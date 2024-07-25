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Подросток, выбежавший на поле в финале ЛЧ, хотел получить 30 млн рублей

сегодня, 00:58
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

16-летний подросток, выбежавший на поле во время финального матча Лиги чемпионов сезона-2023/24 между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом», сообщил, что его к этому подтолкнул стример Андрей Бурим, известный под ником Mellstroy.

Блогер 29 февраля сообщил, что даст 30 млн рублей тому, кто появится на поле в одежде с его фотографией и никнеймом.

Подросток, имя которого не называется по юридическим причинам из-за его возраста, рассказал суду, что сожалеет о содеянном, а такое действие было очень бесполезным. Выступавшая в качестве защиты игрока Эмили МакНелли отметила, что решение выйти на поле было безрассудным и глупым, а также сказала, что парень не собирался трогать кого-либо из игроков.

В итоге суд освободил мальчика на шесть месяцев условно и обязал его выплатить 84 фунта стерлингов за судебные издержки и 26 фунтов дополнительно.

Двум мужчинам также были предъявлены обвинения в проникновении на поле. 29-летний Евгений Лубненко, признавший себя виновным, получил запрет на посещение матчей в Великобритании на три года и оштрафован на 1000 фунтов стерлингов.

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Все комментарии
5z55xtb6dcgg
5z55xtb6dcgg ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 15:30
Потому что нигде не сказано, что речь идет о белорусских рублях.
112910415
112910415
сегодня в 12:33
наказать стримера !
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:03, ред.
В почему не указано, что 30 млн. белорусских рублей?
Это же беллоруский блогер и гражданин Белоруссии.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:00
В Белоруссии долго будут смеяться над этой шуткой.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:55, ред.
В итоге суд освободил мальчика на шесть месяцев условно...

А это как?
Futurista
Futurista
сегодня в 09:44
lotsman
lotsman
сегодня в 08:48
Как это понять - суд ОСВОБОДИЛ мальчика на 6 месяцев условно. А до этого он что, в клетке сидел и через 6 месяцев его опять посадят?)
a-league
a-league
сегодня в 07:40
То неловкое чувство, когда хотел получить 30 млн, а по факту получил по голове ..
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:40
Пацан хотел срубить бабла по лёгком. Все понятно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:43
Почему блогера за оппу не взяли?
Надо было взять и как минимум заставить выполнить обещанное...
ABir
ABir
сегодня в 06:03
Один дурак написал, другой прочитал. Нельзя верить всему, что пишут.
shlomo
shlomo
сегодня в 05:41
Пагубное влияние интернета сказалось...
adekvat
adekvat
сегодня в 05:38
А кто интересно на ЕВРО бегунков спонсировал, там тоже много было.
6m975b8gjjmu
6m975b8gjjmu
сегодня в 05:16
Одни беды от этих блохеров долбаных
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:12
Зря конечно он это все затеял
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 02:49
История умалчивает, получил ли малой свои деньги. Если получил, то в целом могу понять его поступок. Мне бы в 16 лет иметь 30 миллионов)) Но поступок конечно же осуждаю
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:26
Стримера этого на кол посадить за такое издательство над молодым парнишкой .
Гость
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