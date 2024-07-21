«Юнион Сент-Жиллуаз» впервые стал обладателем Суперкубка Бельгии

«Юнион Сент-Жиллуаз» переиграл «Брюгге» в матче за Суперкубок Бельгии (2:1).
В прошлом сезоне «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл Кубок страны, а «Брюгге» стал чемпионом.
«Юнион Сент-Жиллуаз» переиграл «Брюгге» в матче за Суперкубок Бельгии (2:1).
В прошлом сезоне «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл Кубок страны, а «Брюгге» стал чемпионом.
а так Юнион 11-кратный чемпион Бельгии.
2024 год стал особенным.
в мае клуб выиграл кубок Бельгии..и вот и Супер Кубок взял.
1934 год последний раз стали чемпионом...и больше 90 лет без трофей клуб был
а так Юнион 11-кратный чемпион Бельгии.
2024 год стал особенным.
в мае клуб выиграл кубок Бельгии..и вот и Супер Кубок взял.
1934 год последний раз стали чемпионом...и больше 90 лет без трофей клуб был