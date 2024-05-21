«Челси» объявил об отставке Маурисио Почеттино

Пресс-служба «Челси» объявила об отставке Маурисио Почеттино с должности главного тренера клуба.
Контракт с аргентинским специалистом разорван по обоюдному согласию сторон. Нынешний сезон АПЛ «Челси» закончил на 6-м месте.
Пресс-служба «Челси» объявила об отставке Маурисио Почеттино с должности главного тренера клуба.
Контракт с аргентинским специалистом разорван по обоюдному согласию сторон. Нынешний сезон АПЛ «Челси» закончил на 6-м месте.
Дальше тоже неизвестно какая комедия ждет из кандидатов безработных - бывшие Моур, Конте, Тухель, Поттер, или опять из Брайтона Де Зерби, или еще удивительней выбор будет.
Дальше тоже неизвестно какая комедия ждет из кандидатов безработных - бывшие Моур, Конте, Тухель, Поттер, или опять из Брайтона Де Зерби, или еще удивительней выбор будет.