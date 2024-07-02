Фанаты «Ливерпуля» обеспокоены низкой трансферной активностью клуба

Болельщики «Ливерпуля» переживают из-за отсутствия новых футболистов в клубе.
Сообщается, что новый главный тренер команды Арне Слот хочет сначала изучить нынешний состав коллектива в рамках рабочего процесса, только после этого будут сделаны выводы о необходимости усиления.
«Красные» осознают, что нужны новые исполнители на некоторые позиции, но клуб намерен действовать без спешки.
По слухам, «Ливерпуль» интересуется двумя игроками «Реала».
позиция тренера - тоже !
так часто бывает ...
позиция тренера - тоже !
так часто бывает ...
Вполне возможно что ещё кто-то из молодых людей раскроется
Вполне возможно что ещё кто-то из молодых людей раскроется
клуб сохраняет интерес к Энтони Гордону из Ньюкасла.
и считает его очень талантливым игроком.
игрок открыт к переходу.
но есть одна большая проблема.
трансферный список Челси на лето:
Калафьори
Джонатан Дэвид
и вингер новый (Саммервиль, Хвича, Леао, Боуэн, Эберечи Эзе, Гордон, Кьеза)
клуб сохраняет интерес к Энтони Гордону из Ньюкасла.
и считает его очень талантливым игроком.
игрок открыт к переходу.
но есть одна большая проблема.
трансферный список Челси на лето:
Калафьори
Джонатан Дэвид
и вингер новый (Саммервиль, Хвича, Леао, Боуэн, Эберечи Эзе, Гордон, Кьеза)
Нынешнего состава вполне хватает для попадания в топ 4 и участия в ЛЧ 1/8.
Других целей и задач, как победа в АПЛ и ЛЧ у клуба не стоит, потому был приглашен Слот.
Нынешнего состава вполне хватает для попадания в топ 4 и участия в ЛЧ 1/8.
Других целей и задач, как победа в АПЛ и ЛЧ у клуба не стоит, потому был приглашен Слот.