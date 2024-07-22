«Динамо» не планирует расставаться с Грулёвым и Гладышевым

Председатель совета директоров «Динамо» сообщил, что клуб намерен сохранить нападающих и . По слухам, ими интересуются «Крылья Советов».

Может ли «Динамо» расстаться с Грулёвым и Гладышевым? Все может случиться, но пока таких планов нет.

Гладышев провел прекрасный матч (с «Факелом» — прим. ред.). Не думаю, что после такой игры ему захочется куда-то уехать из родного клуба.