Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2024/2025

Компани: «Гвардиола — один из самых особенных тренеров своего поколения»

вчера, 20:09

Наставник «Баварии» Венсан Компани поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле.

Гвардиола — один из самых, если не самый особенный тренер своего поколения. Такие люди, как он, всегда оказывают влияние на других. Я испытываю к нему огромное уважение, но для меня главное — говорить о своих футбольных идеях. Я сопоставляю свои идеи со своей личностью. Пеп Гвардиола оказал на меня большое влияние. Но важно идти своим путем.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Йоро: «Я готов умереть за „Манчестер Юнайтед“»
Вчера, 19:08
«Роналду может играть до 40 лет с сигаретой в зубах, но он хуже Феномена». Легенды футбола, которые считают, что Роналдо лучше, чем Криштиану
21 июляРоман Сошенко в блоге Bla Bla BlaКомментарии30
Анчелотти: «Сборным предпочитаю ежедневную работу»
21 июля
СлухиВ «Реале» хорошо оценили отношение и поведение Мбаппе
21 июля
Александер-Арнольд высказался о критике в адрес сборной Англии
20 июля
Паредес: «Месси было очень плохо из-за травмы, и мы хотели порадовать его»
19 июля
Сортировать
Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:16
это твое личное объективное мнение? или кто-то подсказал )
allemz
allemz ответ FreshMeat (раскрыть)
вчера в 22:05
Вы о чем? Незрело и примитивно как-то
FreshMeat
FreshMeat ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:02, ред.
т.е. осмысленные - ТВОИ субъективные мысли? смешно, смешно
allemz
allemz ответ FreshMeat (раскрыть)
вчера в 21:42
Пора бы уже начать писать что-то осмысленное, а не транслировать ваши субъективные представления и чувства
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 21:15, ред.
Гвардиола работает в АПЛ это самый богатый европейский чемпионат с самыми богатыми владельцами и высокими зарплатами. Я как-то до сих пор не уважаю денежные мешки по простой причине - денежные мешки стараются сделать успешным ПСЖ например. А где результат? Манчестер Сити. Кстати Арсенал и Челси Из 20 богатейших клубов мира 8 английские, 4 итальянских, 3 испанских, 3 немецких, 1 французский ПСЖ и 1 Зенит из России. Никуда не деться от денег.

Но. Если вы вспомните историю Манчестер Юнайтед - он стал успешным исключительно на другой платформе, когда в клуб пришли гигантские бабки как в Сити или ПСЖ - Юнайтед не был середняком высчитывающим сколько десятков раз он огреб от Ювентуса или Реала. Бабки разрушили успех. Такой вот парадокс. Я считаю Манчестер Юнайтед последним успешным благодаря спортивным причинам ФК. Фергюсона при Глейзерах начали заваливать шлаком по 100 миллионов долларов как сейчас Энтони. И ведь старик справлялся.
А чего добились крутящие миллиардами физруки Моуриньо с автобусами...
Capral
Capral
вчера в 20:30
Гвардиола- безусловно незаурядный тренер, но насколько, он особенный- вопрос... Если сравнивать футбол МС с Реалом, к примеру, то совершенно разные стили, вальяжный, королевский, дворянский у Реала, и футбол попроще, но острее и динамичнее у МС. Особенный ли Гвардиола как тренер? Если вспомнить его работу в Баварии, где он стремился слепить еще одну Барселону, то особенным его футбол вряд ли можно назвать. Его работа в Барселоне, тоже не всем нравилась. Но вот, пожалуй, в МС- он реализовал себя в полной мере, хотя, возможно, еще не до конца... Тот, бесценный опыт (возможно и не всегда удачный), полученный в ряде клубов, до прихода Гварда в МС- конечно помог Гварду создать великолепную команду- с чем я его и поздравляю!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:14
Моуринью с этим утверждением вряд ли согласится...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 