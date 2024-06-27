Хвича просил футболку Роналду вместо празднования выхода в плей-офф Евро

Грузия обыграла Португалию (2:0) в матче группового этапа Евро-2024.
Когда другие футболисты Грузии после финального свистка праздновали выход своей сборной в плей-офф чемпионата Европы, Хвича Кварацхелия направился к Криштиану Роналду, чтобы попросить его футболку.
Судя по фото Хвича сначала отпраздновал, а потом пошел...
Заметьте как Хвича бежит вместе с остальными запасными в поле, а португалец уже был заменён и не мог Хвича к нему бежать или идти.
Тем более есть видео как он бежит к своим воротам и радуется с командой.
После матча часто бывает, что после празднования игроки подходят к сопернику и беседуют с ними.
Это как раз такой случай, а не наоборот.
Судя по фото Хвича сначала отпраздновал, а потом пошел...
Заметьте как Хвича бежит вместе с остальными запасными в поле, а португалец уже был заменён и не мог Хвича к нему бежать или идти.
Тем более есть видео как он бежит к своим воротам и радуется с командой.
После матча часто бывает, что после празднования игроки подходят к сопернику и беседуют с ними.
Это как раз такой случай, а не наоборот.