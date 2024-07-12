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«Динамо» в серии пенальти обыграло «Спартак» в товарищеском матче

сегодня, 19:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Спартак» уступил «Динамо» в контрольной встрече (1:1 в основное время, 4:5 по пенальти).

На 23-й минуте «бело-голубые» открыли счёт — отличился Муми Нгамалё. «Красно-белые» отыгрались на 73-й, мяч забил Никита Чернов. У «Спартака» одиннадцатиметровый не реализовал Антон Зиньковский, который попал в штангу.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 21:27
Хороший трудовой матч давних соперников, зрителям должно было понравиться, увидели всех основных игроков. Все игроки отработали на совесть, ничья - достойный результат для обоих команд. Ну а победа Динамо в серии пенальти - более качественное пробитие игроками, лотерея не в пользу Спартака. Ждём начала нашего чемпионата.
Сп62
Сп62 ответ баск (раскрыть)
сегодня в 21:23
Очень жаль. А ещё сезон не начался.
баск
баск ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 21:19, ред.
У Динамо травмировался цз Фернандес, в первом туре с Факелом уже не сыграет.
Нгамалё после одного из эпизодов в начале матча потом всю дорогу хватался за плечо, характер повреждения пока непонятен..
lotsman
lotsman
сегодня в 21:10
Проверочный тест показал, что команды не совсем готовы к чемпионату. Надо учесть ошибки и исправлять их. Посмотрим что покажут завтра Зенит и Краснодар. У нас тест посерьёзней будет. Это не товарищеская игра на проверку готовности. Ошибки могут стоить потери приза за игру, т.е. кубка.
STVA 1
STVA 1 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 21:08
Сп62
Сп62
сегодня в 21:02, ред.
Очень много было фолов, причём грубых. Для товарняков это неприемлимо, могли быть серьёзные травмы. Также стоит отметить большое количество неоправданных потерь мяча с обеих сторон. Можно списать на дебют молодых игроков у Динамо, а у Спартака оправдать не чем. Понравился серьёзный подход команд к игре.
kinderpingui
kinderpingui
сегодня в 21:01
и зачем это косое бревно соболев зениту?))) он и рядом не стоит с дзюбой, когда тот ещё "играл"
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 20:50
Я бы его и не ставил. Мне Слишкович нравился.
6qy5mjtahnh5
6qy5mjtahnh5
сегодня в 20:32
Равная игра никто не стал уступать
adekvat
adekvat
сегодня в 20:31
Все пора в Спартаке тренера менять.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 20:24
Откатали товарняк... новый тренер, новые игроки, нужно притираться...
Capral
Capral ответ 8ppd2n2vs96y (раскрыть)
сегодня в 20:08
А кому нужны эти пенальти- в жару, в товарняке? Очередная глупость организаторов матча, которые, даже забыли предупредить Станковича про пенальти...
баск
баск
сегодня в 19:58
Этот товарняк, по крайней мере применительно к Динамо, завершает предсезонную подготовку, поэтому говорить о его ходе и содержании есть смысл только в контексе степени готовности к сезону..

Матч показал, что эта степень у обеих команд невысока.
В частности, каждую из них хватило примерно на один тайм.

В первом динамовцы выглядели уверенно и довольно внушительно, забили хороший гол (причём по исполнению всей трёхходовки в целом Лаксальт-Тюкавин-Нгамалё), создавали и другие моменты, реализуй которые- ушли бы
на перерыв с другим счётом.

Во втором же, стоило спартачам заиграть побыстрее и более цепко в середине, как мы сразу же потеряли контроль над игрой и едва не посыпались.
Хорошие моменты пошли уже у Спартака, но и у него реализация
оказалась на уровне дворни.

Особенно показателен был эпизод в самой концовке, когда после ужасающего обреза Лаксальта мог забивать Милешин.

