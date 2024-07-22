Компани: «Гвардиола — один из самых особенных тренеров своего поколения»

Наставник «Баварии» поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» .

Гвардиола — один из самых, если не самый особенный тренер своего поколения. Такие люди, как он, всегда оказывают влияние на других. Я испытываю к нему огромное уважение, но для меня главное — говорить о своих футбольных идеях. Я сопоставляю свои идеи со своей личностью. Пеп Гвардиола оказал на меня большое влияние. Но важно идти своим путем.