный ролик 1977г., игра Кайрат-ЦСКА и гол К.Бердыева. В жизни бы не узнал, какой молодой был Курбан. Да, Дружище, мы стареем, но наши воспоминания потпитывают нас и дают надежду...
К Жванецкому, никогда особо не питал интерес, больше- к Хазанову, Винокуру. А то что ностальгия пробивает, так это нормально- стареем Дружище, как это не больно и страшно признавать... Я тоже, если начинаю пересматривать газеты-70х, такая тоска навивает. Вспоминаю игры, уже давно забытые, сразу воспоминания, как с Батей смотрели футбол, как переживали. А если удается в интернете, даже самый маленький ролик увидеть из прошлых лет- то это вообще за счастье!!! Пару лет назад, случайно попался минутный ролик 1977г., игра Кайрат-ЦСКА и гол К.Бердыева. В жизни бы не узнал, какой молодой был Курбан. Да, Дружище, мы стареем, но наши воспоминания потпитывают нас и дают надежду...
Логичный итог.
Всех КБ с победой!
Логичный итог.
Всех КБ с победой!
Времена- Стрельцова, Иванова, Симоняна я не застал. Единственный раз, когда вживую видел игру Стрельцова, в 1969г., в Киеве. Но зато, игру- Гершковича, Козлова, Феди, Юрки Гаврилова- конечно видел!!!!!!! То было особое время, особые люди и незабываемые команды!!!!!!!
Времена- Стрельцова, Иванова, Симоняна я не застал. Единственный раз, когда вживую видел игру Стрельцова, в 1969г., в Киеве. Но зато, игру- Гершковича, Козлова, Феди, Юрки Гаврилова- конечно видел!!!!!!! То было особое время, особые люди и незабываемые команды!!!!!!!
Помню матч в 1979г., скандальный, и победный гол Пимушина из офсайда в ворота Спартака. Или игру этих команд в проливной ливень, когда стена дождя стояла и практически ничего не было видно, но команды играли великолепно!!! Увы, и Спартак сейчас не тот, и Торпедо- давно уже не в элите... А как хочется вернуть, то, незабываемое время, тот футбол, и тех Личностей, футбол- нашего времени!!!!!!!
Помню матч в 1979г., скандальный, и победный гол Пимушина из офсайда в ворота Спартака. Или игру этих команд в проливной ливень, когда стена дождя стояла и практически ничего не было видно, но команды играли великолепно!!! Увы, и Спартак сейчас не тот, и Торпедо- давно уже не в элите... А как хочется вернуть, то, незабываемое время, тот футбол, и тех Личностей, футбол- нашего времени!!!!!!!