Рой Кин извинился перед Харри Магуайром за критику

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» извинился перед защитником «дьяволов» и сборной Англии за критику.

Я был жесток по отношению к Харри Магуайру из-за футбольных причин, мы (команда телеэкспертов — прим. ред.) работаем на многих матчах МЮ . Он прошел через непростой период в «Юнайтед» и сборной Англии, но в большей степени это касается клубного уровня.

Сейчас обсуждается психологическое здоровье игроков, а я пересёк черту, немного поиздевавшись над Магуайром, это не очень хорошо.

Я играл в футбол, знаю, насколько это тяжело, у меня достаточно опыта. Я случайно встретился с Харри несколько месяцев назад и извинился перед ним. Порой мы, будучи телеэкспертами, тоже ошибаемся, но всему есть мера, и если вы переходите на личность, то пересекаете черту.