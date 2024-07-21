Анчелотти: «Сборным предпочитаю ежедневную работу»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о своём будущем:
Не знаю, в какой момент остановлюсь. Когда «Реал» от меня устанет, мне придётся подумать, что делать. К работе в сборных я отношусь неохотно, предпочитаю ежедневную работу.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о своём будущем:
Не знаю, в какой момент остановлюсь. Когда «Реал» от меня устанет, мне придётся подумать, что делать. К работе в сборных я отношусь неохотно, предпочитаю ежедневную работу.
но Реал и он идеально подходят друг другу два сапога пара.
забавно, во времена моей прекрасной юности Анчелотти прочно ассоциировался с Миланом....но в историю футбола он войдет как мадридист.
думаю, Карло по настоящему счастливый человек.
выиграл огромное количество титулов.
тренировал великих игроков: Роналдо феноменальный Зубастик,
Буффон, Каннаваро, Зидан, Руй Кошта, Ривалдо, Индзаги, Шевченко,
Кака, Неста, Пирло, Гаттузо, Зейдоф, Бэкхэм, Роналдиньо, Дрогба,
Лэмпард, Терри, Чех, Ибрагимович, Тиагу Силва, Хаби Алонсо,
Модрич, Роналду, Рамос, Касильяс, Ди Мария, Бензема, Модрич,
Кроос, Марсело, Беллингем, Рибери, Роббен, Нойер, Левандовски, Мюллер.
Милан. Реал. Челси. Бавария. даже Эвертон.
это лишь малая часть, список можно еще очень долго продолжать.
А еще будучи игроком, Анчелотти играл со многими звездами!!!
Ван Бастен, Гуллит и Райкард!
а были еще Паоло Росси, Баджо….
да!!! Когда то Серия А была самая самая самая!!!
но Реал и он идеально подходят друг другу два сапога пара.
забавно, во времена моей прекрасной юности Анчелотти прочно ассоциировался с Миланом....но в историю футбола он войдет как мадридист.
думаю, Карло по настоящему счастливый человек.
выиграл огромное количество титулов.
тренировал великих игроков: Роналдо феноменальный Зубастик,
Буффон, Каннаваро, Зидан, Руй Кошта, Ривалдо, Индзаги, Шевченко,
Кака, Неста, Пирло, Гаттузо, Зейдоф, Бэкхэм, Роналдиньо, Дрогба,
Лэмпард, Терри, Чех, Ибрагимович, Тиагу Силва, Хаби Алонсо,
Модрич, Роналду, Рамос, Касильяс, Ди Мария, Бензема, Модрич,
Кроос, Марсело, Беллингем, Рибери, Роббен, Нойер, Левандовски, Мюллер.
Милан. Реал. Челси. Бавария. даже Эвертон.
это лишь малая часть, список можно еще очень долго продолжать.
А еще будучи игроком, Анчелотти играл со многими звездами!!!
Ван Бастен, Гуллит и Райкард!
а были еще Паоло Росси, Баджо….
да!!! Когда то Серия А была самая самая самая!!!
По себе знаю- творческий человек должен быть в любимом деле, ежедневно...
По себе знаю- творческий человек должен быть в любимом деле, ежедневно...