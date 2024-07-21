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В «Реале» хорошо оценили отношение и поведение Мбаппе

21 июля 2024, 09:59

В «Реале» положительно оценили отношение и поведение новичка команды Килиана Мбаппе.

По информации As со ссылкой на источники, в клубе отметили простоту и искренность футболиста, который к тому же очень хорошо говорит по-испански. Также отмечается, что во время своего прибытия форвард показался очень сосредоточенным, он с нетерпением хотел начать тренироваться и вносить свой вклад, был очень скромным.

С некоторыми одноклубниками у Мбаппе уже сложились прекрасные отношения.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 июля в 20:20
интересно, он всегда будет таким ? )
rmrmrml
rmrmrml
21 июля в 19:06
и это хорошо!!! теперь главное доказать это на поле!!!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Incredulous (раскрыть)
21 июля в 16:04
    Ironigor
    Ironigor
    21 июля в 13:47
    Деньги 💰 🏦 💲, - оценка всего ☝️😉
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист
    21 июля в 13:35
    А что будет когда он нос вылечит?.. 🤔👃😀
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    21 июля в 12:18
    С нетерпением хотел начать тренироваться?Так он же в отпуск свалил.Хотя вроде и на Евро неплохо отдохнул.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    21 июля в 11:21
    в Реале уже есть один с непростым характером и завышенным эго - Джуд.
    год как в мадридском дворе.
    все в Испании за один сезон выиграл, увидел менталитет Реала побеждать.
    естественно, хочет такого же и от игроков сб. Англии.
    Мбаппе в Реале научится только хорошему.
    а в конкретике - скоро увидим.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ _Elliada_ (комментарий удален) (раскрыть)
    21 июля в 10:53
    ))) Отвечать на это - людей смешить. Хотя те, кто из леса вышел, могут канеш. и призадуматься...(facepalm)
    Вещий
    Вещий
    21 июля в 10:52
    Пока такая оценка, посмотрим что будет хотя бы через полгода.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ _Elliada_ (комментарий удален) (раскрыть)
    21 июля в 10:33, ред.
    Да ладно!
    Если Мбаппе будет играть в Реале как Роналду, то все там лягут под его порядки: начиная от Переса и кончая "звездатым" Лукасом Васкесом.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    21 июля в 10:28, ред.
    Когда успели оценить?
    Игра - зеркало отношений, а не информация из задни"ы ( As's)
    Incredulous
    Incredulous
    21 июля в 10:19, ред.
    Не, не, не... Не нужно тут рассказывать сказки. У нас есть более "надёжные" источники на сайте в лице некоторых местных сине-гранатовых "экспертов", во главе с Вадимом Багровым которые сказали чётко и уверенно, что в Реале Мбаппе станет причиной сорр и конфликтов, и вообще команду развалит. И мы им больше склонны верить, чем какому-то там изданию As! Я верю!
    Варвар7
    Варвар7
    21 июля в 10:15
    Скромность и простота - всегда были отличительными чертами Килиана...)
    VeniaminS
    VeniaminS
    21 июля в 10:10
    И это всех нас радует !
    9xj5f2bq78he
    9xj5f2bq78he
    21 июля в 10:07
    Он им должен очень сильно помочь
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