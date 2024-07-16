Месси сделал подарки всем партнёрам по сборной

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси подарил наушники всем партнёрам по национальной команде в честь победы в Кубке Америки.
Напомним, в финальном матче аргентинцы обыграли колумбийцев.
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси подарил наушники всем партнёрам по национальной команде в честь победы в Кубке Америки.
Напомним, в финальном матче аргентинцы обыграли колумбийцев.
Неужели ушёл со сборной?
А, наушники... Ну, ладно...
Неужели ушёл со сборной?
А, наушники... Ну, ладно...