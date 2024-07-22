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Дркушич: «Ко мне есть интерес из „Севильи“»

вчера, 13:41

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич прокомментировал слухи о своём возможном уходе из команды.

В «Сочи» заявили, что ко мне есть интерес из других клубов. Я подробно говорить не могу, пока клубы не договорятся между собой. Есть отдельные опции как для Европы, так и для России.

Я сейчас жду, как клубы между собой договорятся. Всем понятно, что из «Севильи» есть интерес. Но я пока ни с кем не договорился. Чемпионат Испании — один из лучших в мире, мне интересно будет там играть. Там всегда выступают топовые футболисты.

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Все комментарии
k9t6a3dun5ve
k9t6a3dun5ve
вчера в 15:47
Маловероятно, но все может быть.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:39
Даже думать не чего, один из сильнейших чемпионатов...
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:06
А это не Карпов подкинул?
Гость
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