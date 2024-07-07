«Крылья Советов» забили шесть голов в ворота «Сокола»

«Крылья Советов» крупно обыграли «Сокол» в контрольном матче (6:0).
Дубль оформил Владимир Писарский. Голами также отметились Владислав Шитов, Бенхамин Гарре, Дмитрий Цыпченко и Иван Бобер.
В 1-м туре нового сезона РПЛ самарцы сыграют с «Зенитом».
«Крылья Советов» крупно обыграли «Сокол» в контрольном матче (6:0).
Дубль оформил Владимир Писарский. Голами также отметились Владислав Шитов, Бенхамин Гарре, Дмитрий Цыпченко и Иван Бобер.
В 1-м туре нового сезона РПЛ самарцы сыграют с «Зенитом».
только и всего.
только и всего.