«Химки» могут подписать Промеса, если он вернётся в Россию

Бизнесмен Туфан Садыгов, который поддерживает «Химки», рассказал, может ли подмосковный клуб подписать Квинси Промеса, если тот вернётся в Россию.
Честно, даже не думали об этом. Если вернется, то почему нет? Сильный футболист. Мы были бы не против видеть такого игрока в команде. Мы ориентируемся на российские законы. Если российские законы будут позволять ему находиться здесь и играть, то все возможно. Какая нам разница, какие у него проблемы в других странах? Мы смотрим на наши законы — что они позволяют, а что нет.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384668/sadygov-tufan-himki 22.07.2024
- Бред "сивой кобылы"... Наркоторговцев у нас и без Промеса - завались! Подписывай любого, кого душа пожелает... А вот стоит ли?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384668/sadygov-tufan-himki 22.07.2024
- Бред "сивой кобылы"... Наркоторговцев у нас и без Промеса - завались! Подписывай любого, кого душа пожелает... А вот стоит ли?