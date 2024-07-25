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Скоулз рассказал, какого тренера он хотел бы видеть во главе сборной Англии

вчера, 17:57

Футбольная ассоциация Англии (FA) ищет нового главного тренера национальной команды. Экс-игрок английской сборной Пол Скоулз поделился мнением касательно подходящего рулевого для «трёх львов».

Нынешняя группа футболистов — лучшая, что была у нас за последнее время. Они играют в футбол почти как «Ман Сити» Гвардиолы. Технически они очень сильны, умеют держать мяч хоть весь день. Им было сложно в некоторых матчах (на Евро-2024 — прим. ред.), не могли забить, создать столько моментов, сколько желали.

Полагаю, что кто-то вроде Пепа способен привести эту команду к титулам. Возможно ли такое назначение, я не знаю, но думаю, что его восприятие футбола помогло бы этой команде сделать шаг вперед.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:32
Гвардиола пока не думает о работе в сборной.
национальную команду должен возглавит только английский тренер.
1 вариант - Грэм Поттер.
когда Поттер руководил Брайтоном, этот клуб имел репутацию, играющего в ловкий и привлекательный футбол.
кстати, Поттер второй английский тренер, выигравшим пять матчей Лиги чемпионов УЕФА за один сезон после Бобби Робсона с Ньюкаслом.
конечно, есть риск.
но риск это всегда борьба, чтобы выжить максимум из клуба с высокими ожиданиями.
а когда речь идет о сборной Англии, где следующим шагом считается завоевание трофея - а это или ЧМ -2026, или Евро 2028, который пройдет в Англии.
И если Поттер сможет заставить сборную играть в впечатляющий атакующий футбол, которого так давно жаждут фанаты, это будет красиво.
второй вариант - Эдди Хау.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:18
В принципе он прав, Англия играла почти как сити, только сити это делает у чужих ворот, а Англичане у своих)
r9smr4ugstkc
r9smr4ugstkc
вчера в 20:05
Пеп в принципе на клубном уровне всего достиг, поработать с любой сборной на выбор,для него это вызов
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 18:48
Скоулз взбзднул.. 🤭
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 18:40
А я бы Григоряна)))
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:34
Я бы Руни назначил ради прикола)))
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:32
Гарету Гвардигейту не дали достаточного времени, чтобы приблизиться к уровню Сити...
Жаль гения, конечно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:18
Англия играет почти как Сити? Да ладно?))
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