«Динамо» не планирует расставаться с Грулёвым и Гладышевым

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что клуб намерен сохранить нападающих Вячеслава Грулёва и Ярослава Гладышева. По слухам, ими интересуются «Крылья Советов».
Может ли «Динамо» расстаться с Грулёвым и Гладышевым? Все может случиться, но пока таких планов нет.
Гладышев провел прекрасный матч (с «Факелом» — прим. ред.). Не думаю, что после такой игры ему захочется куда-то уехать из родного клуба.
На самом же деле планы расстаться со Славкой Грулёвым, к сожалению, могут
и появиться. Точнее, он может захотеть сам..
Динамо уже больше года ведёт молодого форварда марроканской Раджи Мехди Маухуба и сейчас, после ухода Федьки, созрело на сделку.
Клубу из Касабланки сделано официальное трансферное предложение, игроку предложен 5-летний контракт, все стороны согласны, так что после олимпиады игрок появится в Динамо (сейчас он в распоряжении сборной), если ничто не
помешает.
Но помешать может- президент Раджи за некие прегрешения сидит в Германии
в тюряге, что пока осложняет окончательное оформление контракта..
На самом же деле планы расстаться со Славкой Грулёвым, к сожалению, могут
и появиться. Точнее, он может захотеть сам..
Динамо уже больше года ведёт молодого форварда марроканской Раджи Мехди Маухуба и сейчас, после ухода Федьки, созрело на сделку.
Клубу из Касабланки сделано официальное трансферное предложение, игроку предложен 5-летний контракт, все стороны согласны, так что после олимпиады игрок появится в Динамо (сейчас он в распоряжении сборной), если ничто не
помешает.
Но помешать может- президент Раджи за некие прегрешения сидит в Германии
в тюряге, что пока осложняет окончательное оформление контракта..