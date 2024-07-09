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Соболев близок к трансферу в «Зенит»

сегодня, 12:25

«Спартак» и «Зенит» близки к согласованию перехода форварда Александра Соболева.

Сообщается, что сумма сделки составит 12 млн евро с учётом бонусов. Первоначально стороны договорились о трансфере на сумму менее 10 млн, но позже московский клуб поднял цену. В итоге стороны сошлись на 10 млн плюс дополнительные выплаты.

Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Все комментарии
Гражданин России
Гражданин России
сегодня в 14:31
Не понимаю скорбящих по уходу дельфина в Зенит. До получения жирного контракта, согласно которому он начал получать 2 млн в год, Соболев играл неплохо, даже забивал прилично, потому что ещё был голоден до всего. Получив огромные бонусы от Спартака, он попросту потерял мотивацию. Даже на лавке иногда сидел. И не особо по этому поводу парился. А зачем? Ведь есть контракт, и деньги он свои получит.
По сути, прошлый сезон он провалил, превратившись в неликвид. И если Спартаку удастся сплавить его в Зенит даже за 10 млн, то это будет огромной удачей. И не стоит так сильно переживать. Он того не стоит. Ему плевать на эмблему Спартаку, как и будкт плевать на эмблему другого клуба, который предложит ему не менее жирный контракт.
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 13:54, ред.
А это не только о Спартаке. Рынок ( базар ) игроков - общая беда российского футбола, имхо. Во времена Черенкова, Романцева, Дасаева - футбола СССР, переходы игроков случались довольно редко и были событием из ряда вон выходящим. Практически в каждом клубе готовили своих юношей, была своя самобытная школа. Команды не тасовались как колода карт. У каждой был свой наигранный состав и стиль. Все это в целом делало и лигу сильнее, и сборная котировалась не в пример нынешней. А в наше время "рвут жилы" в основном ребята из не столичных клубов, пока не попадут в один из топ на хорошую зарплату , и в статусе "паспортиста" при том, как тот же Соболев. Далее - аппетит приходит во время еды. Сколько он уже клубов сменил ? СпаМ по моему четвертый ? С какой стати ожидать, что он ( и не только он ) станут останавливаться на достигнутом ? Если сама система созданная в РПЛ, основана в первую очередь на желании как можно больше зарабатывать. Ç'est la vie
Palex
Palex ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 13:48, ред.
Не надо сравнивать Черенкова и Гаврилова с очень посредственным Соболевым. Он бы в том Спартаке, даже в дубль бы не попал
fnrks4q22rzp
fnrks4q22rzp
сегодня в 13:37
Неужели это не утка? Готов посмотреть на его игру в зените....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:36
В своё время очень не хотел Дзюбу в Зенит. Сейчас также не хочу Соболя...
derrik2000
derrik2000
сегодня в 13:33
Вот хочу всех спросить, кто так скорбит о переходе дельфина в Питер.
Хороший игрок Саша Соболев?
Хороший. Безусловно.
НО!
ХДЕ он себя проявил именно как ТОЛКОВЫЙ ИГРОК АТАКИ?
В Крыльях Советов!
Да, ДО прихода Осинкина в команду, однако на игроков этой команды, особенно хорошо зарекомендовавших себя игроков, всегда ЗАСМАТРИВАЛИСЬ более богатые клубы. Божович тоже неплохо готовил игроков на продажу, а дельфин был в то время там очень ярким футболёром.
Перейдя в Спартак, где поначалу он, можно сказать, "рвал и метал", дельфин понабрался "столичности", заимел УЙМУ бабла и стал думать, что всё - ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ. Достаточно на поле показывать болелам и, главное, руководству, что он вона как "переживает за команду, аж кушать не может". Одновременно он перестал расти в мастерстве. Однако практически ВСЕХ ЭТО устраивало: и дельфина, и тренерский штаб, и болельщиков, и фантиков. Тем более, что всё таки иногда и забивал. По моему мнению. его УМСТВЕННАЯ ПРОВИНЦИАЛЬНОСТЬ не дала (да уже, видимо, и не даст) возможности вырасти в по-настоящему ФУТБОЛИСТА,
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 13:32
Новость, которая должна порадовать болельщиков Спартака и напрячь болельщиков Зенита. Ведь тогда Спартак получит хорошие деньги на трансфер стоящего игрока, а Богданыч получит Соболева и с радостью начнёт играть в навес, как в былые Дзюбины времена…
mxez3cryv3j5
mxez3cryv3j5
сегодня в 13:28
Купили, для того что бы продать.... Просто бизнес.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:27
Не нужен он Зениту от слова совсем. Стоимость его ниже рыночной, 8 млн. Спартак пытался продать его за 20. Сейчас цена снизилась до 12. Но он и 8 не стоит.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 13:21, ред.
А скажите мне пожалуйста , когда "хороший" игрок Соболев последний раз хорошо играл в футбол.....???
Это т человек про футбол забыл. А вот бунты в команде наверное поддерживал , когда Абаскаля сплавляли. Не нужен он Спартаку
