Койта в скором времени завершит медосмотр для перехода в ЦСКА

Махамаду Койта, брат и представитель нападающего сборной Мали Секу Койта, заявил, что они выбрали ЦСКА, несмотря на интерес «Эвертона» и «Штутгарта».
Ранее журналист Иван Карпов в своём Telegram‑канале сообщил о том, что московский клуб существенно продвинулся в переговорах о переходе футболиста. Форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Зальцбурга».
В ближайшее время Секу завершит медосмотр. Могу сказать, что «Эвертон» и «Штутгарт» продолжают проявлять интерес к нему, но мы выбрали ЦСКА, потому что нам понравился проект, который нам представили. Думаю, что он будет полезен для дальнейшего развития Секу. Он очень хочет помочь ЦСКА завоевать титулы, которые так долго ждут болельщики.