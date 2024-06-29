Инвестор «Химок» сообщил о переговорах с Джикией

Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», прокомментировал информацию о переговорах с защитником Георгием Джикией.
Переговоры с Георгием Джикией ведутся. Но пока до конкретики дело не дошло, общаемся.
Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», прокомментировал информацию о переговорах с защитником Георгием Джикией.
Переговоры с Георгием Джикией ведутся. Но пока до конкретики дело не дошло, общаемся.
Всё это лишь свидетельство его переоценённости.
Всё это лишь свидетельство его переоценённости.