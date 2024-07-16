«Реал» официально представил Мбаппе в качестве своего игрока

«Реал» официально представил нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в качестве своего игрока. Президент «сливочных» Флорентино Перес приветствовал футболиста в зале заседаний совета директоров клуба, где с ним был подписан пятилетний контракт.
Ранее толпа болельщиков встретила Мбаппе после прохождения медицинского осмотра.
https://www.youtube.com/watch?v=iQkH65o6fQI&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%B8%D0%B7%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8
Бэйл. Азар. Хамес Родригес. Лука Йович. Матео Ковачич. Бекхэм. Кака.
возможно, ты найдешь сделки похуже в Барсе, Атлетико с Феликсом, ПСЖ, МЮ, Ливерпуле или Челси.
первопричина любых провалов в готовности охотиться за футболистом
несколько окон, отгрузить за него больше 100 млн и так всерьез не изучить его игру.
примеру, фэйл с Коутиньо есть верх непрофессионализма банды Бартомеу.
Бэйл. Азар. Хамес Родригес. Лука Йович. Матео Ковачич. Бекхэм. Кака.
возможно, ты найдешь сделки похуже в Барсе, Атлетико с Феликсом, ПСЖ, МЮ, Ливерпуле или Челси.
первопричина любых провалов в готовности охотиться за футболистом
несколько окон, отгрузить за него больше 100 млн и так всерьез не изучить его игру.
примеру, фэйл с Коутиньо есть верх непрофессионализма банды Бартомеу.