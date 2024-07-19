«Зенит» представил новую форму с отсылкой к главному символу города

«Зенит» представил форму на новый сезон. Пресс-служба клуба опубликовала заявление по данному поводу.

Лев — одна из главных составляющих культурного кода Санкт-Петербурга. Он олицетворяет силу, смелость, власть. Он — царь зверей, и неудивительно, что сотни каменных львов украшают царственные и величавые петербургские улицы, мосты, дворцы и парки.

А ещё лев — это символ «Зенита». Это грозный рык, неуступчивость и воля к победе, та самая, которую на финише минувшего сезона проявил петербургский клуб, вырвав из рук соперников принадлежащий ему по праву чемпионский титул. Именно эта львиная воля стала идейной основой новой игровой формы «сине-бело-голубых». Главные элементы её дизайна — изображения львов, узнаваемые достопримечательности Петербурга, подчеркивающие неразрывную связь футбольного клуба и его родного города.

Технический партнёр «Зенита» Wildberries подготовил два комплекта экипировки Kelme: домашний выполнен в традиционных сине-голубых цветах, гостевой — в светлых тонах.

Форма вратарей украшена крылом грифона — для вдохновения на качественные полёты, зрелищные спасения и яркую игру на последнем рубеже. Для неё есть три цветовых решения — чёрное, жёлтое и зелёное.

Важнейшая для клуба деталь новой формы — золотой шеврон на груди, посвящённый грядущему столетию «Зенита». Лев в её центре, опустивший лапу на футбольный мяч, — это обещание самим себе продолжать писать победную историю и не отдавать никому звание сильнейшей команды страны.