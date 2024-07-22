Компани: «Гвардиола — один из самых особенных тренеров своего поколения»

Наставник «Баварии» Венсан Компани поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле.
Гвардиола — один из самых, если не самый особенный тренер своего поколения. Такие люди, как он, всегда оказывают влияние на других. Я испытываю к нему огромное уважение, но для меня главное — говорить о своих футбольных идеях. Я сопоставляю свои идеи со своей личностью. Пеп Гвардиола оказал на меня большое влияние. Но важно идти своим путем.
Но. Если вы вспомните историю Манчестер Юнайтед - он стал успешным исключительно на другой платформе, когда в клуб пришли гигантские бабки как в Сити или ПСЖ - Юнайтед не был середняком высчитывающим сколько десятков раз он огреб от Ювентуса или Реала. Бабки разрушили успех. Такой вот парадокс. Я считаю Манчестер Юнайтед последним успешным благодаря спортивным причинам ФК. Фергюсона при Глейзерах начали заваливать шлаком по 100 миллионов долларов как сейчас Энтони. И ведь старик справлялся.
А чего добились крутящие миллиардами физруки Моуриньо с автобусами...
Но. Если вы вспомните историю Манчестер Юнайтед - он стал успешным исключительно на другой платформе, когда в клуб пришли гигантские бабки как в Сити или ПСЖ - Юнайтед не был середняком высчитывающим сколько десятков раз он огреб от Ювентуса или Реала. Бабки разрушили успех. Такой вот парадокс. Я считаю Манчестер Юнайтед последним успешным благодаря спортивным причинам ФК. Фергюсона при Глейзерах начали заваливать шлаком по 100 миллионов долларов как сейчас Энтони. И ведь старик справлялся.
А чего добились крутящие миллиардами физруки Моуриньо с автобусами...