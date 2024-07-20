Александер-Арнольд высказался о критике в адрес сборной Англии

Футболист «Ливерпуля» и сборной Англии отреагировал на критику в адрес «трёх львов».

Мы все это видели, слышали, ощущали. Осознавали, что можем играть и выступать лучше. Довольно обидно, когда кто-то нам об этом напоминает, но каждый из нас в глубине души сам все понимал. Каждый из нас об этом думал, осознавая, что нужно играть лучше. Надо было использовать это в качестве мотивации.

Я не знаю [привела ли критика к уходу Гарета Саутгейта]. От сборной Англии ждут многого – и это правильно. Мы, футболисты, тоже чувствуем, что должны выигрывать титулы, это наша задача и наши стандарты, которые мы сами для себя установили. И они будут актуальны и при новом тренере.