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В ФИФА ответили на жалобу европейских лиг

вчера, 15:53

ФИФА отреагировала на жалобу европейских лиг и FIFPRO.

Нынешний календарь был единогласно утверждён Советом ФИФА, в состав которого входят представители всех континентов, включая Европу, после всесторонних консультаций, в которых приняли участие FIFPRO и лиги.

Календарь ФИФА — это единственный инструмент, обеспечивающий международному футболу возможность выживания, сосуществования и процветания наряду с внутренним и континентальным клубным футболом.

Некоторые европейские лиги, которые сами являются организаторами и регуляторами соревнований, действуют из коммерческих интересов, лицемеря и не считаясь со всеми остальными в мире. Эти лиги, очевидно, предпочитают календарь, наполненный товарищескими матчами и летними турами, часто связанными с длительными путешествиями по миру.

В отличие от них, ФИФА должна защищать общие интересы мирового футбола, включая защиту игроков, везде и на всех уровнях игры.

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Все комментарии
ТАТАРИН ЦСКА
ТАТАРИН ЦСКА
вчера в 19:50
Деньги счет любят ответили в фифе
pomor45
pomor45
вчера в 19:36
... возможность выживания, сосуществования и процветания... С того места хотелось бы конкретнее и подробнее : как выживание сосуществует с процветанием?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:14, ред.
Ну почему ? В ответе всё недвусмысленно и конкретно: "Мы за мир, а вы - за деньги, поэтому Идите на .... й"
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:02
Какая же мерзость современная футбольная индустрия. Все-таки хоккей становится в этом плане для меня гораздо интереснее.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:38
ФИФА права, когда говорит, что все претензии к ней беспочвенны, учитывая, что "нынешний календарь был единогласно утверждён..." ( первый абзац ответа ). По этой причине все недовольные должны сечь розгами прежде всего самих себя, а потом уже набрасываться с дубинками на ФИФА.
112910415
112910415
вчера в 16:53
как раз ответ ФИФА мало кого интересует !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:46
поэтому на ЧМ 2026 выступят 48 команд.
ФИФА.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:28
А сами чиновники в ФИФА , сплошь одни "бессеребренники" - не спят ночами "бедолаги" всё думают - как футбольному миру жизнь облегчить , и как бы увеличить к примеру на ЧМ количество команд , скажем до 50 - 60 (такая тенденция просматривается) - ну так на всякий случай , что бы были . И не зря в тексте ответа в одной строке "возможность выживания, сосуществования и процветания" - прямо как оговорка по Фрейду "процветания нам , выживания вам и как хотите с этим и сосуществуйте"...)))
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:28
Давно пора закрывать фифа и уефа
ProKop92
ProKop92 ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:04
Тогда это всё объясняет в принципе)
allemz
allemz ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 16:02
Ангел в преклонном возрасте уже, Т9 за него вставил часто используемый вариант, а сам он, видимо, не всматривался
ProKop92
ProKop92 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:59
"Буча" с большой буквы - просто опечатка?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:55
Как будто FIFA деньги не нужны. Из-за них вся эта Буча и поднята...
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