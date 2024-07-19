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«Зенит» представил новую форму с отсылкой к главному символу города

вчера, 12:20

«Зенит» представил форму на новый сезон. Пресс-служба клуба опубликовала заявление по данному поводу.

Лев — одна из главных составляющих культурного кода Санкт-Петербурга. Он олицетворяет силу, смелость, власть. Он — царь зверей, и неудивительно, что сотни каменных львов украшают царственные и величавые петербургские улицы, мосты, дворцы и парки.

А ещё лев — это символ «Зенита». Это грозный рык, неуступчивость и воля к победе, та самая, которую на финише минувшего сезона проявил петербургский клуб, вырвав из рук соперников принадлежащий ему по праву чемпионский титул. Именно эта львиная воля стала идейной основой новой игровой формы «сине-бело-голубых». Главные элементы её дизайна — изображения львов, узнаваемые достопримечательности Петербурга, подчеркивающие неразрывную связь футбольного клуба и его родного города.

Технический партнёр «Зенита» Wildberries подготовил два комплекта экипировки Kelme: домашний выполнен в традиционных сине-голубых цветах, гостевой — в светлых тонах.

Форма вратарей украшена крылом грифона — для вдохновения на качественные полёты, зрелищные спасения и яркую игру на последнем рубеже. Для неё есть три цветовых решения — чёрное, жёлтое и зелёное.

Важнейшая для клуба деталь новой формы — золотой шеврон на груди, посвящённый грядущему столетию «Зенита». Лев в её центре, опустивший лапу на футбольный мяч, — это обещание самим себе продолжать писать победную историю и не отдавать никому звание сильнейшей команды страны.

«Зенит» представил новую форму с отсылкой к главному символу города «Зенит» представил новую форму с отсылкой к главному символу города «Зенит» представил новую форму с отсылкой к главному символу города «Зенит» представил новую форму с отсылкой к главному символу города

В новой форме «Зенит» сыграет завтра в матче первого тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Ранее «Оренбург» представил свой комплект на новый сезон.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:02, ред.
Пафосное и ироничное сравнение образа Зенита с действительным царём Природы!
Достаточно посмотреть на тщедушную, неуверенную в себе физиономию Семака, чтоб увидеть обыкновенную обезьяну, не имеющую ничего общего с Силой, Волей, Мужественностью и Благородством четверолапого, клыкастого Красавца!!!

P.S. Великий город на Неве - Петра Творение..., сам по себе действительно сопоставим с энергетикой и качествами самой большой кошки Планеты..., но никак не фк Зенит.
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 21:01, ред.
Красивая форма.....была бы..........жаль испорчена кучей логотипов и чем-то напоминает киношный чумадан заядлого туриста , обклеенный нашлепками посещенных отелей. Лев из - под них плохо просматривается.
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 20:56, ред.
А гладиаторы или просто римские рабы в окрестностях Москвы водились ? )))
Также можно было вместо чужих героев продолжать "воспевать" собственных, тружеников пищепрома.)
ABir
ABir
вчера в 20:27
Лев интересное животное, но в окрестностях Ленинграда никогда в живой природе не встречался, а на памятниках львы не настоящие. Если уж хотелось Зениту в своей символике использовать хищников, то волк или медведь были бы уместнее. А лев - это отсыл к африканскому континенту.
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:25
😁👍👍👍
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:44, ред.
Зенит уже победил в новом сезоне..., и в следующем, и через сезон - аналогично..., чёб там на поле не куролесили остальные голодранцы...

"Тоску" Пуччини смотрел в опере ? Джек Дэниэлс в курсе - там на итальянском прям об этом и поётся. )
Futurista
Futurista ответ Зайниддин Зидан (раскрыть)
вчера в 17:19, ред.
Вот...грозный зверюга))...на Клаудиньо похож...
ssspartak
ssspartak
вчера в 17:04
Форма нормальная, но её портит через чур большая пёстрость логотипов спонсоров.
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан
вчера в 14:06
А где лев в форме????
Хиромант
Хиромант ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:46
- Согласен с вами, но антураж формы, талисмана команды, антураж трибун дают положительный заряд энергии не только игрокам Зенита, но и болельщикам! Которые, в свою очередь, заводят команду! "Гонят" её к победе в каждом матче! Команда и болельщики - должны быть единым целым! Только так! И никак иначе! Именно поэтому клубы с большой, активной и постоянной поддержкой болельщиков могут победить там, где никто, и никогда не ожидал и не планировал победы! Воронежский Факел - яркий тому пример!
qy76akp8wx3b
qy76akp8wx3b
вчера в 13:35
Зениту в новой форме только крупных побед.
311
311
вчера в 12:57
Аномалии фауны Санкт-Петербурга
lotsman
lotsman
вчера в 12:53
Форма формой, но надо побеждать в этом, юбилейном сезоне, в любой форме.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:51
Львы симпатичнее выглядят.
rwfgyh5a29bn
rwfgyh5a29bn
вчера в 12:34
красивое
drug01
drug01
вчера в 12:30
Зенит будет выглядеть грозно
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