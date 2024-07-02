Фанаты «Ливерпуля» обеспокоены низкой трансферной активностью клуба

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сегодня, 00:21

Болельщики «Ливерпуля» переживают из-за отсутствия новых футболистов в клубе.

Сообщается, что новый главный тренер команды хочет сначала изучить нынешний состав коллектива в рамках рабочего процесса, только после этого будут сделаны выводы о необходимости усиления.

«Красные» осознают, что нужны новые исполнители на некоторые позиции, но клуб намерен действовать без спешки.

По слухам, «Ливерпуль» интересуется двумя игроками «Реала».