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ФИФА работает над вопросом проведения игр национальных лиг за границей

вчера, 12:04

ФИФА сделала шаг к тому, чтобы разрешить национальным лигам проводить матчи за рубежом, объявив о создании новой рабочей группы, которая будет выдавать рекомендации по этому вопросу. Состав группы был утверждён после заседания совета организации в Бангкоке в среду и может в скором времени привести к серьёзным изменениям в традиционных футбольных структурах. Ла Лига уже заявила, что надеется проводить свои матчи за рубежом к 2025 году.

ФИФА сообщила, что в состав рабочей группы войдут от 10 до 15 человек, имеющих опыт работы в различных сферах игры, включая клубы, лиги и ассоциации болельщиков. Руководящий орган заявил, что группа будет независимой, но в своей работе должна учитывать ряд принципов, некоторые из которых предполагают положительное решение о проведении матчей на международном уровне. Сообщается, что в первую очередь рабочая группа должна учитывать интересы болельщиков.

Ряд лиг заинтересованы в том, чтобы привлечь международный интерес, а ведущие клубы, по общему мнению, стремятся максимизировать доходы, которые могут принести матчи за рубежом.

Изменения в правилах стали возможны после того, как ФИФА урегулировала юридический спор с американскими промоутерами Relevent Sports.

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Все комментарии
alexamit
alexamit ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 17:28
Да смотрите АПЛ по ящику,там хоть повторы можно будет посмотреть.
lotsman
lotsman ответ ecmfht4j4vk5 (раскрыть)
вчера в 19:07
Для чьих болельщиков? Если, к примеру, Спартак - ЦСКА решат проводить матч в Гондурасе, это будет радость для болельщиков Спартака или ЦСКА?
112910415
112910415
вчера в 18:41
получение прибыли любыми способами - безнравственно !
альсато
альсато
вчера в 14:49
ФИ-ФА работает-уже смешно)))))
galem72
galem72
вчера в 13:50
Как бы это не было выгодно клубам, нужно учитывать мнение местных болельщиков, а потом прийти к какому-нибудь компромиссу. Ведь, к примеру, у клубов АПЛ куча поклонников в азиатском регионе, жаждущих посмотреть на игры своих любимых команд. Тем более они просто тоннами скупают клубный мерч.
3ton
3ton
вчера в 13:32, ред.
ФиФА не планирует проводить матчи за пределами Земли
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:09
Футбол все катится вниз
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:00
ФИФА гонится за прибылью, а на фанатов им наплевать. Будут проводить матчи чемпионата в Саудовской Аравии, развлекая шейхов, а собственные болельщики не смогут увидеть свою команду. Это неправильно!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:54, ред.
Что только не выдумают, чтобы получить новый источник дохода. В данном случае от национальных лиг затребуют денежку. А тут еще своих дармоедов кормить дополнительно, ведь у них проводятся собрания, избираются рабочие группы (по факту: сходняк почесать языками с питанием, проживанием, дополнительным времяпровождением).
Стремление той же Ла Лиги понятно: реклама и популяризация за рубежом. ,свой спортивный и финансовый интерес. Но ФИФА за любое новое бабло вцепится, как собака за кость.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:22
Вообще пох , там наших нет .
ecmfht4j4vk5
ecmfht4j4vk5
вчера в 12:21
Это важное дело! Больше игр и радость для болельщиков
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