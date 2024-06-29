Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаЕвро-2024

В Дортмунде ожидается ливень и торнадо. Сегодня там матч Германии и Дании

вчера, 11:43
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия2 : 0Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Сегодня в Дортмунде сыграют сборные Германии и Дании в рамках 1/8 финала Евро-2024.

Игре может помешать непогода, есть также риск возникновения торнадо. Комментарий по теме дал метеоролог Доминик Юнг.

С вечера субботы на утро воскресенья есть риск сильной грозы с юго-запада и запада до средней полосы Германии. Это может стать причиной ливней с количеством осадков от 40 до 80 литров на квадратный метр в течение нескольких часов.

Также ожидается крупный град диаметром около 3 см и сильные штормовые или ураганные порывы ветра со скоростью от 100 до 140 км/ч. Появление торнадо также не исключается.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Рой Кин извинился перед Харри Магуайром за критику
Вчера, 09:22
Черчесов о давлении: «Это медицинский термин. У меня оно 120 на 80»
Вчера, 08:58
Коман временно покинет расположение сборной Франции
Вчера, 08:44
Потрясающая форма Салаха и свадьба Кариуса. Как футболисты провели эту неделю
28 июняЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии6
Винисиус имеет шансы стать послом Ла Лиги после завершения карьеры
28 июня
Кака опубликовал фотографию с Алексом Фергюсоном
27 июня Фото
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 13:58, ред.
Немцам не привыкать играть в ливень, в Германии такая погода нормальное явление. К тому же, достаточно вспомнить ЧМ-74, где погода и поле были ужасающими. Но команды показали достойный футбол. Если говорить о преимуществах команд друг перед другом, в плане плохого, мокрого поля, то в этом случае преимущество на стороне- силовой, атлетичной и не самой техничной Германии, а вот Дании, исповедующей техничный футбол с игрой в короткий пас, такое поле может стать помехой. Но сейчас, гадать и что-то предсказывать глупо, всё может измениться и пойти не по плану. Остается, только дождаться поединка...

Глядя на вывеску матча, невольно вспоминается финал Евро-92, и победа, мало заметной Дании-2:0. А еще помню, одна из немецких газет вышла с заглавием: "Бедный, несчастный Берти, сейчас, над тобой смеётся вся Европа"...
n8b4eugtct9k
n8b4eugtct9k
вчера в 13:33
Погода может помешать увидеть красивую игру!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:55
Время покажет, что и как будет.
Самое главное чтобы футбол показали достойный .
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 12:32, ред.
"Торнадо" должен быть в игре.. ☝️
7yv67axrfsqh
7yv67axrfsqh
вчера в 12:32
За два дня паузы, уже успели соскучиться по футболу, главное чтоб погода не помешала
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:30
надеюсь, мы не увидим водное поло.
adekvat
adekvat
вчера в 12:13
Надеюсь на поле будет жарко.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:06
Как раньше говорили матч состоится в любую погоду
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 