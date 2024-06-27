Хвича просил футболку Роналду вместо празднования выхода в плей-офф Евро

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вчера, 20:15

Грузия обыграла Португалию (2:0) в матче группового этапа Евро-2024.

Когда другие футболисты Грузии после финального свистка праздновали выход своей сборной в плей-офф чемпионата Европы, направился к , чтобы попросить его футболку.