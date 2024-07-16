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«Реал» официально представил Мбаппе в качестве своего игрока

вчера, 13:08

«Реал» официально представил нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в качестве своего игрока. Президент «сливочных» Флорентино Перес приветствовал футболиста в зале заседаний совета директоров клуба, где с ним был подписан пятилетний контракт.

«Реал» официально представил Мбаппе в качестве своего игрока «Реал» официально представил Мбаппе в качестве своего игрока «Реал» официально представил Мбаппе в качестве своего игрока «Реал» официально представил Мбаппе в качестве своего игрока «Реал» официально представил Мбаппе в качестве своего игрока «Реал» официально представил Мбаппе в качестве своего игрока «Реал» официально представил Мбаппе в качестве своего игрока«Реал» официально представил Мбаппе в качестве своего игрока«Реал» официально представил Мбаппе в качестве своего игрока

Ранее толпа болельщиков встретила Мбаппе после прохождения медицинского осмотра.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 23:35
Кроссы модели Тони
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 23:34
Ни у одного президента команды не было столько лч. А денег те же челси потратили больше, и принесло им это лишь 2. И ведь челси это не самый плохой с точки зрения количества лч на вложенные бабки клуб, правда, псж?
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:52
Мбаппе для меня не существует
Romeo 777
Romeo 777 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 21:22
Ну да, так и есть) это по сути такой же трансфер, только деньги платят не прежнему клубу, а лично игроку. Просто разница лишь в суммах, кому то по 2-15 млн условные, а кому то приходится платить по 80-100 млн (звёздность игрока решает)
Маг_тм
Маг_тм ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:18, ред.
Так подписные бонусы у любого игрока бывают, получается тогда не один клуб бесплатно никого не подписывает)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:14, ред.
Пока там Карло рулит, негры будут на коротком поводке, а вот после него.., да, вопрос.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:07
Мбаппе запускает серию кроссовок по случаю перехода в Реалл.
В рекламе Мбаппе задаёт вопрос: "А вы уже переобулись... в мои кроссовки?".
112910415
112910415
вчера в 16:46
и будет им счастье !
ну, или не будет ...
амурец
амурец ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:18
А вы то поняли что написали?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ амурец (раскрыть)
вчера в 15:15
это понятно.
Бэйл. Азар. Хамес Родригес. Лука Йович. Матео Ковачич. Бекхэм. Кака.
возможно, ты найдешь сделки похуже в Барсе, Атлетико с Феликсом, ПСЖ, МЮ, Ливерпуле или Челси.
первопричина любых провалов в готовности охотиться за футболистом
несколько окон, отгрузить за него больше 100 млн и так всерьез не изучить его игру.
примеру, фэйл с Коутиньо есть верх непрофессионализма банды Бартомеу.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 15:05
Слишком проблемный игрок к тому же 92астый
амурец
амурец ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:54, ред.
Перес великий менеджер, даже если пролет с черепашкой, то на нем это не скажется
амурец
амурец
вчера в 14:52
Будем посмотреть
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:59
Ничем не проявил себя на Евро. Конечно, ведь сбылась мечта попасть в Реал. На этом достиг вершины своей пирамиды Маслоу, мотивация закончилась, всеми мыслями был уже в Мадриде. Даже щелчок по носу, в прямом и переносном смысле, на Евро не заставил его выкладываться на благо сборной и страны.
Перес же заполучил то, чего желал и без излишних финансовых затрат.
Пепс
Пепс
вчера в 13:51
Чо без маски?
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:37
Посмотрим как у него получится
apeyth7ak5g3
apeyth7ak5g3
вчера в 13:35
Реал с помощью Переса приобрёл такую головную боль,что как теперь будет расхлёбываться ,просто не знаю!!!
Romeo 777
Romeo 777 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 13:34
Не совсем бесплатно) там далеко не маленькая сумма в виде подписного бонуса.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:34, ред.
Видно в форточку залез))

drug01
drug01
вчера в 13:29
Получился ли у него там игра???
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:21
перес за жизнь сделал СТОЛЬКО, что теперь ему все можно! Это топовый человек, мы не способны его критиковать, так как даже не понимаем его. Он высокоразвитый
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:19
Можно попробовать его в защите
Beka_byaka
Beka_byaka ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:18
До драки может и не дойдет, но на общее настроение в раздевалке могут испортить.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 13:17
Ничего, даже если не за играет, не велика потеря, парень молодой, продать можно будет, тем более бесплатно перешёл
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:10
Поймал все-таки черепаху за хвост)) посмотрим что из этого выйдет. Как бы негры атакующие не передрались там
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:09
и Перес переобулся.
помню его заявление что для Мбаппе двери закрыты))
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