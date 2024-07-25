Скоулз рассказал, какого тренера он хотел бы видеть во главе сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии (FA) ищет нового главного тренера национальной команды. Экс-игрок английской сборной Пол Скоулз поделился мнением касательно подходящего рулевого для «трёх львов».
Нынешняя группа футболистов — лучшая, что была у нас за последнее время. Они играют в футбол почти как «Ман Сити» Гвардиолы. Технически они очень сильны, умеют держать мяч хоть весь день. Им было сложно в некоторых матчах (на Евро-2024 — прим. ред.), не могли забить, создать столько моментов, сколько желали.
Полагаю, что кто-то вроде Пепа способен привести эту команду к титулам. Возможно ли такое назначение, я не знаю, но думаю, что его восприятие футбола помогло бы этой команде сделать шаг вперед.
национальную команду должен возглавит только английский тренер.
1 вариант - Грэм Поттер.
когда Поттер руководил Брайтоном, этот клуб имел репутацию, играющего в ловкий и привлекательный футбол.
кстати, Поттер второй английский тренер, выигравшим пять матчей Лиги чемпионов УЕФА за один сезон после Бобби Робсона с Ньюкаслом.
конечно, есть риск.
но риск это всегда борьба, чтобы выжить максимум из клуба с высокими ожиданиями.
а когда речь идет о сборной Англии, где следующим шагом считается завоевание трофея - а это или ЧМ -2026, или Евро 2028, который пройдет в Англии.
И если Поттер сможет заставить сборную играть в впечатляющий атакующий футбол, которого так давно жаждут фанаты, это будет красиво.
второй вариант - Эдди Хау.
национальную команду должен возглавит только английский тренер.
1 вариант - Грэм Поттер.
когда Поттер руководил Брайтоном, этот клуб имел репутацию, играющего в ловкий и привлекательный футбол.
кстати, Поттер второй английский тренер, выигравшим пять матчей Лиги чемпионов УЕФА за один сезон после Бобби Робсона с Ньюкаслом.
конечно, есть риск.
но риск это всегда борьба, чтобы выжить максимум из клуба с высокими ожиданиями.
а когда речь идет о сборной Англии, где следующим шагом считается завоевание трофея - а это или ЧМ -2026, или Евро 2028, который пройдет в Англии.
И если Поттер сможет заставить сборную играть в впечатляющий атакующий футбол, которого так давно жаждут фанаты, это будет красиво.
второй вариант - Эдди Хау.