Дркушич: «Ко мне есть интерес из „Севильи“»

Защитник «Сочи» прокомментировал слухи о своём возможном уходе из команды.

В «Сочи» заявили, что ко мне есть интерес из других клубов. Я подробно говорить не могу, пока клубы не договорятся между собой. Есть отдельные опции как для Европы, так и для России.

Я сейчас жду, как клубы между собой договорятся. Всем понятно, что из «Севильи» есть интерес. Но я пока ни с кем не договорился. Чемпионат Испании — один из лучших в мире, мне интересно будет там играть. Там всегда выступают топовые футболисты.