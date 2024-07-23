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Европейские лиги подадут совместную жалобу на ФИФА

вчера, 14:24

Европейские лиги и FIFPRO (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов) подадут совместную жалобу на ФИФА по поводу насыщенности календаря. В ней объясняется, что действия организации нарушают антимонопольное законодательство Европейского союза. Пресс-служба FIFPRO выпустила официальное заявление по данному поводу.

На протяжении нескольких лет лиги и профсоюзы игроков неоднократно призывали ФИФА разработать чёткий, прозрачный и справедливый процесс в отношении международного календаря матчей. Последний официальный запрос был направлен в преддверии Конгресса и Совета организации в мае 2024 года. ФИФА отказывалась включать национальные лиги и союзы игроков в процесс принятия решений.

Календарь международных матчей сейчас находится за пределами насыщения и стал непосильным для национальных лиг, а также представляет опасность для здоровья игроков. Решения ФИФА за последние годы неоднократно принимались в пользу собственных соревнований и коммерческих интересов, пренебрегали обязанностями как руководящего органа, наносили ущерб экономическим интересам национальных лиг и благополучию игроков.

Национальные лиги и профсоюзы игроков, которые представляют интересы всех клубов и всех игроков на национальном уровне и регулируют трудовые отношения с помощью коллективно согласованных решений, не могут мириться с тем, что глобальные правила принимаются в одностороннем порядке.

В жалобе будет указано, что действия ФИФА нарушают антимонопольное законодательство ЕС и, в частности, представляют собой злоупотребление доминирующим положением: ФИФА играет двойную роль — и глобального регулятора футбола, и организатора соревнований. Это создаёт конфликт интересов, который, в соответствии с последним прецедентным правом судов ЕС, требует, чтобы ФИФА осуществляла свои регулятивные функции прозрачно, объективно, недискриминационно и соразмерно. Поведение ФИФА в отношении календаря международных матчей не соответствует этим требованиям.

Эта жалоба, которая будет официально подана Европейскими лигами, Ла Лигой и FIFPRO Europe, будет рассматриваться параллельно с отдельными исками, инициированными отдельными лигами и профсоюзами игроков на национальном уровне. В июне английский, французский и итальянский профсоюзы игроков подали иск в коммерческий суд Брюсселя.

Европейские лиги и FIFPRO Europe уже проинформировали Европейскую комиссию о своём решении и рассчитывают на тесное сотрудничество с Комиссией, соответствующими государственными учреждениями и заинтересованными сторонами футбола на протяжении всего процесса расследования.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:55
Бабки пилят - жалобы летят!
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:43
Ну что ж, к этому все шло. Большая драка из-за переделки бизнеса зреет несколько лет. Очевидно, что обе структуры просто обнаглели и теперь перешли дорогу друг другу.

Игроков и их здоровья не хватит на всех, нужны реформы.

И да, я согласен с тем, что если ФИФА берет на себя функцию арбитража, то должны отказаться от проведения турниров, иначе это противоречит смыслу и логике.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:53
Так я об этом и говорю, они так устают, что ещё турниры хотят сделать.
Сам то понимаешь о чём пишешь?
112910415
112910415
вчера в 16:50
разумное письмо, однако !
Igo0rek
Igo0rek ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:15
Суперлига подразумевалась как отдельный турнир вне системы лиг и еврокубков.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:28
Мы так устали от насыщенного календаря и поэтому мы хотим ещё один турнир "суперлигу" и ездим на коммерчерские турниры.
Я не оправдываю ФИФА и УЕФА, действительно клубы и игроки загружены по полной и последнее Евро это показало. Такого унылого зрелище ещё не было в истории футбола.
И только стоит разгрузить календарь так тут же эти же клубы это используют в своих интересах, будут устраивать коммерческие турне.
Надо и разгрузить и клубам не борзеть.
yj8b4vqud4v9
yj8b4vqud4v9
вчера в 15:01
ФИФА, как международный орган, давно себя изжил. Пора бы подумать о его замене или даже ликвидации. Пора бы и понять, что клубы Испании и Андорры живут в разных условиях. Да, Андорра может принимать участие в ЧМ, но а дальше то??? Умный все поймет, зажравшийся никогда! Пора делить на классы, ступени и прочие. Конечно, и Реал, и Барса, и МС с МЮ могут играть с клубами из всех лиг, но а где там футбол то???
Уважать нужно и игроков, и клубы, и страны!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:30
Только реорганизация самого органа ( ФИФА ) может кардинальным образом поменять ситуацию. Все остальное - пшик.
drug01
drug01
вчера в 14:28
Неужели они смогут справиться с монстром
vwqd9hc49qvg
vwqd9hc49qvg
вчера в 14:27
Как бабки делить, так все ЗА, а как напрячься для этого, так сил нет.
Гость
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