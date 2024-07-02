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Фанат бросил кроссовки на поле во время игры Румынии и Нидерландов

вчера, 22:46
РумынияЛоготип футбольный клуб Румыния0 : 3Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Во время матча Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов (0:3) на газоне был замечен необычный предмет.

Один из фанатов бросил на газон кроссовок, румынский вратарь Флориан Ницэ был вынужден выбить его за пределы поля. Это произошло незадолго до второго гола голландца Дониэлла Малена.

Ранее данную игру прерывали из-за рывка одного из болельщиков по направлению к футболистам.

После взятия ворот на 90+2-й минуте стало видно, что в штрафной площади Ницэ оказалась пара обуви одного из болельщиков.

Фанат бросил кроссовки на поле во время игры Румынии и Нидерландов

Фанат бросил кроссовки на поле во время игры Румынии и Нидерландов

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:15
Видно по ходу матча фанат "переобулся" и начал болеть за другую сборную...)
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 00:54
Яркая личность.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:08
Я пропустил этот момент в трансляции. Потом удивлялся, думал кто-то из футболистов потерял...
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