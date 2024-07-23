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Лилиан Тюрам взял на руки сына, перешедшего в «Ювентус»

вчера, 19:59

«Ювентус» в соцсетях опубликовал фотографию, на которой бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам держит на руках своего сына Кефрена.

10 июля туринский клуб объявил о переходе 23-летнего полузащитника из «Ниццы». Его отец также в своё время выступал за «бьянконери».

Лилиан Тюрам взял на руки сына, перешедшего в «Ювентус»

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:04
ну что ж....впереди дерби братьев Тюрам.
Маркус за Интер - Кефрен за Ювентус
Кефрен в свое время считался перспективнее своего старшего брата.
Ювентус мощно усилился в это лето.
да. туринцам нужно в первую очередь усиливать центр полузащиты,
который в последние сезоны соперники спокойно проходят как через проходной двор. А в центре нужна агрессия, характер, мышцы.
чтобы перемалывать любого, кто захочет тудой пройти.
с первых минут показать, кто в центре поля хозяин.
понятно, что с трансферами Дугласа Луиса и Тюрама
зебры решают эту главную проблему.
посмотрим, что они из себя представляют в игре.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:58
Очень мило, красавцы
R B
R B
вчера в 20:46
Хорош)
Вещий
Вещий
вчера в 20:35
Ну что поддерживает семейный традиции.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:00
Для родителей дети всегда остаются детьми...)
Гость
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