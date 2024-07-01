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В Сети появилось видео с Балотелли, который не может подняться с земли

сегодня, 17:53

Нападающий клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли стал героем видеоролика, набравшего популярность в Сети.

Футболист проводит отпуск в Италии, вероятно, видео снято в прошлую пятницу. На кадрах видно, как игрок упал на землю и долго не мог подняться самостоятельно, ему потребовалась помощь прохожего. Сам Балотелли дал комментарий по теме:

Я видел этот ролик, где мы с друзьями падаем на землю, валяемся, прыгаем, бегаем… Нет ничего плохого в том, чтобы провести вечер с близкими, никому не мешая. Потом меня стали критиковать, но за что? Вам не всё показали.

После такой Италии (возможно, игрок говорит о вылете сборной Италии с Евро-2024 — прим. ред.) новость, которая стала центром внимания – это то, что я был пьян? Давайте лучше подумаем о чём-то более серьезном.

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Все комментарии
jwddcwg52e3g
jwddcwg52e3g
сегодня в 19:40
Бало быстро нашёл повод, вылет сборной, дальше пусть понимает кто как хочет
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 19:33
Отвлекающий маневр после вылета Италии с Евро, Марио взял всю прессу на себя.
112910415
112910415
сегодня в 19:03
бухай, братан и ни о чем не думай ! )
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:49
Воспользовался моментом. Как раз Италия вылетела)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:38
Это может быть новым мемом - Марио предлагает... внимание...- Подумать , да ещё о чём то более серьёзном...)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:09
В 33 года уже пора бы и поумнеть...
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