Одна из самых красивых футболисток мира перешла в «Ювентус»

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сегодня, 13:47

Пресс-служба «Ювентуса» объявила о переходе нападающей «Астон Виллы» Алишы Леманн.

Контракт с футболисткой подписан до лета 2027 года. Леманн является девушкой , который также перешёл из «Астон Виллы» в туринский клуб.