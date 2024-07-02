«Тоттенхэм» оформил переход лучшего молодого игрока сезона в Чемпионшипе

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сегодня, 13:26

Полузащитник перешёл из «Лидса» в «Тоттенхэм».

Лондонский клуб подписал контракт с игроком до 2030 года. За новую команду футболист будет выступать под номером 14.

Хавбек был признан лучшим молодым игроком сезона-2023/24 в Чемпионшипе.