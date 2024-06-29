В Дортмунде ожидается ливень и торнадо. Сегодня там матч Германии и Дании

Сегодня в Дортмунде сыграют сборные Германии и Дании в рамках 1/8 финала Евро-2024.
Игре может помешать непогода, есть также риск возникновения торнадо. Комментарий по теме дал метеоролог Доминик Юнг.
С вечера субботы на утро воскресенья есть риск сильной грозы с юго-запада и запада до средней полосы Германии. Это может стать причиной ливней с количеством осадков от 40 до 80 литров на квадратный метр в течение нескольких часов.
Также ожидается крупный град диаметром около 3 см и сильные штормовые или ураганные порывы ветра со скоростью от 100 до 140 км/ч. Появление торнадо также не исключается.
Глядя на вывеску матча, невольно вспоминается финал Евро-92, и победа, мало заметной Дании-2:0. А еще помню, одна из немецких газет вышла с заглавием: "Бедный, несчастный Берти, сейчас, над тобой смеётся вся Европа"...
Глядя на вывеску матча, невольно вспоминается финал Евро-92, и победа, мало заметной Дании-2:0. А еще помню, одна из немецких газет вышла с заглавием: "Бедный, несчастный Берти, сейчас, над тобой смеётся вся Европа"...
Самое главное чтобы футбол показали достойный .
Самое главное чтобы футбол показали достойный .