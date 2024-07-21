В «Реале» хорошо оценили отношение и поведение Мбаппе

В «Реале» положительно оценили отношение и поведение новичка команды Килиана Мбаппе.
По информации As со ссылкой на источники, в клубе отметили простоту и искренность футболиста, который к тому же очень хорошо говорит по-испански. Также отмечается, что во время своего прибытия форвард показался очень сосредоточенным, он с нетерпением хотел начать тренироваться и вносить свой вклад, был очень скромным.
С некоторыми одноклубниками у Мбаппе уже сложились прекрасные отношения.
год как в мадридском дворе.
все в Испании за один сезон выиграл, увидел менталитет Реала побеждать.
естественно, хочет такого же и от игроков сб. Англии.
Мбаппе в Реале научится только хорошему.
а в конкретике - скоро увидим.
год как в мадридском дворе.
все в Испании за один сезон выиграл, увидел менталитет Реала побеждать.
естественно, хочет такого же и от игроков сб. Англии.
Мбаппе в Реале научится только хорошему.
а в конкретике - скоро увидим.
Если Мбаппе будет играть в Реале как Роналду, то все там лягут под его порядки: начиная от Переса и кончая "звездатым" Лукасом Васкесом.
Если Мбаппе будет играть в Реале как Роналду, то все там лягут под его порядки: начиная от Переса и кончая "звездатым" Лукасом Васкесом.
Игра - зеркало отношений, а не информация из задни"ы ( As's)
Игра - зеркало отношений, а не информация из задни"ы ( As's)