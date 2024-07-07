Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2024

«Крылья Советов» забили шесть голов в ворота «Сокола»

сегодня, 20:56

«Крылья Советов» крупно обыграли «Сокол» в контрольном матче (6:0).

Дубль оформил Владимир Писарский. Голами также отметились Владислав Шитов, Бенхамин Гарре, Дмитрий Цыпченко и Иван Бобер.

В 1-м туре нового сезона РПЛ самарцы сыграют с «Зенитом».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Спартак» минимально переиграл «Уфу» в товарищеском матче
Сегодня, 20:44
«Рубин» переиграл «Енисей» в контрольном поединке
Сегодня, 20:17
«Торпедо» и «Челябинск» сыграли вничью в товарищеском матче
Сегодня, 19:35
«Оренбург» переиграл «Сумгаит» в контрольном матче
Сегодня, 19:22
Гол Кордобы помог Колумбии разгромить Панаму и выйти в 1/2 Кубка Америки
Сегодня, 07:04
Бразилия покинула Кубок Америки, уступив Уругваю в серии пенальти
Сегодня, 06:59
Сортировать
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 22:31
Товарняки дело хорошее... Главное не расслабляться...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:11
Чемпиону есть повод обеспокоиться...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:56
Покуражились ребята так сказать!
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 21:52
"Сокол"-не орёл,ой,не орёл!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:45
писарский лучший бомбардир межсезонье у крыльев.
только и всего.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:33, ред.
"Размах крыльев" у КС оказался значительно больше , чем у Сокола...)
drug01
drug01
сегодня в 21:05
Крылья нашли свою игру
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 