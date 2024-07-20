В «Химках» отреагировали на информацию о запрете на регистрацию игроков

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вчера, 12:29

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что клуб не испытывает проблем из-за запрета на регистрацию новых игроков.

Никаких сложностей нет, всех, кого планировали, зарегистрировали. К старту чемпионата готовы в обновлённом составе. Ждём всех на трибунах нашей домашней арены.