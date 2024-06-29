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Шести английским болельщикам запретили посещать матчи после беспорядков

вчера, 17:44
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия0 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Шесть болельщиков сборной Англии получили запрет на посещение матчей после беспорядков, которые произошли перед встречей Евро-2024 с Сербией в Гельзенкирхене 16 июня.

Три фаната получили трёхлетний бан, остальные не смогут посещать игры в течение пяти лет. Запрет касается также внутренних английских турниров.

Ещё четверо болельщиков уже предстали перед судом в Великобритании и были освобождены под залог с условием сдать паспорта. Футбольное подразделение полиции продолжает расследование в отношении ряда других болельщиков, которых подозревали в причастности к беспорядкам перед поединком англичан и сербов в первом туре группового этапа турнира.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:33
Давно пора Англичанам запрещать посешать матчи
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:26
Похоже что это не болельщики, а беспредельщики !
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:37
но многих остановят. не всех. но многих.
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:21
Не думаю что такое кол-во наказанных остановит
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:53
Хоть шестерых наказали, а сколько еще таких же??
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:52
только так остановит хулиганов.
Гость
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