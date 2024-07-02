Фанат бросил кроссовки на поле во время игры Румынии и Нидерландов

Во время матча Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов (0:3) на газоне был замечен необычный предмет.
Один из фанатов бросил на газон кроссовок, румынский вратарь Флориан Ницэ был вынужден выбить его за пределы поля. Это произошло незадолго до второго гола голландца Дониэлла Малена.
Ранее данную игру прерывали из-за рывка одного из болельщиков по направлению к футболистам.
После взятия ворот на 90+2-й минуте стало видно, что в штрафной площади Ницэ оказалась пара обуви одного из болельщиков.