Чеферин: «Жду извинений критиков перед Саутгейтом»

Президент УЕФА отреагировал на критику в адрес главного тренера сборной Англии .

Мне почти омерзительно отношение английских СМИ к Саутгейту. Это наиболее успешный тренер в истории Англии, но при этом он подвергается оскорблениям и насмешкам, лишь после выхода в финал Евро к нему стали относиться как к национальному герою.

Я жду от этих людей извинений перед Гаретом. Я знаю, что подобное в футболе происходит, но это очень плохо.