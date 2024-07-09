Соболев близок к трансферу в «Зенит»

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сегодня, 12:25

«Спартак» и «Зенит» близки к согласованию перехода форварда .

Сообщается, что сумма сделки составит 12 млн евро с учётом бонусов. Первоначально стороны договорились о трансфере на сумму менее 10 млн, но позже московский клуб поднял цену. В итоге стороны сошлись на 10 млн плюс дополнительные выплаты.

Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2026 года.