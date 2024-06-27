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Хвича просил футболку Роналду вместо празднования выхода в плей-офф Евро

вчера, 20:15
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия2 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Грузия обыграла Португалию (2:0) в матче группового этапа Евро-2024.

Когда другие футболисты Грузии после финального свистка праздновали выход своей сборной в плей-офф чемпионата Европы, Хвича Кварацхелия направился к Криштиану Роналду, чтобы попросить его футболку.

Хвича просил футболку Роналду вместо празднования выхода в плей-офф Евро

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:07
Вот на сколько велик Роналду!! 🐐 Он кумир миллионов!! 👏👏👏
Capral
Capral ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 01:35
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
амурец
амурец ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:29
👍
Capral
Capral
вчера в 21:02
байкал:

а где коронное слово; что за дела?! Несколько раз прочел твой коммент и не поверил своим глазам- привычного и такого родного слова НЕТ!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:56
Первая же фотография опровергает заголовок и текст!!!
Судя по фото Хвича сначала отпраздновал, а потом пошел...
Заметьте как Хвича бежит вместе с остальными запасными в поле, а португалец уже был заменён и не мог Хвича к нему бежать или идти.
Тем более есть видео как он бежит к своим воротам и радуется с командой.
После матча часто бывает, что после празднования игроки подходят к сопернику и беседуют с ними.
Это как раз такой случай, а не наоборот.
adekvat
adekvat
вчера в 20:46
Кому что, а Хвичи футболка нужна, отпраздновать и потом можно будет.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:43
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Только, летит, он, вместо футболки...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:24
Все правильно! Футболка важнее))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:17
Хвича летит за футболкой!)
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