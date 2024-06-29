Шести английским болельщикам запретили посещать матчи после беспорядков

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вчера, 17:44

Шесть болельщиков сборной Англии получили запрет на посещение матчей после беспорядков, которые произошли перед встречей Евро-2024 с Сербией в Гельзенкирхене 16 июня.

Три фаната получили трёхлетний бан, остальные не смогут посещать игры в течение пяти лет. Запрет касается также внутренних английских турниров.

Ещё четверо болельщиков уже предстали перед судом в Великобритании и были освобождены под залог с условием сдать паспорта. Футбольное подразделение полиции продолжает расследование в отношении ряда других болельщиков, которых подозревали в причастности к беспорядкам перед поединком англичан и сербов в первом туре группового этапа турнира.