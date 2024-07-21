В «Реале» хорошо оценили отношение и поведение Мбаппе

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21 июля 2024, 09:59

В «Реале» положительно оценили отношение и поведение новичка команды .

По информации As со ссылкой на источники, в клубе отметили простоту и искренность футболиста, который к тому же очень хорошо говорит по-испански. Также отмечается, что во время своего прибытия форвард показался очень сосредоточенным, он с нетерпением хотел начать тренироваться и вносить свой вклад, был очень скромным.

С некоторыми одноклубниками у Мбаппе уже сложились прекрасные отношения.