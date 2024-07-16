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Жена Кукурельи подтвердила, что игрок покрасит волосы в красный цвет

вчера, 09:51

Клаудия Родригес, жена защитника «Челси» и сборной Испании Марка Кукурельи, подтвердила, что футболист покрасит волосы в красный цвет в честь победы на Евро-2024.

Мы очень рады и невероятно благодарны.

Казалось, что все потеряно, но мы подходим к окрашиванию.

Он сдержит свое обещание и покрасит волосы, когда сможет. Пусть это сделают профессионалы.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:19
можно в честь праздника сделать что-то сумасшедшее ! )
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:55
Четкие два кадра в кадре))...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:19
четкий кадр ))
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:04
Да пожалуйста)...
b3jmy5xtjbu3
b3jmy5xtjbu3
вчера в 12:43
Она же обещала выгнать его из дома за это.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:31
фото жены Кукурельи в студию!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:30
Кукарелья, это одно из открытий ЧЕ-2024. Лучшие латераль Евро.
запредельный объем, мобильность, динамика и выносливость...
и все это на фоне приличной техники и сумасшедшей самоотдачи.
и да, один из хедлайнеров Евро-2024.
это когда рука защитника сб. Испании стала предметом споров:
а стоило назначить пенальти в пользу немцев при счете 1:1
или все было по правилам?
рад, что Почеттино все таки нашел ему подход.
первое время провел турбулентный сезон (как и вся команда Челси),
но основным стал только в марте. резво прибавил в игре.
И вот на лавке сидит Гримальдо, а Кукарелья играет.
И здорово прикрывает Нико Уильямса, пашет за двоих.
и если ТС Кукарельи резко поднимется, уверен, Челси его продает.
За красные волосы тоже))))
И оставит в команде Чилуэлла. Боули понять нетрудно.
п.с.
представляю Кукарелья и Гави на одном фланге.
они психологически уничтожат любую систему противника
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:49
Клавдия Кукурелья покрасит во вражеский цвет волосы супруга
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:44

Ещё и кукарелла подходит (но там про черные и белые цвета)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:10
Вполне оправдывает первые два слога своей фамилии.😄
Но с другой стороны, данное слово всегда нужно держать...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:05
Будет красавец,хоть куда !!!
Futurista
Futurista
вчера в 10:03
Пусть все волосы покрасит)...
Гость
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