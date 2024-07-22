Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Ланс» попытался подписать Сперцяна

вчера, 16:35

«Ланс» попытался приобрести полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, но «быки» ответили отказом.

Российский клуб не хочет расставаться с одним из своих лидеров этим летом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дркушич: «Ко мне есть интерес из „Севильи“»
Вчера, 13:41
Кутепов рассказал, звал ли он Джикию в «Велес»
Вчера, 10:37
«Динамо» не планирует расставаться с Грулёвым и Гладышевым
Вчера, 09:58
Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем Мишкича и Итало
Вчера, 09:49
Стоцкий: «Предложений пока нет. Карьеру я ещё не завершил»
Вчера, 08:20
«Динамо» Махачкала усилится ещё тремя футболистами
Вчера, 01:09
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:57
Можно конечно его Сперцяна придержать,но его игровой с каждым днём будет угасать
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:51
- Мужики, хоть и не по теме, но наболело. Где можно посмотреть матчи РПЛ? Матч ТВ показывает 1-2 матча. и всегда не те... Триколор совсем убрал матч-премьер! И что теперь? Читать он-лайн трансляции? Дожили! Едрит их, олигархов, мать!...
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:09
Кто только не пытался... пробуют, а замуж не берут...
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:27
Какая-то странная формулировка. Не бывает попыток подписать. Бывает предложение, которое не устроило продавца.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:04
Пусть ещё хоть сезон доиграет .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:00
но...если и Сперцяна продасть, тогда кто будет тащить Краснодар?
практически все результативные действия прошлого сезона на Эдуарда +Кордобы.
Эдуарда если в Ланс, Джон не хочет возвращаться в клуб...
вся надежды на Кривцова и Смолова)))
ProKop92
ProKop92
вчера в 16:59
Дождутся! Бесплатно уйдёт
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:55
была новость что Ланс договорился с Краснодаром...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 