Разругался с МЮ и теперь тренируется с любителями. Бывший вратарь сборной Испании уже год сидит без работы

1721887205

сегодня, 09:00

Давид Де Хеа готов вернуться на «Олд Траффорд», но при одном условии.

Летом прошлого года «Манчестер Юнайтед» расстался с вратарём Давидом Де Хеа. С голкипером, который провёл в клубе 12 лет и отыграл 545 матчей, просто не продлили контракт. Причём перед самым расставанием Давид получил «Золотую перчатку» — приз лучшему вратарю Премьер-лиги.

Или тен Хаг, или я

Вне всяких сомнений, расставание получилось нехорошим. Да, возможно Давид не был безупречен. «Манчестер Юнайтед» с Де Хеа утратил прежний статус. Хотя испанец собрал полный комплект английских трофеев — чемпионство, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии. Лигу Европы, которая также значится в послужном списке Давида, «красные дьяволы» всё же выиграли с «Чикито» — Серхио Ромеро. Но в любом случае Давид Де Хеа вратарь опытный, мастеровитый, и не заслужил, чтоб ему указывали на дверь. Но «Манчестер Юнайтед» похожим образом в своё время расстался с Петером Шмейхелем.

Совсем недавно Давид дал знать о себе. Сказал, что едва не завершил карьеру, но намерен продолжать выступления. И готов снова вернуться в ворота. И не просто вернуться, а вернуться в «Манчестер Юнайтед». Но при одном условии. Отставке главного тренера Эрика тен Хага. Точнее, Давид называл двух человек, с которыми он не только работать, находиться на одном гектаре не хотел бы. Но второй недоброжелатель — спортивный директор Джон Мерто уже не работает. Его заменил Дэн Эшуорт. Тен Хаг тоже был на грани увольнения, но уцелел. Поэтому условие Давида пока видится неисполнимым.

Даже если допустить, что тен Хага уволили из «Манчестер Юнайтед». Не по запросу бывшего вратаря, а по иной причине, ибо голландец даёт поводы для досрочного разрыва контракта. Означает ли это, что Давид на следующий день окажется на «Олд Траффорд»? Конечно нет. Зря что ли в «Юнайтед» покупали камерунца Андре Онана? Да и второй вратарь у «красных дьяволов» неплох — турок Алтай Байындыр. Там ещё и Том Хитон имеется. Куда ещё одного голкипера, пусть и такого заслуженного?

Капризный безработный

Казалось, что 32-летний вратарь с таким опытом и репутацией быстро найдёт себе новую команду. Но прошло больше года, а Де Хеа до сих пор не у дел. Живёт то в Англии, то в Испании, тренируется с любительскими клубами и по-прежнему открыт для предложений. И были же варианты. Тем более, что на Давида не распространяются рамки трансферных окон.

Давид мог вернуться в родной Мадрид, но не в «Атлетико», а в «Реал». Когда получил травму Тибо Куртуа. Но испанец выставил такие условия, что даже Флорентино Перес удивился. Зарплата 13 миллионов евро в год. По той же причине сорвалась командировка в «Баварию», который нужна была подмена травмированному Мануэлю Нойеру. Если «Реал» не потянул запрос голкипера, то, что говорить про «Севилью», которая готова была приютить Давида после отъезда в Саудовскую Аравию Яссина Буну.

Де Хеа тоже звали в Саудовскую Аравию, но тут уже слово взяла жена футболиста известная в Испании певица Эдурне, которой не захотелось ехать в жаркую и весьма специфическую страну. В ноябре выпал из обоймы вратарь «Челси» Роберт Санчес, но переговоры с Давидом завершились, едва начавшись. Ибо Де Хеа, отыгравший 12 лет в «Манчестер Юнайтед», не видел себя в другом английском клубе. По той же причине Давид отказал «Ньюкаслу», потерявшему на полгода Ника Поупа.

Ждите, я скоро вернусь

Так прошёл год. Давид наверняка поиздержался. Время тоже играет не на него. Год простоя может отрицательно сказаться, тем более Де Хеа уже не юноша. Да и наскучило вратарю сидеть без дела. Вот он и решил напомнить о себе. Не так давно, на своей странице в соцсети испанец выставил эмодзи в виде песочных часов. Намёк на скорое возвращение.

Теперь испанец несколько умерил аппетит, и уже не просит большие гонорары. Эдурне уже готова отправиться в Саудовскую Аравию, но предпочла бы Турцию. Сам Давид что-то говорил об МЛС , но пока конкретных предложений нет. Год назад его бы с радостью приняли в «Валенсии», которая ещё не была полностью уверена в Георгии Мамардашвили. Но после яркого выступления грузинского вратаря на чемпионате Европы, вряд ли «летучим мышам» понадобится голкипер, не игравший целый год. Подменить травмированного Унаи Симона в «Атлетике» Де Хеа хотел бы, да не может, ибо не является баском.

Конечно, Давид следит за ситуацией в родном «Атлетико». Идти в сменщики к Яну Облаку — так себе вариант. Но если словенец вдруг решится на переход в «Манчестер Сити», то не исключено возвращение после 13-летнего перерыва. Ещё одна интересная идея — «Порту». Опять же, при условии ухода Диогу Кошты. Тогда можно пойти по дорожке, проторенной Икером Касильясом, который после вынужденного ухода из «Реала» послужил несколько лет «драконам».

Но пока Де Хеа не сдаётся. Давид не собирается зачехлять свои золотые перчатки. Поддерживает форму, как может и смотрит объявления. Глядишь, и найдёт себе работу. Вот, бывший коллега по сборной Испании Пепе Рейна в свои без малого 42 пристроился в «Комо». Но если Давид всё же снова не найдёт себе команду, то, видимо, его карьера подошла к концу.