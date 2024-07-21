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Анчелотти: «Сборным предпочитаю ежедневную работу»

21 июля 2024, 10:31

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о своём будущем:

Не знаю, в какой момент остановлюсь. Когда «Реал» от меня устанет, мне придётся подумать, что делать. К работе в сборных я отношусь неохотно, предпочитаю ежедневную работу.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
21 июля в 15:44
Вот он ответ персофанам Месси и хейтерам Роналду- сборные это ещё не футбол, футбол это когда каждый день на вершине и за вершину бьешься
пират Елизаветы
пират Елизаветы
21 июля в 11:41
на Анчелотти в сб. Бразилии было бы очень интересно посмотреть.
но Реал и он идеально подходят друг другу два сапога пара.
забавно, во времена моей прекрасной юности Анчелотти прочно ассоциировался с Миланом....но в историю футбола он войдет как мадридист.
думаю, Карло по настоящему счастливый человек.
выиграл огромное количество титулов.
тренировал великих игроков: Роналдо феноменальный Зубастик,
Буффон, Каннаваро, Зидан, Руй Кошта, Ривалдо, Индзаги, Шевченко,
Кака, Неста, Пирло, Гаттузо, Зейдоф, Бэкхэм, Роналдиньо, Дрогба,
Лэмпард, Терри, Чех, Ибрагимович, Тиагу Силва, Хаби Алонсо,
Модрич, Роналду, Рамос, Касильяс, Ди Мария, Бензема, Модрич,
Кроос, Марсело, Беллингем, Рибери, Роббен, Нойер, Левандовски, Мюллер.
Милан. Реал. Челси. Бавария. даже Эвертон.
это лишь малая часть, список можно еще очень долго продолжать.
А еще будучи игроком, Анчелотти играл со многими звездами!!!
Ван Бастен, Гуллит и Райкард!
а были еще Паоло Росси, Баджо….
да!!! Когда то Серия А была самая самая самая!!!
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21 июля в 10:48
Это заявление указывает на то, что Анчелотти считает свою работу в «Реале» приоритетной и готов продолжать работать над улучшением результатов команды.
shlomo2
shlomo2
21 июля в 10:48
Папа Карло это клубный тренер.... и думаю что любую сборную может не потянуть.
Capral
Capral
21 июля в 10:36
Отлично сказал- достойно Большого Тренера!!!!!!!
По себе знаю- творческий человек должен быть в любимом деле, ежедневно...
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