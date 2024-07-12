«Динамо» в серии пенальти обыграло «Спартак» в товарищеском матче

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сегодня, 19:40

«Спартак» уступил «Динамо» в контрольной встрече (1:1 в основное время, 4:5 по пенальти).

На 23-й минуте «бело-голубые» открыли счёт — отличился Муми Нгамалё. «Красно-белые» отыгрались на 73-й, мяч забил Никита Чернов. У «Спартака» одиннадцатиметровый не реализовал Антон Зиньковский, который попал в штангу.