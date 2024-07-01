В Сети появилось видео с Балотелли, который не может подняться с земли

Нападающий клуба «Адана Демирспор» стал героем видеоролика, набравшего популярность в Сети.

Футболист проводит отпуск в Италии, вероятно, видео снято в прошлую пятницу. На кадрах видно, как игрок упал на землю и долго не мог подняться самостоятельно, ему потребовалась помощь прохожего. Сам Балотелли дал комментарий по теме:

Я видел этот ролик, где мы с друзьями падаем на землю, валяемся, прыгаем, бегаем… Нет ничего плохого в том, чтобы провести вечер с близкими, никому не мешая. Потом меня стали критиковать, но за что? Вам не всё показали.

После такой Италии (возможно, игрок говорит о вылете сборной Италии с Евро-2024 — прим. ред.) новость, которая стала центром внимания – это то, что я был пьян? Давайте лучше подумаем о чём-то более серьезном.