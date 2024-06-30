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«Зенит» договорился с «Торино» о трансфере Илича

вчера, 16:57

Как сообщает инсайдер Андрей Панков, «Зенит» и «Торино» согласовали сделку по переходу полузащитника Ивана Илича.

Контракт будет подписан в ближайшее время. Сумма трансфера составит 25-27 миллионов евро.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 20:48
- Ну так пойдите и возьмите свою долю. Хватит уже здесь плакаться. Или напишите в госдуму.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:17
Хорошо Это или плохо - вренмя покажет
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:56
Ща Карп про две виллы напишет
lotsman
lotsman
вчера в 17:56
Официального подтверждения не пока, пока только слухи.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:24
Если это произойдет, то и Глушенков , и Волков, и Горшков крепко сядут на лавку. Чего не потерпишь ради сытой и богатой жизни , и на футбол наплевать. Как деньги четко делят футболистов на две группы. Кто то в футбол планирует играть, а кому то капитал умножать.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:17
Сегодня, 16:57
«Зенит» договорился с «Торино» о трансфере Илича
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382963/ilich-ivan-zenit 30.06.2024


Медведев о слухах по предложению Иличу: «Чепуха»
сегодня, 16:51
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о «королевском» предложении по полузащитнику «Торино» Ивану Иличу:

В иностранных СМИ назвали предложение «Зенита» Иличу «королевским»? Чепуха.

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382961/medvedev-aleksandr-zenit 30.06.2024
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:09
По Конституции России недра принадлежат народу
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:07
За эти деньги можно хороший клуб фнл содержать
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