В общем и целом- и Динамо, и Спартаку на старте сезона будет трудновато..
Если, конечно, считать, что другие команды РПЛ окажутся подготовлены более основательно.

И как минимум одну такую команду мы уже знаем -это ЦСКА, судя по матчам Братского кубка..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:56, ред.
Хоть и таварняк но не плохой матч. Старались обе команды , так как соперничество еще идет с двадцатых годов того века. И ни кто не хотел уступать. Мне лично матч понравился
Capral
Capral
сегодня в 19:56
Посмотрел игру и вынес следущее мнение.

1-й тайм Спартака- чисто Станковича- навесы, прессинг, длинные передачи и никакой игры на Соболева- забыли про парня. Прессинг Станковича- не приму, никогда- не стиль это Спартака. Разумеется, если команда не готова к такой игре- она проваливается в защите, что со Спартаком и было в 1-м тайме, а конкретно- это называется издержки прессинга, когда команда бежит в атаку оголяя тылы.

2-й тайм- настоящий Спартак- забегания, короткий средний пас, игра на Соболева, ускорения, разрезающая распасовка, вобщем, то за что мы любим Спартак. Не знаю, возможно Станковичу в перерыве подсказали поменять игру, но 2-й тайм прошел с явным преимуществом КБ, именно по игре, по стилю игры. Моменты были у обеих команд, немало, но ничья- пожалуй закономерная.

А что же Динамо? Да ничего особенного, тот же идиотский прессинг, тот же Тюкавин, который пасется у штрафной соперника и бездействующий, и те же ошибки в обороне... Самый полезный игрок матча- однозначно Нгамальо. Конечно, Динамо не хватало Карраскаля- думающего, фантазийного, но это, как раз тот случай о чем я всегда говорю- Личку спасут только качественные трансферы. Неплохо сыграл Лещук, кроме гола конечно, но несколько раз- не в пример Нойеру, грамотно читал соперника. Внятного рисунка игры у Динамо я не увидел. Спартак во 2-м тайме понравился больше, интересной, креативной игрой, причем коллективной, в отличие от Динамо...
lotsman
lotsman
сегодня в 19:56
Ну оно, так оно. Хорошо, что обыграло.)
derrik2000
derrik2000
сегодня в 19:50, ред.
Кому как, а мне, например, сегодняшний матч Спартак -Динамо было интереснее и увлекательнее смотреть многих матчей финальной части ЧЕ - 2024.
Как по движению игроков, так и по их техническому оснащению.
Что скажу.
Хороший по-настоящему тренировочный матч, практически почти с полной выкладкой, перед началом чемпионата России.
У Динамо складывается хорошая командочка, а с учётом того, что четырёх основных игроков ещё не было, так просто - ПРЕТЕНДЕНТ НА "ЗОЛОТО"!
А у нас?
Посмотрим, кого подпишут и на какие позиции. Может, кто из молодёжи "выстрелит"...
По крайней мере, вертикальных атак" имени попрыгунчика я сегодня не увидел, что уже радует.
P.S. А "вне игры" у Чернова всё таки БЫЛО, )))
cska1948
cska1948
сегодня в 19:46
Всей своей игрой Соболев словно кричал: "Ну продайте меня!!!"
И коротко об игре, ДМ победило СпаМ в крестики нолики.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 19:45, ред.
Нормальный матч, составы приближены к оптимальным с условием матчей сборных и травм. По первому тайму были вопросы к Спартаку, по второму - к Динамо. И те, и другие могли делать счет крупнее, но кто ж в товарняке будет стараться на все 100?

Кажется, команды согласились на серию пенальти еще на 80 минуте и прекратили стараться у чужих ворот)

Ждем открытия сезона завтра
8ppd2n2vs96y
8ppd2n2vs96y
сегодня в 19:42
Максименко как не умел брать пенальти, так и не научился
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:41
Ничейку сгоняли и пенки пробили!Вообщем с пользой
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