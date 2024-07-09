Соболев переходит в «Зенит». Скандальный форвард повторяет опыт Дзюбы

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09 июля 2024, 00:19

Александра плохо примут в новой гавани.

«Зенит» обожает забирать игроков у преследователей

Не можем назвать «Спартак» конкурентом для «Зенита», но это преследователь чемпионов. За время серии из шести титулов Семака «красно-белые» ни разу не были реальными претендентами на трофей. Но все московские клубы получали предложения по своим футболистам из Санкт-Петербурга. Также знаем историю перехватов целей грандов РПЛ . Сербский защитник Страхиня Эракович – свежий пример. Ехал в «Спартак», а оказался в «Зените», как и легенда ЦСКА Фернандес.

В прошлом Марио отказывался переходить к Семаку, как и полузащитники «армейцев» Влашич и Головин. Футболисты из «Динамо», вроде Смолова и Тюкавина, тоже получали приглашения от исторического соперника. Форварды отказали, как и голкипер «Краснодара» Сафонов. Но «Зенит» любит новичков из составов сильных клубов РПЛ . Глушенков из «Локомотива», Волков и Ахметов из «Краснодара» – самые свежие примеры. Даже юного хавбека Коваленко перехватили у «Локомотива».

Но если вспоминать трансферы из «Спартака» в «Зенит», то это нерядовые события. Дзюба поссорился с Федуном и свободным агентом перешел в клуб из Санкт-Петербурга. Круговой договорился с Гинером прошлой зимой. И оказался в резервной команде «Зенита» до перехода в ЦСКА свободным агентом. Это первый за четверть века переход к «армейцам» из Санкт-Петербурга. У «Зенита» и «Спартака» не было пакта о ненападении, иногда случались трансферы. Но почти всегда они были скандальными.

Быстров ушел из «Зенита» в «Спартак». А затем его вернули обратно, когда Владимир набрал форму на бровке в «красно-белой» футболке. Хавбек Широков играл за «Спартак», но не сразу после «Зенита». У форварда Погребняка обратное направление. Павел не заиграл в родном «Спартаке», а после выступлений за разных середняков попал в «Зенит», с которым побеждал на высоком уровне. Глушенков, Мевля и Кокорин поиграли за оба клуба, но эти футболисты не меняли сразу одну команду на другую.

Соболев может повторить ошибку хавбека Бакаева

Последний связанный переход между клубами случился два года назад. Плеймейкер «Спартака» Бакаев выбрал «Зенит». Вот только это тоже переход свободного агента, как у Дзюбы. «Зенит» давненько не платил «Спартаку» деньги. Помним трансфер Быстрова – выкупили вингера за 9 млн евро, а отдали в Москву всего за четыре миллиона. Но теперь поставят рекорд, ведь говорят об 11-12 млн евро, хотя начинали торги с 20. Почему «Спартак» не пресекает сделку? Причина в позиции футболиста.

Соболеву не понравилось, что боссы клуба встали на сторону Абаскаля в конфликте с нападающим. Александр считает, что его неправильно использовали в схеме, и это верно. Иногда из тяжелого форварда делали правого инсайда. Соболев увидел, что спортивный директор Амарал зимой привез Угальде за большие деньги, то есть под основу. Затем летом тренер Станкович одобрил трансфер форварда Жозе. Бразильский ветеран привык много играть в Испании, не хочет сидеть на лавке в Москве.

Получается, «Спартак» выстраивает атаку без Соболева. И Промеса, чтобы вернулся и голевыми передачами привязал Александра к основе, у москвичей больше нет. Стоит ли отказываться, когда зовут в «Зенит»? Как ни парадоксально, но для многих российских футболистов ответ утвердительный. Россияне пережили непростой период в составе клуба из Санкт-Петербурга. Семак не умеет развивать местных игроков, а летом получил целую коллекцию таких новичков. Интересно, что получится.

Аршавин и игроки «Зенита» не фанаты Соболева

Директор петербуржцев заявил, что не считает Соболева сильным футболистом. Аршавин говорит, что игрок не нужен «Зениту», но решать не ему. В оговорке намек на то, что исполнителя выбрал не Семак, а руководство клуба. Зачем Сергею Богдановичу, у которого в попечительстве толпа капризных бразильцев, лайт-версия Дзюбы? У Соболева вздорный характер. Видели в матчах против «Зенита» – участник массовой драки между командами, и против ЦСКА – обменивались «любезностями» с защитником Рошей.

Соболев много говорит, как и Дзюба. Это хулиганистый игрок, который умеет провоцировать. Александр надевал кепку с дельфином, намекая на свои симуляции. В прошлом сезоне у Соболева 10 голов и 9 ассистов в 34 матчах за «Спартак». Но сезон получился для него слабым, если смотреть не только на показатели. Были «сухие» паузы и невнятные поединки. Новый тренер «Спартака» Станкович решил, что выгоднее получить деньги за Соболева, чем оставлять его в заявке. Показательная независимая оценка.

Футболисты «Зенита» не любят Соболева, ведь были конфликты в матчах против «Спартака». Но здесь Александру будет проще. Семаку нравилось, что Дзюба был в роли «клоуна класса», то есть командного весельчака. Остальные выходки Артёма тренеру не нравились. Сейчас они враждуют – нападающий отказался пожать наставнику руку. Но Соболеву хватит ума не настраивать против себя авторитетных напарников и нового главного тренера. Но, честно говоря, не уверены, что Соболев усилит «Зенит».

Александр точно сильнее, чем Сергеев. Но разве нападающего «Спартака» устроит скамейка в Санкт-Петербурге, если заиграют в связке Глушенков и Кассьерра? Зато трансфер россиянина поставит точку в попытке заполучить Кордобу из «Краснодара». Возможно, после удачного Кубка Америки Джон с семьей захочет переехать в США . А Соболев решил не ждать приглашения из топ-5, ведь тамошние клубы сомневались в нем из-за плохой репутации. А бэкграунд Дзюбы и Кокорина не волновал «Зенит».