Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Койта в скором времени завершит медосмотр для перехода в ЦСКА

сегодня, 13:53

Махамаду Койта, брат и представитель нападающего сборной Мали Секу Койта, заявил, что они выбрали ЦСКА, несмотря на интерес «Эвертона» и «Штутгарта».

Ранее журналист Иван Карпов в своём Telegram‑канале сообщил о том, что московский клуб существенно продвинулся в переговорах о переходе футболиста. Форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Зальцбурга».

В ближайшее время Секу завершит медосмотр. Могу сказать, что «Эвертон» и «Штутгарт» продолжают проявлять интерес к нему, но мы выбрали ЦСКА, потому что нам понравился проект, который нам представили. Думаю, что он будет полезен для дальнейшего развития Секу. Он очень хочет помочь ЦСКА завоевать титулы, которые так долго ждут болельщики.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Баринов: «Если предложение „Алавеса“ устроит меня и „Локо“, лечу в Испанию»
Сегодня, 09:52
Баринов отклонил предложения от «Меца» и «Алавеса»
Вчера, 22:56
Тикнизян не планирует покидать «Локомотив»
Вчера, 16:07
Сако переходит в «Химки»
Вчера, 15:42
Мартирена переходит в «Краснодар»
Вчера, 15:37
Латышонок рассказал, что помимо «Зенита» его хотел подписать «Спартак»
Вчера, 13:24
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:00
Надеюсь что это не просто дежурные слова
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 