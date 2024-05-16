ФИФА работает над вопросом проведения игр национальных лиг за границей

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вчера, 12:04

ФИФА сделала шаг к тому, чтобы разрешить национальным лигам проводить матчи за рубежом, объявив о создании новой рабочей группы, которая будет выдавать рекомендации по этому вопросу. Состав группы был утверждён после заседания совета организации в Бангкоке в среду и может в скором времени привести к серьёзным изменениям в традиционных футбольных структурах. Ла Лига уже заявила, что надеется проводить свои матчи за рубежом к 2025 году.

ФИФА сообщила, что в состав рабочей группы войдут от 10 до 15 человек, имеющих опыт работы в различных сферах игры, включая клубы, лиги и ассоциации болельщиков. Руководящий орган заявил, что группа будет независимой, но в своей работе должна учитывать ряд принципов, некоторые из которых предполагают положительное решение о проведении матчей на международном уровне. Сообщается, что в первую очередь рабочая группа должна учитывать интересы болельщиков.

Ряд лиг заинтересованы в том, чтобы привлечь международный интерес, а ведущие клубы, по общему мнению, стремятся максимизировать доходы, которые могут принести матчи за рубежом.