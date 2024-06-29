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Рой Кин извинился перед Харри Магуайром за критику

вчера, 09:22

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин извинился перед защитником «дьяволов» и сборной Англии Харри Магуайром за критику.

Я был жесток по отношению к Харри Магуайру из-за футбольных причин, мы (команда телеэкспертов — прим. ред.) работаем на многих матчах МЮ. Он прошел через непростой период в «Юнайтед» и сборной Англии, но в большей степени это касается клубного уровня.

Сейчас обсуждается психологическое здоровье игроков, а я пересёк черту, немного поиздевавшись над Магуайром, это не очень хорошо.

Я играл в футбол, знаю, насколько это тяжело, у меня достаточно опыта. Я случайно встретился с Харри несколько месяцев назад и извинился перед ним. Порой мы, будучи телеэкспертами, тоже ошибаемся, но всему есть мера, и если вы переходите на личность, то пересекаете черту.

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FreshMeat
FreshMeat
вчера в 11:40
Вместо того, чтобы критиковать воротил Манчестер Юнайтед, Кин набросился на Магуайра. Типично. Собачья культура травли людей.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:04
Ну хоть извинился! Это хорошо!
Гость
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