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Гиу рассказал, почему решил перейти из «Барселоны» в «Челси»

вчера, 18:27

Нападающий Марк Гиу высказался о причинах своего перехода из «Барселоны» в «Челси».

Главная причина моего перехода в «Челси» — это футбол и проект, который клуб мне предложил. Ощущаю доверие всех, кто работает здесь.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:58
Конечно удачи парню, он ещё очень молод
Но как кажется не тот клуб выбрал
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 19:55
Вряд ли он там будет играть, но все равно решил сменить обстановку)
Может быть это пойдёт ему на пользу, пареньку желаю удачи
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:49, ред.
Его привлёк проект 4 состава на лавке.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:36
и деньги Челси тоже привлекли.
Гость
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