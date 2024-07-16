Жена Кукурельи подтвердила, что игрок покрасит волосы в красный цвет

Клаудия Родригес, жена защитника «Челси» и сборной Испании , подтвердила, что футболист покрасит волосы в красный цвет в честь победы на Евро-2024.

Мы очень рады и невероятно благодарны.

Казалось, что все потеряно, но мы подходим к окрашиванию.

Он сдержит свое обещание и покрасит волосы, когда сможет. Пусть это сделают профессионалы.