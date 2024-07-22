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«Динамо» не планирует расставаться с Грулёвым и Гладышевым

вчера, 09:58

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что клуб намерен сохранить нападающих Вячеслава Грулёва и Ярослава Гладышева. По слухам, ими интересуются «Крылья Советов».

Может ли «Динамо» расстаться с Грулёвым и Гладышевым? Все может случиться, но пока таких планов нет.

Гладышев провел прекрасный матч (с «Факелом» — прим. ред.). Не думаю, что после такой игры ему захочется куда-то уехать из родного клуба.

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баск
баск
вчера в 14:44, ред.
Гафин на должности раздобрел и потихоньку привыкает к чесанию языком, вместо того, чтобы просто и односложно пресекать пустопоржний трёп..))

На самом же деле планы расстаться со Славкой Грулёвым, к сожалению, могут
и появиться. Точнее, он может захотеть сам..
Динамо уже больше года ведёт молодого форварда марроканской Раджи Мехди Маухуба и сейчас, после ухода Федьки, созрело на сделку.

Клубу из Касабланки сделано официальное трансферное предложение, игроку предложен 5-летний контракт, все стороны согласны, так что после олимпиады игрок появится в Динамо (сейчас он в распоряжении сборной), если ничто не
помешает.

Но помешать может- президент Раджи за некие прегрешения сидит в Германии
в тюряге, что пока осложняет окончательное оформление контракта..
ecyr9pq9b5qf
ecyr9pq9b5qf
вчера в 11:41
Для глубины состава надо их оставлять
505ldickadmin
505ldickadmin
вчера в 11:22
Да да, так не подходит, что там Сергеев играл и пачками забивал.
wvr3x2gv5sp4
wvr3x2gv5sp4
вчера в 10:56
Конечно, а кто играть будет?
Capral
Capral
вчера в 10:41
Грулев- однобокий и малоподвижный футболист. Гладышев наоборот- игрок фантазийный, достаточно техничный. Но игрового времени у него немного, а значит и раскрыться в полной мере у него не получается. Переход Грулева в Самару мало вероятен, поскольку, игрок такого плана не подходит под игровую модель Осинькина- быстрого, атакующего футбола и практически без навесов, где мог бы сыграть Грулев. А вот, Гладышев- вполне подошёл бы Крыльям, с его игровой манерой и умением сыграть нестандартно и креативно, плюс, то, что он способен сыграть на любом месте, в том числе на флангах, что так любит Осинькин.
drug01
drug01
вчера в 10:37
Конечно это главные игроки
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