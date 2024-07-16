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Месси сделал подарки всем партнёрам по сборной

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амурец
амурец
вчера в 15:02, ред.
Ну его можно понять, в сборной он мистер бесполезность, но партнеры его поддерживают, вот и пытается из умаслить, хотя очень дешево
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:49, ред.
Какие подарки?
Неужели ушёл со сборной?
А, наушники... Ну, ладно...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 13:15, ред.
У "непредвзятого" пенсионера из Германии только Роналду всегда красавчик, а Месси поливает при любых обстоятельствах.
Capral
Capral
вчера в 10:48
Как был дешевкой, так и остался...
adekvat
adekvat
вчера в 09:45
Оптом подешевле вышли. Теперь все в одинаковых будут ходить.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:36
Пора журналистам делать подарки, которые будут голосовать на ЗМ
lotsman
lotsman
вчера в 09:36
Щедрая душа. Всех задарил, чтобы не поминали лихом.))
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