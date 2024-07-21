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«Юнион Сент-Жиллуаз» впервые стал обладателем Суперкубка Бельгии

сегодня, 00:32

«Юнион Сент-Жиллуаз» переиграл «Брюгге» в матче за Суперкубок Бельгии (2:1).

В прошлом сезоне «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл Кубок страны, а «Брюгге» стал чемпионом.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:20
Поздравляю клуб с его первым суперкубком
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:14
Юнион только в начале пути
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 07:04
Супер Кубок впервые))
а так Юнион 11-кратный чемпион Бельгии.
2024 год стал особенным.
в мае клуб выиграл кубок Бельгии..и вот и Супер Кубок взял.
1934 год последний раз стали чемпионом...и больше 90 лет без трофей клуб был
shlomo2
shlomo2
сегодня в 05:05
Все когда то бывает впервые... теперь дай Бог не последний раз....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:56
Рад за Юнион. Команда дважды упустила чемпионский титул в плей офф Бельгии. Но суперкубок заслуженно. Молодцы!!!))))
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