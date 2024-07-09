«Зенит» готов заплатить за Соболева 8 миллионов евро

«Зенит» предложит «Спартаку» сумму в размере 8 миллионов евро за нападающего Александра Соболева без учётов бонусов и агентских выплат.
Клуб из Санкт-Петербурга предложит футболисту контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.
«Зенит» предложит «Спартаку» сумму в размере 8 миллионов евро за нападающего Александра Соболева без учётов бонусов и агентских выплат.
Клуб из Санкт-Петербурга предложит футболисту контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.
Фанаты Зенита на обуви разорятся...
Фанаты Зенита на обуви разорятся...