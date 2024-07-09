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«Зенит» готов заплатить за Соболева 8 миллионов евро

сегодня, 19:17

«Зенит» предложит «Спартаку» сумму в размере 8 миллионов евро за нападающего Александра Соболева без учётов бонусов и агентских выплат.

Клуб из Санкт-Петербурга предложит футболисту контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:24
8 результативных действий он сделает и за каждое миллион,а потом аренда в Ахмат
Scorp689
Scorp689
сегодня в 20:05
Коллекционеры столбов за народное достояние...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:57
Зенит начал жёстко торговаться. Прошли времена, когда за игрока переплачивали вдвое. Хотя и 8 за дайвера многовато будет. Пусть агентские со своей зарплаты выплачивает...
drug01
drug01
сегодня в 19:52
Слишком дорого оценил????
Zenit 1980
Zenit 1980
сегодня в 19:45
Карпий опять воду мутит. ) На 99 % уверен, что все это вброс.
tj2xyv8gg2f3
tj2xyv8gg2f3
сегодня в 19:44
Уже уценили Соболева, красная цена этому гнилому бревну 3 миллиона.
sv_1969
sv_1969 ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 19:35
Он с детства за зенит)))
lotsman
lotsman
сегодня в 19:34
Слухи меняются по пять раз на день)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 19:32
Ни как не могут сторговаться за соболинную шкурку....)))))
Futurista
Futurista
сегодня в 19:29, ред.
Гегемон дельфина за хвост хочет ухватить)...
Фанаты Зенита на обуви разорятся...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:27
Бред какой то...У соболя сейчас зарплата 2,2 в год. ...)))
Валерыч
Валерыч
сегодня в 19:27
Что-то совсем маловато будет. А что касается зарплаты, так она у Соболя в "Спартаке" выше 2 лямов. Если точно, то 2. 230. 000, если не ошибаюсь...Неужели, он согласится на понижение зарплаты пойти?
lotsman
lotsman
сегодня в 19:21
Не стоит он этих денег.
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