В ФИФА ответили на жалобу европейских лиг

ФИФА отреагировала на жалобу европейских лиг и FIFPRO.

Нынешний календарь был единогласно утверждён Советом ФИФА , в состав которого входят представители всех континентов, включая Европу, после всесторонних консультаций, в которых приняли участие FIFPRO и лиги.

Календарь ФИФА — это единственный инструмент, обеспечивающий международному футболу возможность выживания, сосуществования и процветания наряду с внутренним и континентальным клубным футболом.

Некоторые европейские лиги, которые сами являются организаторами и регуляторами соревнований, действуют из коммерческих интересов, лицемеря и не считаясь со всеми остальными в мире. Эти лиги, очевидно, предпочитают календарь, наполненный товарищескими матчами и летними турами, часто связанными с длительными путешествиями по миру.