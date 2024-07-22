«Ланс» попытался подписать Сперцяна

«Ланс» попытался приобрести полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, но «быки» ответили отказом.
Российский клуб не хочет расставаться с одним из своих лидеров этим летом.
«Ланс» попытался приобрести полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, но «быки» ответили отказом.
Российский клуб не хочет расставаться с одним из своих лидеров этим летом.
практически все результативные действия прошлого сезона на Эдуарда +Кордобы.
Эдуарда если в Ланс, Джон не хочет возвращаться в клуб...
вся надежды на Кривцова и Смолова)))
практически все результативные действия прошлого сезона на Эдуарда +Кордобы.
Эдуарда если в Ланс, Джон не хочет возвращаться в клуб...
вся надежды на Кривцова и Смолова)))