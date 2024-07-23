Лилиан Тюрам взял на руки сына, перешедшего в «Ювентус»

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вчера, 19:59

«Ювентус» в соцсетях опубликовал фотографию, на которой бывший защитник сборной Франции держит на руках своего сына Кефрена.

10 июля туринский клуб объявил о переходе 23-летнего полузащитника из «Ниццы». Его отец также в своё время выступал за «бьянконери».