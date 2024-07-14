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Чеферин: «Жду извинений критиков перед Саутгейтом»

вчера, 22:24

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на критику в адрес главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

Мне почти омерзительно отношение английских СМИ к Саутгейту. Это наиболее успешный тренер в истории Англии, но при этом он подвергается оскорблениям и насмешкам, лишь после выхода в финал Евро к нему стали относиться как к национальному герою.

Я жду от этих людей извинений перед Гаретом. Я знаю, что подобное в футболе происходит, но это очень плохо.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:57
Чеферин бредит.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 05:14
Какие ещё извинения? С таким составом Саутгейт был просто обязан выигрывать золото ЕВРО со сборной Англии. Но этого не произошло.
pyav8d7y4kqw
pyav8d7y4kqw
сегодня в 05:09
Чуда не случилось, Англия проиграла финал.
Triem
Triem
сегодня в 01:04
Теперь жди ещё больше критики вместо извинений.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 00:38
Я правильно понимаю, президент УЕФА сейчас прямо высказывает своё предпочтение конкретной сборной. Всегда думал, что на таких должностях люди должны быть беспристрастны, и хоть немного быть знакомы с профессиональной этикой.
Хотя о чём я, какая к чёрту этика и профессионализм у чиновника, который не то что бы не борется с коррупцией в своих рядах, а возглавляет её.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:23
Чеферин..английские СМИ ждут твоих извинений))
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 00:09
с безтрофейным Кейном извинения неактуальны
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:06
Уже не очень то и актуально...)
b4tbpusc5s4v
b4tbpusc5s4v
вчера в 23:56
Александер лезет не в свои дела, в Англии сами разберутся, какую хотят сборную
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:58
Многие от Чефира ждут извинения)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:50
Критика по делу... Че там с Чеферином? Будто бухой сидит))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:41
куда влезет Чеферин?
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