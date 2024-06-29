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Фанатов удивил Рой Кин в футболке «Арсенала»

вчера, 14:58

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин работает на Евро-2024 в качестве телеэксперта.

Фанатов удивил внешний вид легенды «дьяволов»: во время одного из рабочих дней он прибыл в студию в футболке «Арсенала». Ранее Кин рассказал, что, будучи футболистом, очень не любил эту команду, тем самым взращивая в себе спортивную злость во время матчей этих принципиальных соперников.

Истинные причины этого поступка Кина неизвестны, но, согласно одной из теорий, это жест дружбы с коллегой Ианом Райтом, который выступал за «Арсенал». На футболке Кина также были нанесены фамилия и игровой номер Райта. Сам Иан пошутил по этому поводу:

А тебе идёт! Фанаты «Ман Юнайтед» будут очень злы.

Фанатов удивил Рой Кин в футболке «Арсенала»

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Все комментарии
6npeytu6cewu
6npeytu6cewu
вчера в 18:39
Фанаты МЮ будут в след плевать
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:46
В своё время питерцы вообще ох..ли увидев легенду Зенита Александра Панова в форме Спартака!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:30
Что только не сделаешь ради друга.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:14
Это для дачи!))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:17
Просто дал лишний повод поговорить о себе любимом...
Гость
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