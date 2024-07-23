Лилиан Тюрам взял на руки сына, перешедшего в «Ювентус»

«Ювентус» в соцсетях опубликовал фотографию, на которой бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам держит на руках своего сына Кефрена.
10 июля туринский клуб объявил о переходе 23-летнего полузащитника из «Ниццы». Его отец также в своё время выступал за «бьянконери».
Маркус за Интер - Кефрен за Ювентус
Кефрен в свое время считался перспективнее своего старшего брата.
Ювентус мощно усилился в это лето.
да. туринцам нужно в первую очередь усиливать центр полузащиты,
который в последние сезоны соперники спокойно проходят как через проходной двор. А в центре нужна агрессия, характер, мышцы.
чтобы перемалывать любого, кто захочет тудой пройти.
с первых минут показать, кто в центре поля хозяин.
понятно, что с трансферами Дугласа Луиса и Тюрама
зебры решают эту главную проблему.
посмотрим, что они из себя представляют в игре.
Маркус за Интер - Кефрен за Ювентус
Кефрен в свое время считался перспективнее своего старшего брата.
Ювентус мощно усилился в это лето.
да. туринцам нужно в первую очередь усиливать центр полузащиты,
который в последние сезоны соперники спокойно проходят как через проходной двор. А в центре нужна агрессия, характер, мышцы.
чтобы перемалывать любого, кто захочет тудой пройти.
с первых минут показать, кто в центре поля хозяин.
понятно, что с трансферами Дугласа Луиса и Тюрама
зебры решают эту главную проблему.
посмотрим, что они из себя представляют в игре.