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ЦСКА крупно обыграл «Партизан» в матче Братского кубка

сегодня, 21:33
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)ПартизанМатч завершен

ЦСКА одержал крупную победу в матче Братского кубка с «Партизаном» (3:0).

Тамерлан Мусаев забил на 3-й минуте, Келвен забил на 51-й, а на 90+2-й отметился Зоран Тошич.

Ранее «армейцы» переиграли другую сербскую команду.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:54
Коняшек с победой и первым трофеем , пусть и в товарищеском турнире!Всегда приятнее вот так вкатываться в сезон!
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 21:50
Выберу умеренный вариант оценки игры ЦСКА :ОБНАДЁЖИЛИ.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:48
Хорошая подготовка к чемпионату
Capral
Capral
сегодня в 21:47
Третий гол ЦСКА, напомнил мне гол киевского Динамо, в финале КК-86, тогда, тоже, вот так, веером, киевляне забили!!! А вообще, нынешняя игра ЦСКА невеяла мне игру чемпионского осеннего Торпедо-76, широкий футбол, размашистый и очень агрессивный, именно в позиционной атаке!!! Фактически, сегодня, армейцам удавалось всё, но особенно- игра через центр. Хотелось бы больше фланговой игры, но, если результат дает центральная атака- можно сосредоточиться и на этом...

Если по матчу с ОФК, большого впечатления трудно было иметь, то сегодня, по игре с Партизаном, многое можно было рассмотреть в игре армейцев. Партизан, не сказать, что сегодня выложился на все 100%, но и не играл, так безвольно, как в игре с Динамо. В целом, игра хозяев понравилась своим задором, желанием борьбы, ну и, надо признать- качеством самого футбола. Пока, по нескольkим играм команды, Николич производит приятное впечатление. Однако, всё это товарняки, а что будет в официальных матчах- покажет время...

ЦСКА с победой, первым трофеем, и конечно же- Удачи в дальнейшем!!!!!!!
баск
баск
сегодня в 21:47
Поздравляю коней с красивым выигрышем Братского Кубка)

Приятно было увидеть и уверенную игру ЦСКА, и Тошича, сумевшего отметиться голом, и главное выздоровевшего Владика Торопа.
Молодец, парень)

Турнир, по-моему, вполне удался, только вот не очень понятен подход организаторов, навязавших куцый регламент (команды из одной страны
не играли друг с другом).

Турнир ведь всё равно товарняцкий, так какая разница, проводить
ли предсезонные товарняки по отдельной программе, либо в рамках такого турнира..

Кстати, было бы неплохо попытаться сделать его традиционным именно в таком командном составе и чередовать место проведения, и почему бы нам
с кониками следующим летом не прокатиться в Сербию для участия в БК-2025.
Надо бы напроситься на приглашение..)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:46
Хорошая игра, без пропущенных голов, ЦСКА радует своей игрой. Чалов умница дал забить Зорану (Тошич легенда ЦСКА ). Ждём начало сезона.
Братский Кубок у ЦСКА , !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:41
Восторженный отзыв писать не буду, скажу коротко. ЦСКА играли хорошо. Вывод несколько неожиданный будет. Оказывается усиливать команду можно не только трансферами, но и улучшенной подготовкой тех, кто в команде есть. Лучше готовы, чем в прошлом сезоне обляков, Зделар, Чалов, Мусаев, Дивеев, Мойзес - вот и усиление. Что касается трансферов, то Жемалетдинов совсем не нужен. Не зря его Локо отпустил. Так, что надежда на хорошую игру ЦСКА остается.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:36, ред.
Отлично сыграли....разгромили Партизан, голы все на загляденье. Сами не пропустили. Всем можно поапладировать👏👏👏
Опять сегодня очень понравился Круговой...я бы ему присудил лучшего игрока матча...классного левого защитника подписали.
Ещё Мусаев сегодня был хорош. И гол забил и после его удара по воротам забили второй гол.. В общем все молодцы. А вишенка на торте это снова увидеть как забивает Зоран Тошич...
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