«Динамо» в серии пенальти обыграло «Спартак» в товарищеском матче

«Спартак» уступил «Динамо» в контрольной встрече (1:1 в основное время, 4:5 по пенальти).
На 23-й минуте «бело-голубые» открыли счёт — отличился Муми Нгамалё. «Красно-белые» отыгрались на 73-й, мяч забил Никита Чернов. У «Спартака» одиннадцатиметровый не реализовал Антон Зиньковский, который попал в штангу.
Кажется, команды согласились на серию пенальти еще на 80 минуте и прекратили стараться у чужих ворот)
Ждем открытия сезона завтра
Кажется, команды согласились на серию пенальти еще на 80 минуте и прекратили стараться у чужих ворот)
Ждем открытия сезона завтра
Как по движению игроков, так и по их техническому оснащению.
Что скажу.
Хороший по-настоящему тренировочный матч, практически почти с полной выкладкой, перед началом чемпионата России.
У Динамо складывается хорошая командочка, а с учётом того, что четырёх основных игроков ещё не было, так просто - ПРЕТЕНДЕНТ НА "ЗОЛОТО"!
А у нас?
Посмотрим, кого подпишут и на какие позиции. Может, кто из молодёжи "выстрелит"...
По крайней мере, вертикальных атак" имени попрыгунчика я сегодня не увидел, что уже радует.
P.S. А "вне игры" у Чернова всё таки БЫЛО, )))
Как по движению игроков, так и по их техническому оснащению.
Что скажу.
Хороший по-настоящему тренировочный матч, практически почти с полной выкладкой, перед началом чемпионата России.
У Динамо складывается хорошая командочка, а с учётом того, что четырёх основных игроков ещё не было, так просто - ПРЕТЕНДЕНТ НА "ЗОЛОТО"!
А у нас?
Посмотрим, кого подпишут и на какие позиции. Может, кто из молодёжи "выстрелит"...
По крайней мере, вертикальных атак" имени попрыгунчика я сегодня не увидел, что уже радует.
P.S. А "вне игры" у Чернова всё таки БЫЛО, )))
1-й тайм Спартака- чисто Станковича- навесы, прессинг, длинные передачи и никакой игры на Соболева- забыли про парня. Прессинг Станковича- не приму, никогда- не стиль это Спартака. Разумеется, если команда не готова к такой игре- она проваливается в защите, что со Спартаком и было в 1-м тайме, а конкретно- это называется издержки прессинга, когда команда бежит в атаку оголяя тылы.
2-й тайм- настоящий Спартак- забегания, короткий средний пас, игра на Соболева, ускорения, разрезающая распасовка, вобщем, то за что мы любим Спартак. Не знаю, возможно Станковичу в перерыве подсказали поменять игру, но 2-й тайм прошел с явным преимуществом КБ, именно по игре, по стилю игры. Моменты были у обеих команд, немало, но ничья- пожалуй закономерная.
А что же Динамо? Да ничего особенного, тот же идиотский прессинг, тот же Тюкавин, который пасется у штрафной соперника и бездействующий, и те же ошибки в обороне... Самый полезный игрок матча- однозначно Нгамальо. Конечно, Динамо не хватало Карраскаля- думающего, фантазийного, но это, как раз тот случай о чем я всегда говорю- Личку спасут только качественные трансферы. Неплохо сыграл Лещук, кроме гола конечно, но несколько раз- не в пример Нойеру, грамотно читал соперника. Внятного рисунка игры у Динамо я не увидел. Спартак во 2-м тайме понравился больше, интересной, креативной игрой, причем коллективной, в отличие от Динамо...
1-й тайм Спартака- чисто Станковича- навесы, прессинг, длинные передачи и никакой игры на Соболева- забыли про парня. Прессинг Станковича- не приму, никогда- не стиль это Спартака. Разумеется, если команда не готова к такой игре- она проваливается в защите, что со Спартаком и было в 1-м тайме, а конкретно- это называется издержки прессинга, когда команда бежит в атаку оголяя тылы.
2-й тайм- настоящий Спартак- забегания, короткий средний пас, игра на Соболева, ускорения, разрезающая распасовка, вобщем, то за что мы любим Спартак. Не знаю, возможно Станковичу в перерыве подсказали поменять игру, но 2-й тайм прошел с явным преимуществом КБ, именно по игре, по стилю игры. Моменты были у обеих команд, немало, но ничья- пожалуй закономерная.
А что же Динамо? Да ничего особенного, тот же идиотский прессинг, тот же Тюкавин, который пасется у штрафной соперника и бездействующий, и те же ошибки в обороне... Самый полезный игрок матча- однозначно Нгамальо. Конечно, Динамо не хватало Карраскаля- думающего, фантазийного, но это, как раз тот случай о чем я всегда говорю- Личку спасут только качественные трансферы. Неплохо сыграл Лещук, кроме гола конечно, но несколько раз- не в пример Нойеру, грамотно читал соперника. Внятного рисунка игры у Динамо я не увидел. Спартак во 2-м тайме понравился больше, интересной, креативной игрой, причем коллективной, в отличие от Динамо...