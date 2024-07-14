Чеферин: «Жду извинений критиков перед Саутгейтом»

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на критику в адрес главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.
Мне почти омерзительно отношение английских СМИ к Саутгейту. Это наиболее успешный тренер в истории Англии, но при этом он подвергается оскорблениям и насмешкам, лишь после выхода в финал Евро к нему стали относиться как к национальному герою.
Я жду от этих людей извинений перед Гаретом. Я знаю, что подобное в футболе происходит, но это очень плохо.
Хотя о чём я, какая к чёрту этика и профессионализм у чиновника, который не то что бы не борется с коррупцией в своих рядах, а возглавляет её.
Хотя о чём я, какая к чёрту этика и профессионализм у чиновника, который не то что бы не борется с коррупцией в своих рядах, а возглавляет её.