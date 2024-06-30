«Зенит» договорился с «Торино» о трансфере Илича

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вчера, 16:57

Как сообщает инсайдер Андрей Панков, «Зенит» и «Торино» согласовали сделку по переходу полузащитника .

Контракт будет подписан в ближайшее время. Сумма трансфера составит 25-27 миллионов евро.