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Александер-Арнольд высказался о критике в адрес сборной Англии

вчера, 22:44

Футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд отреагировал на критику в адрес «трёх львов».

Мы все это видели, слышали, ощущали. Осознавали, что можем играть и выступать лучше. Довольно обидно, когда кто-то нам об этом напоминает, но каждый из нас в глубине души сам все понимал. Каждый из нас об этом думал, осознавая, что нужно играть лучше. Надо было использовать это в качестве мотивации.

Я не знаю [привела ли критика к уходу Гарета Саутгейта]. От сборной Англии ждут многого – и это правильно. Мы, футболисты, тоже чувствуем, что должны выигрывать титулы, это наша задача и наши стандарты, которые мы сами для себя установили. И они будут актуальны и при новом тренере.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:13, ред.
Эффект бумеранга, так называемый.
А запущен он был Чеферком, который на пару с лысым Джанни расплодил немеренное количество игр, половина из которых, со спортивной точки зрения, абсолютно бестолковые.

И чё? Типа футболисты статуса Трента полные дауны и будут рвать одно место в проходных играх, чтоб потом в своих клубах сидеть в лазарете?! Хрен вы угадали! Эти два упыря забывают, кто игрокам зарплату платит и кто их реально кормит.
Последний ЧМ в Катаре и ЧЕ показали, что эти товарищи такими темпами доведут Мундиаль и Евро до статуса Олимпиады, на которую все топовые игроки положили прибор..., и которую даже по пьяни мало кто из болел смотрит. И этот процесс уже начался, когда добрая четверть с Соккера высказывалась так: " Скорее бы это болото (ЧЕ) закончилось и начался новый клубный сезон Европы!"
ne7h27kmfxkb
ne7h27kmfxkb
сегодня в 06:37
И так прыгнули выше головы на везении.
nv4tn54du387
nv4tn54du387
сегодня в 00:57
Эх, Саня, не грусти, у тебя ещё будет возможность всё доказать на поле.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:46
Трент сейчас занятой))) готовится к переходу в Реал Мадрид.
уже состоялся первый контакт с клубом.
каждый хочет выигрывать, завоевывать трофеи и тд и т.п.,
это и есть развития для самого игрока. И
и пока например Ливерпуль "следит" за игроками которые могут усилить команду для побед, Реал берет и делает это....
увы, таких как Джеррард и Тотти больше никогда не будет.
с этим стоит смириться.
но немного грустно)))
как никак, но этот самый Трент всю жизнь говорил, что хочет стать капитаном Ливерпуля (и он близок к этой мечте)
Когда все думали, что Трент заманит Белингема в Ливерпуль.
а оказалось Белингем заманил трента в Реал)))))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:26
По именам состав шикарный... А игры мизер
Capral
Capral
вчера в 23:25
Ну так вот, с себя и надо было начинать. Самый сильный и дорогой состав- ничего сам на поле сделать не способен. Отсюда вывод- какой же вы нахрен самый дорогой и лучший, если на обычную фантазию не способны?! Всегда легче- спрятаться за спину тренера и выставить его виноватым...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:01
Трент - немного "тормознул" сказать эти общие фразы...)
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