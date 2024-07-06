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Одна из самых красивых футболисток мира перешла в «Ювентус»

сегодня, 13:47

Пресс-служба «Ювентуса» объявила о переходе нападающей «Астон Виллы» Алишы Леманн.

Контракт с футболисткой подписан до лета 2027 года. Леманн является девушкой Дугласа Луиса, который также перешёл из «Астон Виллы» в туринский клуб.

Одна из самых красивых футболисток мира перешла в «Ювентус»

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Все комментарии
LOpp
LOpp ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 16:08
А зачем?
Красивая и ладно.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:58
А в футбол она играет?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:51
Семейный подряд!
Красота.... Такое растяжимое понятие в наше время!
Гость
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