Скоулз рассказал, какого тренера он хотел бы видеть во главе сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии (FA) ищет нового главного тренера национальной команды. Экс-игрок английской сборной поделился мнением касательно подходящего рулевого для «трёх львов».

Нынешняя группа футболистов — лучшая, что была у нас за последнее время. Они играют в футбол почти как «Ман Сити» Гвардиолы. Технически они очень сильны, умеют держать мяч хоть весь день. Им было сложно в некоторых матчах (на Евро-2024 — прим. ред.), не могли забить, создать столько моментов, сколько желали.

Полагаю, что кто-то вроде Пепа способен привести эту команду к титулам. Возможно ли такое назначение, я не знаю, но думаю, что его восприятие футбола помогло бы этой команде сделать шаг вперед.