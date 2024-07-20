В «Химках» отреагировали на информацию о запрете на регистрацию игроков

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что клуб не испытывает проблем из-за запрета на регистрацию новых игроков.
Никаких сложностей нет, всех, кого планировали, зарегистрировали. К старту чемпионата готовы в обновлённом составе. Ждём всех на трибунах нашей домашней арены.
Напомним, в пятницу Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление бывшего главного тренера «Химок» Андрея Талалаева и обязала клуб выплатить специалисту выходное пособие в полном объёме за расторжение контракта. До момента, пока подмосковный клуб не выплатит задолженность, команда не может регистрировать новичков.