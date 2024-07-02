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«Тоттенхэм» оформил переход лучшего молодого игрока сезона в Чемпионшипе

сегодня, 13:26

Полузащитник Арчи Грэй перешёл из «Лидса» в «Тоттенхэм».

Лондонский клуб подписал контракт с игроком до 2030 года. За новую команду футболист будет выступать под номером 14.

Хавбек был признан лучшим молодым игроком сезона-2023/24 в Чемпионшипе.

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Все комментарии
p3dfsp5c5rzt
p3dfsp5c5rzt
сегодня в 15:24
Болею за Лидс, но видимо он из шипа не планирует выбираться(
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 15:04
Ну всё, теперь будем следить за его успехами!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:49
Да уж, хорошего молодого игрока подписали шпоры! Арчи отлично проявил себя в Шипе выступая в атакующем коллективе Даниеля Фарке, что позволило обратить внимание более крупных Английских клубов на игрока, а тот фактор, что Лидс по итогу не получил повышение в классе, позволило этим большим клубам начать охоту на талантливого игрока.
Брентфорд уже был готов оформить сделку за 30 млн, но в последний в гонку ворвался Тоттенхэм, предложив за игрока 40 млн, правда в обратном направлении из тоттенхжма в Лидс отправился центральный защитник Джо Родон за 10 миллионов £, так что и шпоры рады и Лидс!
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 14:41
Топ футболиста урвали шпоры! Молодцы!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:32
Значит неплохой полузащитник !
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