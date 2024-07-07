ЦСКА крупно обыграл «Партизан» в матче Братского кубка

ЦСКА одержал крупную победу в матче Братского кубка с «Партизаном» (3:0).
Тамерлан Мусаев забил на 3-й минуте, Келвен забил на 51-й, а на 90+2-й отметился Зоран Тошич.
Ранее «армейцы» переиграли другую сербскую команду.
ЦСКА одержал крупную победу в матче Братского кубка с «Партизаном» (3:0).
Тамерлан Мусаев забил на 3-й минуте, Келвен забил на 51-й, а на 90+2-й отметился Зоран Тошич.
Ранее «армейцы» переиграли другую сербскую команду.
Опять сегодня очень понравился Круговой...я бы ему присудил лучшего игрока матча...классного левого защитника подписали.
Ещё Мусаев сегодня был хорош. И гол забил и после его удара по воротам забили второй гол.. В общем все молодцы. А вишенка на торте это снова увидеть как забивает Зоран Тошич...
Опять сегодня очень понравился Круговой...я бы ему присудил лучшего игрока матча...классного левого защитника подписали.
Ещё Мусаев сегодня был хорош. И гол забил и после его удара по воротам забили второй гол.. В общем все молодцы. А вишенка на торте это снова увидеть как забивает Зоран Тошич...
Приятно было увидеть и уверенную игру ЦСКА, и Тошича, сумевшего отметиться голом, и главное выздоровевшего Владика Торопа.
Молодец, парень)
Турнир, по-моему, вполне удался, только вот не очень понятен подход организаторов, навязавших куцый регламент (команды из одной страны
не играли друг с другом).
Турнир ведь всё равно товарняцкий, так какая разница, проводить
ли предсезонные товарняки по отдельной программе, либо в рамках такого турнира..
Кстати, было бы неплохо попытаться сделать его традиционным именно в таком командном составе и чередовать место проведения, и почему бы нам
с кониками следующим летом не прокатиться в Сербию для участия в БК-2025.
Надо бы напроситься на приглашение..)
Приятно было увидеть и уверенную игру ЦСКА, и Тошича, сумевшего отметиться голом, и главное выздоровевшего Владика Торопа.
Молодец, парень)
Турнир, по-моему, вполне удался, только вот не очень понятен подход организаторов, навязавших куцый регламент (команды из одной страны
не играли друг с другом).
Турнир ведь всё равно товарняцкий, так какая разница, проводить
ли предсезонные товарняки по отдельной программе, либо в рамках такого турнира..
Кстати, было бы неплохо попытаться сделать его традиционным именно в таком командном составе и чередовать место проведения, и почему бы нам
с кониками следующим летом не прокатиться в Сербию для участия в БК-2025.
Надо бы напроситься на приглашение..)