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«Челси» объявил об отставке Маурисио Почеттино

вчера, 21:29

Пресс-служба «Челси» объявила об отставке Маурисио Почеттино с должности главного тренера клуба.

Контракт с аргентинским специалистом разорван по обоюдному согласию сторон. Нынешний сезон АПЛ «Челси» закончил на 6-м месте.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:38, ред.
Упустил 10-ое место, вот и уволили
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:43
Ну видимо это лучший вариант как для клуба, так и для тренера.....
STVA 1
STVA 1 ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 07:59
Действительно! Можно и так))
112910415
112910415
сегодня в 07:51
вот зря его приглашали !
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 07:26
Боже, какой же этот Боэли невменяемый, неужели не доходит, что смена тренера не даст мгновенного результата. Как говорил Задорнов: "Ну тупые!"
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:42
О да, глупости Боули нет конца.....да, Челси не показал чего-то особенного,но Поч сделал максимум!!! Каких результатов от него ждали, если большую часть сезона ему приходилось играть теми, кто оставался в обойме,т.к большая часть игроков всё время вылетала из-за травм!!! И вот, в конце сезрна, когда у синих сформеровался костяк и Поч мог играть теми, кого хотел, а не теми, кем придется, Челси запрыгнул в еврокубкувую зону, а его турнули))))) в чем логика?!
Ну придет новый тренер и снова будет строить команду,а это скорее всего минус ещк один сезон, и еще не известно, как будут складываться дела, и что тогда, снова Боули увалит тренера?!
УЕСКА
УЕСКА ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:55
Можно сделать рокировку: Тен Хаг в Челси, а Почеттино в МЮ)
Roger Young
Roger Young
вчера в 23:10
А вот это неожиданно и кажется поспешно. Почетинно начал выстраивать свою игру и прогресс был очевиден. В следующем году спокойно зашли бы в зону ЛЧ.

Неужели найдут кого-то лучше?
Женёк Н.
Женёк Н.
вчера в 22:55
Верните Абрамовича 14ошные англосаксы.
Imrebellion
Imrebellion ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 22:16
Логика была только в долгосрочном проекте. Потому что он уже за сезон поменял 4 - Тухель, Поттер, Лемпард, Почеттино. 5 или 6 тренеров за 2 года было бы слишком...
Дальше тоже неизвестно какая комедия ждет из кандидатов безработных - бывшие Моур, Конте, Тухель, Поттер, или опять из Брайтона Де Зерби, или еще удивительней выбор будет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:06
Здесь не столько вина самого Почеттино , как руководства клуба , которые приняли это решение, пригласить его в клуб.
STVA 1
STVA 1 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 22:02
Тен Хааг умеет работать с молодежью)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:57
Пенсионерам виднее что делать с пенсионером, футбольным)
bbk9ypn2k8e2
bbk9ypn2k8e2
вчера в 21:56
А он так рассчитывал остаться, даже просил усилить состав
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:54
Его отставка давно напрашивалась, но решили дать Почеттино доработать до конца сезона. Итог сезона неудовлетворительный и увольнение вполне логичное. Интересно кто теперь возглавит Челси. У них команда молодая и нужен тренер, который умеет работать с молодежью.
mahb9ik
mahb9ik
вчера в 21:52
Да мой любимый Челси какой год по звезде идёт, что творит этот неадекватный американец, или нашел вариант по лучше раз решил так неожиданно уволить аргентинца
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 21:52
Если бы его зимой уволили, было бы логично хотя бы)
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 21:50
Как раз разыгрался наконец и его уволили) Боэли идеальный менеджер))
Mi6
Mi6
вчера в 21:47
Федотова не хотят забрать?))
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 21:34
Мдааа, Боели совсем невменяем, видимо. Удивительно, что целый сезон продержался
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 21:33
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:32
Только не в МЮ.
allemz
allemz
вчера в 21:30
Любитель барбекю прыгнул выше головы и финишировал на 6-ом месте вместо 10, но американец все равно не доволен)
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