«Тоттенхэм» оформил переход лучшего молодого игрока сезона в Чемпионшипе

Полузащитник Арчи Грэй перешёл из «Лидса» в «Тоттенхэм».
Лондонский клуб подписал контракт с игроком до 2030 года. За новую команду футболист будет выступать под номером 14.
Хавбек был признан лучшим молодым игроком сезона-2023/24 в Чемпионшипе.
Полузащитник Арчи Грэй перешёл из «Лидса» в «Тоттенхэм».
Лондонский клуб подписал контракт с игроком до 2030 года. За новую команду футболист будет выступать под номером 14.
Хавбек был признан лучшим молодым игроком сезона-2023/24 в Чемпионшипе.
Брентфорд уже был готов оформить сделку за 30 млн, но в последний в гонку ворвался Тоттенхэм, предложив за игрока 40 млн, правда в обратном направлении из тоттенхжма в Лидс отправился центральный защитник Джо Родон за 10 миллионов £, так что и шпоры рады и Лидс!
Брентфорд уже был готов оформить сделку за 30 млн, но в последний в гонку ворвался Тоттенхэм, предложив за игрока 40 млн, правда в обратном направлении из тоттенхжма в Лидс отправился центральный защитник Джо Родон за 10 миллионов £, так что и шпоры рады и Лидс!