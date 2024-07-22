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«Химки» могут подписать Промеса, если он вернётся в Россию

вчера, 21:06

Бизнесмен Туфан Садыгов, который поддерживает «Химки», рассказал, может ли подмосковный клуб подписать Квинси Промеса, если тот вернётся в Россию.

Честно, даже не думали об этом. Если вернется, то почему нет? Сильный футболист. Мы были бы не против видеть такого игрока в команде. Мы ориентируемся на российские законы. Если российские законы будут позволять ему находиться здесь и играть, то все возможно. Какая нам разница, какие у него проблемы в других странах? Мы смотрим на наши законы — что они позволяют, а что нет.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 18:05
Удивляет ссылка господина Садыгова на «законы». Я думаю он прекрасно знает, что в этой стране законов нет. Стоп. Вру. Есть один. ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ. А посему не удивлюсь, если Промес будет заявлен за Химки.
lotsman
lotsman ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 10:28
Вернуться и заключить контракт, это если его позовут, оформят рабочую визу. А так, только как турист, если конечно визу дадут.
112910415
112910415
сегодня в 05:17
нелепые вопросы рождают странные ответы ...
Хиромант
Хиромант
вчера в 23:34
«Химки» могут подписать Промеса, если он вернётся в Россию
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384668/sadygov-tufan-himki 22.07.2024
- Бред "сивой кобылы"... Наркоторговцев у нас и без Промеса - завались! Подписывай любого, кого душа пожелает... А вот стоит ли?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:29
Спартак его не отдаст. Такой игрок самим нужен.
pomor45
pomor45 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 22:11
Профан Садыгов.
pomor45
pomor45
вчера в 22:10
Это каким надо быть лохом, чтобы ещё раз позволить Промесу смыться в Россию.
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:08
Если Нидерланды не будут стремиться засадить его по полной, то он может вернуться и заключить контракт. Всё может случиться в этом мире.
ABir
ABir
вчера в 22:03
Промес в Химки, с химий у него не очень.
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:59
Это точно!!!)))
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:54
Какие вопросы - такие и ответы. С чего его вообще спросили про Промеса? Могут ли Химки подписать Месси, если он будет свободным агентом? Могут, но не думали об этом. Что ему нужно было ответить?) Уровень журналистики у нас - просто космос
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:53
В принципе он через 7-8 лет может приехать как турист,например, а сейчас это исключено
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 21:43
Странно, нигде не нашел инфы, что это инсайд от Карпова. )
lotsman
lotsman
вчера в 21:22
Если вернётся. А на каком основании он вернётся? С Спартаком контракт расторгнут. Он гражданин Нидерландов. Вернуться он может только в Нидерланды, домой.
Capral
Capral
вчера в 21:19
Несмешной анекдот.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:09
Туфан ,Туфан ! Был Туфаном ,Туфаном и помрёт !
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