Жена Кукурельи подтвердила, что игрок покрасит волосы в красный цвет

Клаудия Родригес, жена защитника «Челси» и сборной Испании Марка Кукурельи, подтвердила, что футболист покрасит волосы в красный цвет в честь победы на Евро-2024.
Мы очень рады и невероятно благодарны.
Казалось, что все потеряно, но мы подходим к окрашиванию.
Он сдержит свое обещание и покрасит волосы, когда сможет. Пусть это сделают профессионалы.
запредельный объем, мобильность, динамика и выносливость...
и все это на фоне приличной техники и сумасшедшей самоотдачи.
и да, один из хедлайнеров Евро-2024.
это когда рука защитника сб. Испании стала предметом споров:
а стоило назначить пенальти в пользу немцев при счете 1:1
или все было по правилам?
рад, что Почеттино все таки нашел ему подход.
первое время провел турбулентный сезон (как и вся команда Челси),
но основным стал только в марте. резво прибавил в игре.
И вот на лавке сидит Гримальдо, а Кукарелья играет.
И здорово прикрывает Нико Уильямса, пашет за двоих.
и если ТС Кукарельи резко поднимется, уверен, Челси его продает.
За красные волосы тоже))))
И оставит в команде Чилуэлла. Боули понять нетрудно.
п.с.
представляю Кукарелья и Гави на одном фланге.
они психологически уничтожат любую систему противника
запредельный объем, мобильность, динамика и выносливость...
и все это на фоне приличной техники и сумасшедшей самоотдачи.
и да, один из хедлайнеров Евро-2024.
это когда рука защитника сб. Испании стала предметом споров:
а стоило назначить пенальти в пользу немцев при счете 1:1
или все было по правилам?
рад, что Почеттино все таки нашел ему подход.
первое время провел турбулентный сезон (как и вся команда Челси),
но основным стал только в марте. резво прибавил в игре.
И вот на лавке сидит Гримальдо, а Кукарелья играет.
И здорово прикрывает Нико Уильямса, пашет за двоих.
и если ТС Кукарельи резко поднимется, уверен, Челси его продает.
За красные волосы тоже))))
И оставит в команде Чилуэлла. Боули понять нетрудно.
п.с.
представляю Кукарелья и Гави на одном фланге.
они психологически уничтожат любую систему противника