Как сообщает инсайдер Андрей Панков, «Зенит» и «Торино» согласовали сделку по переходу полузащитника Ивана Илича.
Контракт будет подписан в ближайшее время. Сумма трансфера составит 25-27 миллионов евро.
Как сообщает инсайдер Андрей Панков, «Зенит» и «Торино» согласовали сделку по переходу полузащитника Ивана Илича.
Контракт будет подписан в ближайшее время. Сумма трансфера составит 25-27 миллионов евро.
«Зенит» договорился с «Торино» о трансфере Илича
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382963/ilich-ivan-zenit 30.06.2024
Медведев о слухах по предложению Иличу: «Чепуха»
сегодня, 16:51
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о «королевском» предложении по полузащитнику «Торино» Ивану Иличу:
В иностранных СМИ назвали предложение «Зенита» Иличу «королевским»? Чепуха.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382961/medvedev-aleksandr-zenit 30.06.2024
«Зенит» договорился с «Торино» о трансфере Илича
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382963/ilich-ivan-zenit 30.06.2024
Медведев о слухах по предложению Иличу: «Чепуха»
сегодня, 16:51
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о «королевском» предложении по полузащитнику «Торино» Ивану Иличу:
В иностранных СМИ назвали предложение «Зенита» Иличу «королевским»? Чепуха.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382961/medvedev-aleksandr-zenit 30.06.2024