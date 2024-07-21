«Роналду может играть до 40 лет с сигаретой в зубах, но он хуже Феномена». Легенды футбола, которые считают, что Роналдо лучше, чем Криштиану

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вчера, 11:32

Бразилец действительно был «феноменом».

Хотя Криштиану Роналду считается одним из величайших игроков всех времен, многие легенды футбола считают, что Роналдо лучше, чем КриРо.

С точки зрения достижений в карьере и долголетия, безусловно, Роналду имеет преимущество перед «Зубастиком», но в расцвете сил бразильский форвард был футболистом, с которым приходилось считаться. 8 голов на победном ЧМ -2002 — тому лучшее доказательство.

Мы собрали мнения двенадцати бывших футболистов, которые считают, что R9 был лучше, чем CR7.

Тьерри Анри

Еще в 2022 году Анри попал в заголовки газет, когда назвал R9 «настоящим» Роналдо.

На вопрос издания CBS, менялся ли он когда-нибудь футболками с другими игроками, Анри ответил:

Я делал это с R9. Настоящим Роналдо. Когда ты рос, скольких Роналдо ты знал? В игре люди говорили, что он настоящий. Роналдо — это R9, Криштиану — это Криштиану Роналду.

Кака

Несмотря на то что Кака провел четыре года, играя вместе с Криштиану в «Реале», он отдал предпочтение R9, когда называл своего величайшего товарища по команде.

Лучший футболист, с которым я когда-либо играл? Это Роналдо. Я видел, как Il Fenomeno делал то, чего никто другой не делал. Для меня лучшими игроками являются те, кто способен придумать комбинацию и реализовать её быстрее и наилучшим образом, и Роналдо в этом плане лучший. Скорость его мысли и скорость, с которой он совершал свои действия, были идеальными. Это было нечто удивительное. Я много думал о других игроках раньше. Я думаю, что он был феноменом.

Алан Ширер

Хотя Ширер и раньше высоко отзывался о Криштиану, легенда «Ньюкасла» не колебался, выбирая между двумя игроками.

На вопрос Гари Линекера, кто лучше — КриРо или R9, Ширер быстро ответил: «О, R9».

Майка Ричардс

Бывший защитник «Манчестер Сити» назвал бразильца более совершенным игроком, чем Криштиану. В подкасте Rest is Football он сказал:

Я думаю, что Криштиану Роналду — лучший бомбардир. Но если вы посмотрите на голы R9 и на голы CR7, R9 забивает невероятно. Иногда он просто обыгрывал трёх футболистов, тогда как Криштиану, как мне кажется, просто находит способ забить.

Иан Райт

Во время недавнего интервью изданию GOAL Райт был вынужден выбирать между этими двумя легендами, и после некоторых колебаний он остановил свой выбор на R9.

Я думаю, когда вы общаетесь с великими людьми и спрашиваете их о R9 относительно его способностей, его называли Феноменом по тем причинам, что он был феноменален. Темп, мастерство, способность забивать голы, видение, креативность. Все эти игроки, которых вы упомянули вместе с ним, великолепны и велики по-своему. Но я гарантирую, что если вы попросите любого из них поставить себя против R9, они тоже выберут R9.

Самир Насри

Француз очень высоко ценит R9, как и Роналдиньо. Он считает, что оба бразильца более талантливы, чем CR7 и Лионель Месси. В интервью в этом году француз сказал:

Роналдо и Роналдиньо с точки зрения чистого таланта, если бы они серьёзно относились к делу, просто лучше. Для меня они затмевают Месси и Криштиану Роналду. Есть тренеры, которые работали и видели всех этих игроков своими глазами. Они говорили: «Я никогда не видел, чтобы кто-то мог повторить то, что делал Роналдо».

Кристиан Вьери

Бобо-гол тоже остановил свой выбор на R9, вместе с которым он играл в одной команде:

Я друг Роналдо, и мне повезло, что он был моим партнёром по команде. У него было всё. Он был взрывным, мощным и быстрым. Он был похож на танцора, он, казалось, танцевал с мячом. Я говорю, что бразилец Роналдо лучше Криштиану Роналду. CR7 — это военная машина, он достоин восхищения всем, что он делает, и всем, что он продолжает делать. Криштиану может играть до сорока лет с сигаретой в зубах, как говорят в Италии. У него скульптурное телосложение.

Алессандро Неста

Экс-защитник «Милана» тоже высоко отзывался о своём бывшем сопернике по Серии А:

Я играл против Роналдо — бразильца. Холанд очень хорош, но R9 был на другом уровне. Я играл против Месси, против Криштиану, но бразилец Роналдо для меня на ином уровне.

Жозе Моуриньо

«Особенный» тренировал Криштиану, но его выбор всё равно пал на бразильца. В интервью LiveScore он сказал:

Когда Роналдо был в «Барселоне» с Бобби Робсоном, я понял, что он лучший игрок, которого я когда-либо видел на поле. Травмы погубили карьеру, которая могла бы быть еще более невероятной, но талант этого 19-летнего парня был просто невероятным. У Криштиану Роналду и Лео Месси были более продолжительные карьеры. Они оставались на вершине каждый день на протяжении пятнадцати лет. Однако если говорить строго о таланте и мастерстве, то никто не превзойдет Роналдо.

Луиш Фигу

Поиграв с обоими, Фигу находится в лучшей позиции, чем большинство других, чтобы сделать выбор между этими двумя игроками.

Хотя легенда сборной Португалии быстро оценил талант CR7, он, когда давал комментарий относительно этих футболистов в 2018 году в интервью DAZN, отметил, что у R9 было небольшое преимущество.

Всё зависит от обстоятельств. Криштиану способен забить много голов головой, но оба нападающих очень впечатляют. Пока Криштиану еще играет, я бы сказал, что Роналдо (R9) был лучше у ворот. Но эти двое гарантируют вам много забитых голов в любой команде. Всё, что вам нужно сделать, это передать им мяч, а они сделают всё остальное.

Златан Ибрагимович

Когда Ибрагимовича попросили назвать лучшего игрока в истории, он проигнорировал Месси и Криштиану, назвав своим фаворитом R9. В 2021 году Златан сказал:

Роналдо — феномен. В детстве я подражал ему.

Микаэль Сильвестр

Несмотря на то что Сильвестр играл вместе с Криштиану в «Манчестер Юнайтед», он по-прежнему считает, что бразилец Роналдо — более сильный игрок. В интервью пресс-службе «красных дьяволов» Микаэль сказал:

Я играл против Лионеля Месси и играл с Криштиану в «Манчестер Юнайтед», но он [Роналдо] — иной футболист с точки зрения скорости. У Криштиану, как вы догадываетесь, есть три-четыре приёма, которые он использует большую часть времени, но Роналдо всегда придумывал что-то новое. Он придумывал всё на ходу, так что его нельзя направлять влево или вправо, когда вы защищаетесь против него, потому что он выпутается из любой ситуации, несмотря ни на что. Он мог забивать с любой позиции. В некоторые моменты он играл буквально на одной ноге и все равно обыгрывал защитников по всей Европе.

А кто лучше по вашему мнению – бразилец Роналдо или же Криштиану Роналду?