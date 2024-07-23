Европейские лиги подадут совместную жалобу на ФИФА

Европейские лиги и FIFPRO (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов) подадут совместную жалобу на ФИФА по поводу насыщенности календаря. В ней объясняется, что действия организации нарушают антимонопольное законодательство Европейского союза. Пресс-служба FIFPRO выпустила официальное заявление по данному поводу.

На протяжении нескольких лет лиги и профсоюзы игроков неоднократно призывали ФИФА разработать чёткий, прозрачный и справедливый процесс в отношении международного календаря матчей. Последний официальный запрос был направлен в преддверии Конгресса и Совета организации в мае 2024 года. ФИФА отказывалась включать национальные лиги и союзы игроков в процесс принятия решений.

Календарь международных матчей сейчас находится за пределами насыщения и стал непосильным для национальных лиг, а также представляет опасность для здоровья игроков. Решения ФИФА за последние годы неоднократно принимались в пользу собственных соревнований и коммерческих интересов, пренебрегали обязанностями как руководящего органа, наносили ущерб экономическим интересам национальных лиг и благополучию игроков.

Национальные лиги и профсоюзы игроков, которые представляют интересы всех клубов и всех игроков на национальном уровне и регулируют трудовые отношения с помощью коллективно согласованных решений, не могут мириться с тем, что глобальные правила принимаются в одностороннем порядке.

В жалобе будет указано, что действия ФИФА нарушают антимонопольное законодательство ЕС и, в частности, представляют собой злоупотребление доминирующим положением: ФИФА играет двойную роль — и глобального регулятора футбола, и организатора соревнований. Это создаёт конфликт интересов, который, в соответствии с последним прецедентным правом судов ЕС , требует, чтобы ФИФА осуществляла свои регулятивные функции прозрачно, объективно, недискриминационно и соразмерно. Поведение ФИФА в отношении календаря международных матчей не соответствует этим требованиям.

Эта жалоба, которая будет официально подана Европейскими лигами, Ла Лигой и FIFPRO Europe, будет рассматриваться параллельно с отдельными исками, инициированными отдельными лигами и профсоюзами игроков на национальном уровне. В июне английский, французский и итальянский профсоюзы игроков подали иск в коммерческий суд Брюсселя.

Европейские лиги и FIFPRO Europe уже проинформировали Европейскую комиссию о своём решении и рассчитывают на тесное сотрудничество с Комиссией, соответствующими государственными учреждениями и заинтересованными сторонами футбола на протяжении всего процесса расследования.