Одна из самых красивых футболисток мира перешла в «Ювентус»

Пресс-служба «Ювентуса» объявила о переходе нападающей «Астон Виллы» Алишы Леманн.
Контракт с футболисткой подписан до лета 2027 года. Леманн является девушкой Дугласа Луиса, который также перешёл из «Астон Виллы» в туринский клуб.
Пресс-служба «Ювентуса» объявила о переходе нападающей «Астон Виллы» Алишы Леманн.
Контракт с футболисткой подписан до лета 2027 года. Леманн является девушкой Дугласа Луиса, который также перешёл из «Астон Виллы» в туринский клуб.
Красивая и ладно.
Красивая и ладно.
Красота.... Такое растяжимое понятие в наше время!
Красота.... Такое растяжимое понятие в наше время!