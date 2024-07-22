«Химки» могут подписать Промеса, если он вернётся в Россию

Бизнесмен , который поддерживает «Химки», рассказал, может ли подмосковный клуб подписать , если тот вернётся в Россию.

Честно, даже не думали об этом. Если вернется, то почему нет? Сильный футболист. Мы были бы не против видеть такого игрока в команде. Мы ориентируемся на российские законы. Если российские законы будут позволять ему находиться здесь и играть, то все возможно. Какая нам разница, какие у него проблемы в других странах? Мы смотрим на наши законы — что они позволяют, а что нет.