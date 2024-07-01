Гиу рассказал, почему решил перейти из «Барселоны» в «Челси»

Нападающий Марк Гиу высказался о причинах своего перехода из «Барселоны» в «Челси».
Главная причина моего перехода в «Челси» — это футбол и проект, который клуб мне предложил. Ощущаю доверие всех, кто работает здесь.
Нападающий Марк Гиу высказался о причинах своего перехода из «Барселоны» в «Челси».
Главная причина моего перехода в «Челси» — это футбол и проект, который клуб мне предложил. Ощущаю доверие всех, кто работает здесь.
Но как кажется не тот клуб выбрал
Но как кажется не тот клуб выбрал
Может быть это пойдёт ему на пользу, пареньку желаю удачи
Может быть это пойдёт ему на пользу, пареньку желаю удачи