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Фанаты «Ливерпуля» обеспокоены низкой трансферной активностью клуба

сегодня, 00:21

Болельщики «Ливерпуля» переживают из-за отсутствия новых футболистов в клубе.

Сообщается, что новый главный тренер команды Арне Слот хочет сначала изучить нынешний состав коллектива в рамках рабочего процесса, только после этого будут сделаны выводы о необходимости усиления.

«Красные» осознают, что нужны новые исполнители на некоторые позиции, но клуб намерен действовать без спешки.

По слухам, «Ливерпуль» интересуется двумя игроками «Реала».

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 13:18
Затяжка понятна многие игроки на континентальных первенствах. Анализировать некого пока.
112910415
112910415
сегодня в 11:31
беспокойство фанатов понятно
позиция тренера - тоже !
так часто бывает ...
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:22, ред.
Думаю если Слот сумеет раскачать Нуньеса, то можно усилиться пару игроками.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:57
Всё верно, не нужно поспешных решений
Вполне возможно что ещё кто-то из молодых людей раскроется
gw9spnc956p4
gw9spnc956p4
сегодня в 05:31
После смены тренера, ожидается спад у команды
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:59
Не чего страшного , потом если понадобится наверстают...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:04
хочу успокоит фанатов Ливерпуля.
клуб сохраняет интерес к Энтони Гордону из Ньюкасла.
и считает его очень талантливым игроком.
игрок открыт к переходу.
но есть одна большая проблема.
трансферный список Челси на лето:
Калафьори
Джонатан Дэвид
и вингер новый (Саммервиль, Хвича, Леао, Боуэн, Эберечи Эзе, Гордон, Кьеза)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:51
А зачем трансферы?
Нынешнего состава вполне хватает для попадания в топ 4 и участия в ЛЧ 1/8.
Других целей и задач, как победа в АПЛ и ЛЧ у клуба не стоит, потому был приглашен Слот.
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