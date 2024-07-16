«Реал» официально представил Мбаппе в качестве своего игрока

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вчера, 13:08

«Реал» официально представил нападающего сборной Франции в качестве своего игрока. Президент «сливочных» Флорентино Перес приветствовал футболиста в зале заседаний совета директоров клуба, где с ним был подписан пятилетний контракт.

Ранее толпа болельщиков встретила Мбаппе после прохождения медицинского осмотра.