Европейские лиги подадут совместную жалобу на ФИФА

Европейские лиги и FIFPRO (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов) подадут совместную жалобу на ФИФА по поводу насыщенности календаря. В ней объясняется, что действия организации нарушают антимонопольное законодательство Европейского союза. Пресс-служба FIFPRO выпустила официальное заявление по данному поводу.
На протяжении нескольких лет лиги и профсоюзы игроков неоднократно призывали ФИФА разработать чёткий, прозрачный и справедливый процесс в отношении международного календаря матчей. Последний официальный запрос был направлен в преддверии Конгресса и Совета организации в мае 2024 года. ФИФА отказывалась включать национальные лиги и союзы игроков в процесс принятия решений.
Календарь международных матчей сейчас находится за пределами насыщения и стал непосильным для национальных лиг, а также представляет опасность для здоровья игроков. Решения ФИФА за последние годы неоднократно принимались в пользу собственных соревнований и коммерческих интересов, пренебрегали обязанностями как руководящего органа, наносили ущерб экономическим интересам национальных лиг и благополучию игроков.
Национальные лиги и профсоюзы игроков, которые представляют интересы всех клубов и всех игроков на национальном уровне и регулируют трудовые отношения с помощью коллективно согласованных решений, не могут мириться с тем, что глобальные правила принимаются в одностороннем порядке.
В жалобе будет указано, что действия ФИФА нарушают антимонопольное законодательство ЕС и, в частности, представляют собой злоупотребление доминирующим положением: ФИФА играет двойную роль — и глобального регулятора футбола, и организатора соревнований. Это создаёт конфликт интересов, который, в соответствии с последним прецедентным правом судов ЕС, требует, чтобы ФИФА осуществляла свои регулятивные функции прозрачно, объективно, недискриминационно и соразмерно. Поведение ФИФА в отношении календаря международных матчей не соответствует этим требованиям.
Эта жалоба, которая будет официально подана Европейскими лигами, Ла Лигой и FIFPRO Europe, будет рассматриваться параллельно с отдельными исками, инициированными отдельными лигами и профсоюзами игроков на национальном уровне. В июне английский, французский и итальянский профсоюзы игроков подали иск в коммерческий суд Брюсселя.
Европейские лиги и FIFPRO Europe уже проинформировали Европейскую комиссию о своём решении и рассчитывают на тесное сотрудничество с Комиссией, соответствующими государственными учреждениями и заинтересованными сторонами футбола на протяжении всего процесса расследования.
Уважать нужно и игроков, и клубы, и страны!
Уважать нужно и игроков, и клубы, и страны!
Я не оправдываю ФИФА и УЕФА, действительно клубы и игроки загружены по полной и последнее Евро это показало. Такого унылого зрелище ещё не было в истории футбола.
И только стоит разгрузить календарь так тут же эти же клубы это используют в своих интересах, будут устраивать коммерческие турне.
Надо и разгрузить и клубам не борзеть.
Я не оправдываю ФИФА и УЕФА, действительно клубы и игроки загружены по полной и последнее Евро это показало. Такого унылого зрелище ещё не было в истории футбола.
И только стоит разгрузить календарь так тут же эти же клубы это используют в своих интересах, будут устраивать коммерческие турне.
Надо и разгрузить и клубам не борзеть.
Игроков и их здоровья не хватит на всех, нужны реформы.
И да, я согласен с тем, что если ФИФА берет на себя функцию арбитража, то должны отказаться от проведения турниров, иначе это противоречит смыслу и логике.
Игроков и их здоровья не хватит на всех, нужны реформы.
И да, я согласен с тем, что если ФИФА берет на себя функцию арбитража, то должны отказаться от проведения турниров, иначе это противоречит смыслу и логике.