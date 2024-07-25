Подросток, выбежавший на поле в финале ЛЧ, хотел получить 30 млн рублей

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сегодня, 00:58

16-летний подросток, выбежавший на поле во время финального матча Лиги чемпионов сезона-2023/24 между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом», сообщил, что его к этому подтолкнул стример Андрей Бурим, известный под ником Mellstroy.

Блогер 29 февраля сообщил, что даст 30 млн рублей тому, кто появится на поле в одежде с его фотографией и никнеймом.

Подросток, имя которого не называется по юридическим причинам из-за его возраста, рассказал суду, что сожалеет о содеянном, а такое действие было очень бесполезным. Выступавшая в качестве защиты игрока Эмили МакНелли отметила, что решение выйти на поле было безрассудным и глупым, а также сказала, что парень не собирался трогать кого-либо из игроков.

В итоге суд освободил мальчика на шесть месяцев условно и обязал его выплатить 84 фунта стерлингов за судебные издержки и 26 фунтов дополнительно.

Двум мужчинам также были предъявлены обвинения в проникновении на поле. 29-летний Евгений Лубненко, признавший себя виновным, получил запрет на посещение матчей в Великобритании на три года и оштрафован на 1000 фунтов стерлингов.