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 13:18, ред.
Не понимаю в такие моменты руководство. Зачем покупать игрока, которого невзлюбят свои же болельщики? Тут же всё очевидно!
Capral
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 13:16
Привет, Валера!!!
Подписываюсь- под каждой запятой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:14
Не умеют сейчас в "Спартаке" дорожить хорошими игроками. Разве можно было раньше представить, что Черенкова или Родионова в расцвете лет отдадут в другой клуб? Сейчас это запросто, Глушенкова отдали, теперь Соболева. А Станкович почему не захотел отстоять Соболева? Как он без нападающих собирается строить спартаковскую игру? Угальде и Милёшина назвать форвардами язык не поворачивается. Неужели, Станкович считает что Жозе, который по футбольным меркам уже - старик (33 года в ноябре исполнится) является равноценной заменой Соболеву, форварду находящемуся в расцвете лет? Создаётся впечатление, что нынешнее спартаковское руководство вообще не заинтересовано в развитии клуба. Одни бизнес-интересы у них и ничего больше.
Zenit 1980
Zenit 1980
сегодня в 13:07
Сегодня - 00:19 - " Соболев переходит в «Зенит». "
12:25 - " Соболев близок к трансферу в «Зенит» "
Санта-Барбара )))
Надеюсь в итоге прочесть что-то типа - Стороны не смогли договориться по трансферу Соболева в Зенит. Не нужен, от слова совсем, клубу этот дельфин .
ЗЫ: Лучше бы Пиняева в пару к Глушенкову подписали, если то, что Локо и его выставил на трансфер не утка.
311
311
сегодня в 13:01
Будет ставить школу дайвинга
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 13:00
Стрёмный футболист. Не стоит таких денег.
6zm8zg7kdaxf
6zm8zg7kdaxf
сегодня в 12:56
В Зенит, действительно, весь мусор собирают, но чтобы еще и со свинарника.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 12:56
Да НИКОМУ и никого он пытается впарить- откуда такая информация?! Спартак с Соболем и без него- две, совершенно разные команды!!! У КБ, даже замены нет игроку, как они могут думать его впарить?! Нападающий, который забивал все решающие мячи, стал не нужен команде?!
p8xxxqu4w3qx
p8xxxqu4w3qx
сегодня в 12:54
Вот кого не надо, так не надо, самый нелюбимый игрок страны для всех.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:52, ред.
"..............Но так бессовестно грабить соперников......" - О каком ограблении речь? Те, кто хоть немного следит за событиями в РПЛ, знает, что Спартак с весны пытается впарить кому нибудь Соболева, пока за него можно хоть что то получить. Слухи о Соболеве в Зените уже набили оскомину. Так что о каком то ограблении говорить неуместно.
vmfudvee6wcb
vmfudvee6wcb
сегодня в 12:52
Соболев очень хочет стать чемпионом, в спартаке это просто невозможно сделать, там нет футбола.
Capral
Capral ответ 9utbxahmctje (раскрыть)
сегодня в 12:50
А им без разницы, главное раздеть побольше команд- на всякий случай...
2f3kzq9sjzwu
2f3kzq9sjzwu
сегодня в 12:49
Абсолютно бесполезный игрок для любой команды.
Capral
Capral ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 12:48
Ах да, я ж забыл!!! Зенит может даже не играть этот сезон, итак, в год юбилея- чемпионство запишут...
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 12:48
уже месяц близок так могут и дети родиться
9utbxahmctje
9utbxahmctje ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:47
Разве спартак соперник Зенита?
Capral
Capral
сегодня в 12:46
Я конечно не берусь утверждать не владея вопросом, но на мой взгляд, при Слишковиче- такого не было бы. Как мне кажется, он дорожил игроками, старался их сплотить, выстроить коллектив единомышленников и конечно, видел Соболя одним из главных звеньев спартаковской цепи. А вот, новый тренер, как только пришел, не видя команды и её состава, фактически, ничего не зная о Спартаке, сразу заявил- что Соболев ему не нужен. Ну вот и итог... Не представляю, кто заменит его в атаке команды. Достаточно вспомнить, как мучался Спартак в кубковой игре с Балтикой, пока не вышел Соболь. Как только появился на поле- сразу обострилась игра в атаке. И вот сейчас, отпускают незаменимого игрока. У меня нет слов...
Крутой камерунец
Крутой камерунец
сегодня в 12:45
Соболев близок, Соболев близок. От Москвы до Питера не так далеко, чё доехать никак не может? Всё близок.
Аксинья
Аксинья ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:44
Зенит не имеет права обосp@ться в год юбилея и поэтому пойдёт на всё и вся)))
Capral
Capral
сегодня в 12:37
Неужели перейдет?! Вот же 75!!!!!!!
Не представляю, кто в Спартаке останется... А Зениту всё-равно ничего не поможет!!! Но так бессовестно грабить соперников, такого, даже хоккейный ЦСКА, времен В.В.Тихонова себе не позволял, даже там и тогда были рамки приличия!!! А эти- всех гребут!!! Мда, видать стрёмно Питеру стало, после прошедшего сезона, от страха об.....сь по полной программе и решили перестраховаться- всех перетащить!!!
Гость
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