В Дортмунде ожидается ливень и торнадо. Сегодня там матч Германии и Дании

Сегодня в Дортмунде сыграют сборные Германии и Дании в рамках 1/8 финала Евро-2024.

Игре может помешать непогода, есть также риск возникновения торнадо. Комментарий по теме дал метеоролог Доминик Юнг.

С вечера субботы на утро воскресенья есть риск сильной грозы с юго-запада и запада до средней полосы Германии. Это может стать причиной ливней с количеством осадков от 40 до 80 литров на квадратный метр в течение нескольких часов.

Также ожидается крупный град диаметром около 3 см и сильные штормовые или ураганные порывы ветра со скоростью от 100 до 140 км/ч. Появление торнадо также не исключается.