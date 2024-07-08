Койта в скором времени завершит медосмотр для перехода в ЦСКА

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сегодня, 13:53

Махамаду Койта, брат и представитель нападающего сборной Мали , заявил, что они выбрали ЦСКА , несмотря на интерес «Эвертона» и «Штутгарта».

Ранее журналист Иван Карпов в своём Telegram‑канале сообщил о том, что московский клуб существенно продвинулся в переговорах о переходе футболиста. Форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Зальцбурга».