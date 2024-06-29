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Инвестор «Химок» сообщил о переговорах с Джикией

вчера, 19:38

Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», прокомментировал информацию о переговорах с защитником Георгием Джикией.

Переговоры с Георгием Джикией ведутся. Но пока до конкретики дело не дошло, общаемся.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 03:46
Лучше бы остался в структуре Спартака
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:06
Джикия не интересует серьёзные клубы.
Всё это лишь свидетельство его переоценённости.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:01
Идет направление в сторону бывших спартаковцев. Для филиала самое то...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:00, ред.
Джикия не принесёт Химкам ничего хорошего, кроме раздражения игроков его зарплатой
mvx94mmhq4sd
mvx94mmhq4sd
вчера в 20:42
Георгий со своим опытом может пригодиться
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:38
Может наберут состав чтобы в пердив не улететь...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:07
Джикия уж точно пригодится для Химок .
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