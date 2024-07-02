Фанат бросил кроссовки на поле во время игры Румынии и Нидерландов

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вчера, 22:46

Во время матча Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов (0:3) на газоне был замечен необычный предмет.

Один из фанатов бросил на газон кроссовок, румынский вратарь был вынужден выбить его за пределы поля. Это произошло незадолго до второго гола голландца .

Ранее данную игру прерывали из-за рывка одного из болельщиков по направлению к футболистам.

После взятия ворот на 90+2-й минуте стало видно, что в штрафной площади Ницэ оказалась пара обуви одного из болельщиков.