Соболев близок к трансферу в «Зенит»

«Спартак» и «Зенит» близки к согласованию перехода форварда Александра Соболева.
Сообщается, что сумма сделки составит 12 млн евро с учётом бонусов. Первоначально стороны договорились о трансфере на сумму менее 10 млн, но позже московский клуб поднял цену. В итоге стороны сошлись на 10 млн плюс дополнительные выплаты.
Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2026 года.
Хороший игрок Саша Соболев?
Хороший. Безусловно.
НО!
ХДЕ он себя проявил именно как ТОЛКОВЫЙ ИГРОК АТАКИ?
В Крыльях Советов!
Да, ДО прихода Осинкина в команду, однако на игроков этой команды, особенно хорошо зарекомендовавших себя игроков, всегда ЗАСМАТРИВАЛИСЬ более богатые клубы. Божович тоже неплохо готовил игроков на продажу, а дельфин был в то время там очень ярким футболёром.
Перейдя в Спартак, где поначалу он, можно сказать, "рвал и метал", дельфин понабрался "столичности", заимел УЙМУ бабла и стал думать, что всё - ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ. Достаточно на поле показывать болелам и, главное, руководству, что он вона как "переживает за команду, аж кушать не может". Одновременно он перестал расти в мастерстве. Однако практически ВСЕХ ЭТО устраивало: и дельфина, и тренерский штаб, и болельщиков, и фантиков. Тем более, что всё таки иногда и забивал. По моему мнению. его УМСТВЕННАЯ ПРОВИНЦИАЛЬНОСТЬ не дала (да уже, видимо, и не даст) возможности вырасти в по-настоящему ФУТБОЛИСТА,
Хороший игрок Саша Соболев?
Хороший. Безусловно.
НО!
ХДЕ он себя проявил именно как ТОЛКОВЫЙ ИГРОК АТАКИ?
В Крыльях Советов!
Да, ДО прихода Осинкина в команду, однако на игроков этой команды, особенно хорошо зарекомендовавших себя игроков, всегда ЗАСМАТРИВАЛИСЬ более богатые клубы. Божович тоже неплохо готовил игроков на продажу, а дельфин был в то время там очень ярким футболёром.
Перейдя в Спартак, где поначалу он, можно сказать, "рвал и метал", дельфин понабрался "столичности", заимел УЙМУ бабла и стал думать, что всё - ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ. Достаточно на поле показывать болелам и, главное, руководству, что он вона как "переживает за команду, аж кушать не может". Одновременно он перестал расти в мастерстве. Однако практически ВСЕХ ЭТО устраивало: и дельфина, и тренерский штаб, и болельщиков, и фантиков. Тем более, что всё таки иногда и забивал. По моему мнению. его УМСТВЕННАЯ ПРОВИНЦИАЛЬНОСТЬ не дала (да уже, видимо, и не даст) возможности вырасти в по-настоящему ФУТБОЛИСТА,